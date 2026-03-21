Foreste modello, la rete mondiale nata sulla Montagna fiorentina si racconta in una docuserie

Le Foreste Casentinesi

Dalla Montagna fiorentina a quella dell’Atlante in Marocco, poi Croazia, Provenza, Abruzzo e Macedonia. Un viaggio tra le Foreste modello in occasione della Giornata internazionale di sabato 21 marzo. Lo fa la Regione Toscana con “Restoration in the Model Forests” (“Ripristino nelle Foreste Modello”), una docuserie video di cinque episodi, girati nelle foreste di cinque Paesi del Mediterraneo.

Il sistema delle “Foreste Modello” è nato in Italia nel 2012, sulla Montagna Fiorentina. I video sono finanziati dalla Regione grazie ai fondi di un programma governativo del Canada, con cui la Toscana collabora dal 2019, e propongono un viaggio che si svolge dalle montagne dell’Atlante in Marocco alle foreste di pianura dell’Istria in Croazia, passando per i paesaggi della Provenza in Francia e i villaggi della Toscana, dell’Abruzzo e della Macedonia occidentale. Storie diverse e un obiettivo comune: ripristinare le comunità e i territori.

“In occasione della Giornata internazionale delle foreste – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani – la Toscana guarda con orgoglio a un modello di gestione sostenibile che ci vede protagonisti a livello mediterraneo, quello delle Foreste Modello. Per noi questo è un tema particolarmente caro, perché in Italia questo modello ha avuto la sua origine proprio in Toscana, sulla Montagna fiorentina, nel 2012. Questo progetto dimostra concretamente come la gestione attiva e partecipata possa rafforzare la sostenibilità e le iniziative di ripristino degli ecosistemi”.

“Non è solo un modo per tutelare il patrimonio boschivo, che in Toscana copre oltre la metà del nostro territorio, ma è soprattutto uno strumento per gestirlo insieme alle comunità, prevenendo il degrado e i disastri ambientali causati dall’abbandono”, aggiunge l’assessore all’agricoltura Leonardo Marras. “Vedere la nostra esperienza inserita in un contesto mediterraneo, a confronto con altre realtà, ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta: una governance condivisa che unisce enti locali, imprese e associazioni per sviluppare filiere sostenibili, dal legno al turismo, e per proteggere la biodiversità. [mark]La Toscana continuerà a essere un modello e un esempio in questa direzione”.

La Rete delle Foreste Modello

Nato in Canada nel 1992, dove ha sede il Segretariato internazionale, e arrivato in Italia nel 2012 sulla Montagna Fiorentina, l’approccio delle Foreste Modello è cresciuto fino a diventare una rete globale, l’International Model Forest Network, che abbraccia oltre 35 Paesi e più di 70 milioni di ettari di foreste.

Dal 2019 la Regione Toscana gestisce il segretariato della Rete regionale Mediterranea (Mediterranean Model Forest Network), che ad oggi conta 14 Foreste Modello in 12 Paesi.

La docuserie video della Regione Toscana

Cinque video che esplorano le foreste di Italia, Marocco, Francia, Croazia e Grecia e come sia forte la necessità di armonizzare le varie esigenze per ristabilire il legame tra le persone e gli ecosistemi : dalla selvicoltura all’agricoltura e al turismo, fino alle istituzioni, alle comunità locali e ai produttori.

La serie è accompagnata da un trailer di presentazione da 3 minuti, mentre ciascuna puntata ha una durata di 13 minuti. I video sono prodotti da Compagnia delle Foreste Srl e finanziati dalla Regione Toscana attraverso i fondi del Global Forest Leadership Program del Governo del Canada,