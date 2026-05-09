Lucca diventa il set della serie “The Diplomat”: le riprese il 13 e il 14 maggio nel centro storico

Piazza Anfiteatro dall’alto, Lucca

Lucca è pronta per accogliere le riprese della quarta stagione della serie Netflix, famosa in tutto il mondo, The Diplomat. Due giorni di riprese a maggio, il 13 e il 14, in alcuni dei luoghi più belli del centro storico: piazza Napoleone, Porta San Pietro, piazza San Frediano, piazza Anfiteatro, piazza Guidiccioni e via Sant’Andrea. Ulteriori riprese sono previste in altre aree del territorio comunale fra il 4 e il 7 giugno.

La città si prepara ad essere un set a cielo aperto, pronta a mostrare il suo vestito migliore nella serie vista in ben 190 paesi. Considerata la portata delle riprese, l’amministrazione comunale ha approvato un accordo con la casa di produzione internazionale per disciplinare le modalità di organizzazione, il rilascio delle autorizzazioni necessarie, l’utilizzo di spazi pubblici e immobili comunali, oltre alle eventuali installazioni scenografiche temporanee da rimuovere alla fine.

“Siamo felici e orgogliosi di accogliere a Lucca una nuova produzione internazionale di assoluto livello – dicono il sindaco Mario Pardini e l’assessore al turismo Remo Santini – La nostra città, con le sue piazze, le Mura e il patrimonio storico e artistico unico, continua ad attirare l’interesse del grande cinema e delle grandi produzioni audiovisive. Si tratta di una nuova e importante occasione di promozione internazionale per Lucca e per il territorio, con ricadute positive anche dal punto di vista turistico ed economico. Ringraziamo fin da ora cittadini, residenti, operatori commerciali e visitatori per la collaborazione e la comprensione rispetto ai temporanei provvedimenti necessari allo svolgimento delle riprese”.

La serie cult: crisi e diplomazia internazionale

“The Diplomat” è una serie statunitense Netflix, tra le più amate del suo catalogo.

Ideata da Debora Cahn, candidata agli Emmy, racconta delle vicende di Kate Wyler, interpretata da una splendida Keri Russel, ambasciatrice americana a Londra, e del marito Hal Wyler (Rufus Sewell). Un political drama, con un mix vincente di intrighi e relazioni internazionali, tensioni diplomatiche e rapporti personali, tra cui un matrimonio in crisi da gestire. Andata in onda nel 2023, ha riscosso subito un grande successo di pubblico.

Le riprese della quarta staglione coinvolgeranno anche il territorio di Firenze, entro il 19 giugno, e verranno realizzate con la collaborazione di Toscana Film Commission.

I set e i provvedimenti alla viabilità a Lucca

Le riprese nel centro storico di Lucca si svolgeranno indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 17 e a diventare set saranno piazza Napoleone, Porta San Pietro, piazza San Frediano, piazza Anfiteatro, piazza Guidiccioni e via Sant’Andrea. Durante lo svolgimento delle riprese, il Comune di Lucca ha predisposto una serie di provvedimenti temporanei alla circolazione e alla sosta.

Set Piazza Napoleone, via Vittorio Veneto, via San Girolamo e piazza del Giglio. Dalle ore 8 del 12 maggio alle ore 24 del 14 maggio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza San Romano per 18 stalli destinati ai mezzi della produzione.

Dalle mezzanotte del 13 maggio alle ore 24 del 14 maggio scatteranno ulteriori divieti di sosta con rimozione coatta, inclusi velocipedi e motocicli, in piazza Napoleone, piazza del Giglio, via San Girolamo, largo Giusti, piazza San Giusto, piazza San Giovanni, parte di piazza San Martino e nel tratto di corso Garibaldi interessato dalle riprese.

Nelle giornate del 13 e 14 maggio, dalle ore 6 alle ore 18, sarà inoltre vietato il transito veicolare nelle aree del set, con accesso consentito esclusivamente ai mezzi della produzione.

Set Piazza Guidiccioni e via Sant’Andrea. Dalle ore 7 del 12 maggio alle ore 22 del 14 maggio saranno attivi divieti di sosta in piazza Guidiccioni e in via delle Chiavi d’Oro.

Nei giorni 13 e 14 maggio, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, saranno inoltre vietate la sosta e la circolazione veicolare in via Sant’Andrea, piazza del Carmine, via San Gregorio e corte Calcetti.

Per consentire l’accesso alla Torre Guinigi e alle mostre ospitate nel palazzo Guinigi, nei giorni 13 e 14 maggio ingresso e uscita dei visitatori avverranno eccezionalmente entrambi da via Guinigi, a causa della chiusura di via Sant’Andrea.

Set piazza San Frediano. Dal 12 al 14 maggio saranno istituiti divieti di sosta in piazza San Frediano e nelle vie limitrofe utilizzate dalla produzione.

Nei giorni delle riprese, fra le ore 10 e le ore 17, saranno previsti divieti temporanei di transito in via della Cavallerizza, via San Frediano, via Cesare Battisti e in parte di via Fillungo. Nei giorni 13 e 14 maggio i residenti non potranno pertanto parcheggiare in piazza del Collegio, ma avranno accesso all’area di sosta dietro al Real Collegio con ingresso da via della Cavallerizza.

Set piazza Anfiteatro. Dalla mezzanotte del 13 maggio alle ore 24 del 14 maggio saranno in vigore divieti di sosta in piazza Anfiteatro, piazzetta Possenti e piazza Scalpellini.

Nelle giornate del 13 e 14 maggio, dalle ore 13 alle ore 19, sarà regolato il traffico veicolare, pedonale e dei velocipedi nell’area del set, con sospensione temporanea delle operazioni di carico e scarico durante le riprese.

Set Porta San Pietro. Dal 13 al 14 maggio saranno attivi divieti di sosta nelle aree di piazzale Umberto I, viale Regina Margherita e via Francesco Carrara.

Fra le ore 14 e le ore 18 delle giornate di ripresa sarà attivato un sistema di regolazione del traffico “stop & go” in viale Regina Margherita, con divieto di transito in via Carrara. Per il tempo delle riprese sarà chiusa Porta San Pietro dalle ore 15 alle ore 17, salvo variazioni di programma.

Per quanto riguarda la logistica della produzione, in piazzale Don Franco Baroni sarà riservata un’area di 2500 metri quadrati ai mezzi tecnici dal giorno 11 maggio al 9 giugno.

Trasporto pubblico, taxi e parcheggi

Sempre nei giorni delle riprese saranno deviate le linee 1+, 2+ e 3+ del trasporto pubblico locale nelle aree interessate dai set. Sarà inoltre sospesa la fermata Flixbus, dei bus turistici e del trasporto pubblico locale in viale Regina Margherita, in prossimità di piazzale Umberto I, vicino a Porta San Pietro.

La postazione taxi di piazza Napoleone sarà trasferita temporaneamente in via del Peso.

L’amministrazione comunale, in accordo con Lucca Plus, ha inoltre previsto agevolazioni per i residenti nei giorni 12, 13 e 14 maggio: sarà consentita la sosta gratuita negli stalli blu a parcometro dalle ore 8 alle ore 20 esponendo il permesso sul parabrezza.