Firenze celebra Tiziano Terzani con un grande murale in via Pisana

Tiziano Terzani durante il viaggio dell’Indovino - © Fondo Tiziano Terzani

Il 14 settembre 2025, giorno in cui avrebbe compiuto gli anni, Firenze renderà omaggio a Tiziano Terzani con l’inaugurazione di un grande murale in via Pisana, la strada dove il celebre viaggiatore e scrittore nacque nel 1938.

Terzani: “L’unica rivoluzione che serve è quella dentro di noi”

L’opera, firmata dall’artista di fama internazionale Luca Barcellona, misura 30 metri di larghezza per 3,5 di altezza e riporta una delle frasi più note e universali di Terzani: “L’unica rivoluzione che serve è quella dentro di noi”.

All’inaugurazione, in programma domenica 14 settembre alle ore 12, a cui è invitata tutta la cittadinanza, parteciperanno tra gli altri l’assessora alle politiche giovanili del Comune di Firenze, il presidente del Quartiere 4 e Angela Terzani Staude, moglie di Tiziano Terzani. Il muro scelto è di proprietà di Esselunga, che ha messo a disposizione lo spazio e ha anche finanziato l’intervento, realizzato con il sostegno attivo del Comune di Firenze. L’idea del progetto è nata dal giornalista Jacopo Storni e dal biografo di Terzani Àlen Loreti, che hanno voluto trasformare un muro di città in un luogo di memoria e riflessione.

La data del 14 settembre non è casuale: nel giorno del compleanno di Terzani, la città di Firenze vedrà comparire un invito a riflettere sulla propria trasformazione interiore: una raccomandazione alla quale Terzani arrivò alla conclusione della sua vita essenzialmente dedicata all’osservazione del mondo e dell’uomo. Due giorni prima, il 12 settembre, alle ore 19 presso San Miniato al Monte, un incontro in memoria di Terzani proprio con il titolo “L’unica rivoluzione che serve è quella dentro di noi”, alla presenza di Angela Terzani Staude, Padre Bernardo Gianni, Jacopo Storni, Àlen Loreti e Chiara Brilli.

“Siamo molto riconoscenti – ha detto Angela Terzani Staude – e ringraziamo di cuore i promotori di questo progetto che onora la memoria di Tiziano in uno dei luoghi per lui più significativi di Firenze: via Pisana, nel quartiere popolare di Monticelli, dove è nato. Sapeva bene, Tiziano, di appartenere a una delle grandi civiltà del mondo, di cui la sua Firenze era stata uno dei centri più risplendenti, e ne era fiero. La sua vita coincise in pieno con la seconda metà del Novecento, quegli anni carichi di speranze e grandi impegni politici e sociali che miravano a migliorare la vita dell’uomo. Purtroppo, verso la fine del Novecento i tanti tentativi di migliorare la vita dei popoli degenerarono un po’ dovunque, e i popoli, delusi, tornarono a convincersi che occorre uccidere e distruggere per poter progredire. Tiziano allora capì. Capì che non sono gli slanci e buoni propositi a fallire, ma che è l’uomo stesso, mosso com’è da passioni oscure e contraddittorie come l’odio, l’invidia, l’ingordigia, l’ambizione di potere. Tiziano si ritirò nel silenzio dell’Himalaya a riflettere su tutto ciò e concluse la sua vita convinto che “prima che fuori, le cause della guerra sono dentro di noi”; che per cambiare il mondo occorre innanzitutto cambiare noi stessi, e che “l’unica rivoluzione che serve è quella dentro di noi”.

Importante anche la scelta dell’artista: Luca Barcellona è un calligrafo e artista visivo di fama internazionale. La sua opera fonde la tradizione della scrittura a mano con le estetiche contemporanee, spaziando dal lettering classico ai graffiti. La realizzazione dell’opera sarà seguita dal regista Omar Rashid, che filmerà ogni fase del lavoro, intervistando anche alcuni membri della famiglia Terzani per realizzare un mini-documentario che racconti non solo la nascita del murale, ma anche il legame tra la città e uno dei suoi cittadini più illustri.