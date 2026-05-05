Meteo: prorogata l’allerta per piogge in Toscana. Particolare attenzione sui Monti Pisani

Temporale

Non si ferma l’ondata di maltempo sulla Toscana. Insiste e si intensifica la perturbazione che sta interessando il territorio regionale in queste ore, portando precipitazioni diffuse, localmente anche forti, per tutta la giornata di domani, mercoledì 6 maggio.

Codice giallo fino alle 24 del 6 maggio

La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo esteso a tutto il territorio regionale per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, fino alla mezzanotte di mercoledì 6 maggio.

Il codice diventa arancione per le aree che includono i territori colpiti dal recente incendio sul Monte Faeta, scoppiato il 28 aprile tra i comuni di San Giuliano Terme, Capannori e Lucca che fino al 2 maggio ha devastato più di 700 ettari di bosco. Il maxi rogo ha reso più fragile la tenuta dei versanti ed aumentato il rischio di dissesti conseguenti a piogge intense come quelle previste.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana.