Football americano, i Guelfi Firenze si preparano alle sfide in “Champions League”

Guelfi Firenze e Toscana Aeroporti insieme per la Champions League del Football Americano 1

I Guelfi Firenze sono pronti a tornare sul palcoscenico europeo. I campioni d’Italia in carica parteciperanno per la seconda volta alla CEFL – Central European Football League, la Champions League del football americano per club, e lo faranno con Toscana Aeroporti, che sarà naming sponsor ufficiale della squadra per tutta la campagna internazionale 2026.

L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa di presentazione del calendario sportivo, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, da sempre grande tifoso e sostenitore dei Guelfi. Un appuntamento che ha segnato l’avvio ufficiale di un nuovo percorso condiviso verso una stagione europea che si preannuncia tra le più affascinanti e competitive di sempre.

© Fidaf

“Venticinque anni fa – ricorda il presidente della Regione Giani – il presidente Dallai, ero allora assessore allo sport, venne nella mia stanza a comunicarmi che avrebbero costituito una nuova società di football americano a Firenze che desiderava rinnovare la grande tradizione cittadina di football americano. La nascita dei Guelfi, anima di Firenze e della storia sportiva della nostra città, interpreta il legame che Firenze mantiene con questo sport. Oggi i Guelfi festeggiano il loro secondo scudetto, vinto in un impianto che nella mia delega regionale allo Sport mi onoro di aver insieme a Dallai ideato”.

“La parte forse più bella di questa esperienza sportiva – continua Giani – è che i Guelfi non si sono limitati, come molte società sportive fanno, a richiedere al Comune un impianto per la loro disciplina, ma lo hanno fatto vivere con responsabilità, fatica e passione. Questo ha trasformato via di San Bartolo a Cintoia in una vera cittadella del football americano, unica in Italia, dove lo sport si pratica a partire dalle attività giovanili fino alla prima squadra. La vittoria del secondo titolo nazionale e l’avventura europea che inizia adesso nella Champions League sono il risultato, non casuale, di questo comune impegno”.

“Siamo convinti delle nostre potenzialità – ha dichiarato il presidente dei Guelfi Firenze Alessandro Dallai – e naturalmente puntiamo alla finale. Riteniamo comunque già un onore disputare questa competizione europea: la vicinanza delle istituzioni, della Regione e di Toscana Aeroporti aiuta il nostro percorso di crescita che non vuole certo fermarsi qui”

“Il nostro lavoro – nelle parole di Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti – è quello di far viaggiare persone, storie, territori. Le nostre strutture sono porte di accesso alla Toscana e connessioni con il mondo. E lo sport, quando è fatto bene, fa la stessa cosa. Collega persone, crea identità, accende passione, porta un nome e una maglia oltre i confini. E tutto questo è anche una questione di valori. Per noi lo sport, e questo sport in particolare, è rispetto, disciplina, gioco di squadra e comunità, tifosi, famiglie, giovani, imprese che ci credono e che sostengono il progetto. A Toscana Aeroporti interessa essere naming sponsor, e legare il nostro nome, a questo tipo di storie, questo tipo di realtà e questo genere di prospettive.”

La CEFL, giunta alla sua ventesima edizione, rappresenta il vertice del football americano per club in Europa. In campo scenderanno i campioni dei principali campionati nazionali, in un torneo di altissimo livello che vedrà la partecipazione di dieci squadre provenienti da tutta Europa, tra cui i Thonon Black Panthers, campioni in carica, i Calanda Broncos, i Warsaw Eagles e i Badalona Dracs.

Il format sarà ad eliminazione diretta, con il CEFL Bowl XX in programma il 27 giugno 2026. Un appuntamento che promette spettacolo, competizione e, per i Guelfi Firenze, una nuova occasione per portare in alto il nome della Toscana nello sport europeo.