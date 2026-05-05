Eventi meteo eccezionali del 2023 e 2025 in Toscana: interventi per quasi 400 milioni di euro

L’alluvione in Toscana del novembre 2023 - © Paolo Lo Debole

Ammontano a quasi 400 milioni di euro gli interventi per gli eventi meteo eccezionali di febbraio e marzo del 2025 e per le alluvioni dell’autunno del 2023 in Toscana, che sono stati rimodulati e integrati attraverso tre ordinanze commissariali dei giorni scorsi.

Un percorso di ricostruzione e una messa a terra degli interventi che procede per dare risposte concrete a chi ha subito danni un anno fa negli eventi meteo eccezionali che si sono verificati: nell’ottobre e novembre 2023 nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato Lucca e Massa-Carrara; nel febbraio 2025 in particolare all’isola d’Elba, in altre zone delle province di Livorno e Grosseto e nell’entroterra lucchese e pistoiese e nel marzo 2025 nei territori della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato.

Secondo il presidente della Regione Eugenio Giani e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika: “A fronte degli eventi meteo che negli ultimi anni hanno colpito ripetutamente e duramente la Toscana, prosegue con determinazione il percorso di ricostruzione a sostegno alle comunità, grazie al lavoro congiunto con il Dipartimento di Protezione Civile e con i Comuni. Con l’adozione delle ordinanze commissariali 39 , 40 e 43 del 2026, abbiamo rimodulato e integrato i piani degli interventi, mettendo a disposizione quasi 400 milioni di euro tra somme urgenze, contributi a privati e imprese e opere di riduzione del rischio residuo. Si tratta di risorse fondamentali per completare gli interventi più urgenti, garantire ristori a famiglie e attività produttive e avviare opere strutturali che rafforzino la sicurezza del territorio”.

Le tre ordinanze e le somme stanziate

In particolare per gli eventi meteo del marzo 2025 è stata approvata, con l’ordinanza n. 40 del 23 aprile 2026, la rimodulazione ed integrazione del piano degli interventi, per un valore complessivo di oltre 136 milioni di euro.

In particolare mentre volgono al termine gli interventi in somma urgenza, si accantonano gli importi per erogare i contributi ai privati e alle attività produttive danneggiate e si finanziano i primi interventi di riduzione del rischio residuo.

Stesso percorso per quanto riguarda gli eventi del febbraio 2025 per i quali l’analogo iter, portato avanti con il Dipartimento di Protezione civile, ha portato all’adozione dell’ordinanza commissariale n. 39 del 21 aprile 2026, con la quale si approva la rimodulazione e integrazione del Piano degli interventi urgenti, che ammonta a 7 milioni e 200mila euro, tra somme urgenze, contributi a privati e imprese e interventi da programmare per ridurre il rischio.