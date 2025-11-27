Giorni di Storia Festival: incontri, spettacoli, mostre e talk tra Sesto Fiorentino e Calenzano

Renata Pepicelli

La quarta edizione di Giorni di Storia Festival, in programma dal 27 novembre all’11 dicembre 2025 a Sesto Fiorentino e Calenzano, esplora il tema “Imperi e imperialismi” attraverso incontri, talk, spettacoli, mostre e laboratori.

Il festival, promosso dai Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano insieme all’Istituto Ernesto De Martino e numerosi partner istituzionali, propone una riflessione sulle forme antiche e contemporanee del colonialismo: dall’occupazione italiana in Etiopia ed Eritrea al nuovo disordine mondiale, passando per la Grande Guerra e l’assedio di Firenze del 1529-1530.

Tra gli ospiti figurano storici, analisti e studiose/i come Nicola Labanca, Stefano Bartolini, Fabrizio Maronta, Renata Pepicelli, Andrea Brazzoduro, Agnese Ghezzi, accanto all’attore Mario Perrotta e a Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento europeo.

Il programma comprende presentazioni di libri, conferenze, visite guidate, una mostra sulle “Bandiere della pace” dell’attivismo femminile del dopoguerra e spettacoli teatrali, tra cui il reading di Perrotta sulla vita di trincea nella Grande Guerra.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione.

Gli eventi

Giovedì 27 novembre

Ore 18 – Biblioteca Ragionieri, Sesto Fiorentino

Presentazione del libro Né Oriente né Occidente (Renata Pepicelli) e del numero monografico di «Zapruder».

Con Renata Pepicelli, Caterina Di Pasquale, Mariamargherita Scotti.

Venerdì 28 novembre

Ore 17.30 – Biblioteca Ragionieri

Conferenza: Il colonialismo italiano: cosa ne sappiamo, e perché ancora oggi ci riguarda

Relatore: Nicola Labanca

Ore 21 – La Lucciola, Sesto Fiorentino

Spettacolo teatrale Garibaldi su una gamba, di e con Andrea Kaemmerle.

Biglietti 12/10 €.

Domenica 30 novembre

Ore 16.30 – Museo del Figurino Storico, Calenzano

Visita guidata con focus sulla sezione napoleonica.

Prenotazione obbligatoria.

Lunedì 1 dicembre

Ore 18 – Biblioteca Ragionieri

Incontro/laboratorio Sguardi, tracce e memorie coloniali nell’archivio fotografico.

A cura di Stazione Utopia e Agnese Ghezzi (Libera Università di Bolzano).

Martedì 2 dicembre

Ore 18 – Biblioteca CiviCa, Calenzano

Conferenza: L’arte al tempo dell’assedio degli imperiali nella Firenze Repubblicana (1529-30).

Relatore: Antonio Natali.

Mercoledì 3 dicembre

Ore 11 – Liceo Enriques Agnoletti

Incontro: Tutti contro tutti. Il nuovo disordine mondiale.

A cura di Fabrizio Maronta (Limes).

Ore 17.30 – Biblioteca Ragionieri

Incontro: Nel caos del nuovo disordine mondiale.

Sempre con Fabrizio Maronta.

3–7 dicembre – Centro espositivo Antonio Berti, Sesto Fiorentino

Mostra Peace & Care. Storie di lotta e resistenza

Sulle “bandiere della pace” delle donne negli anni ’40–’50.

A cura di Stefano Bartolini e Martina Lopa.

Inaugurazione: 3 dicembre ore 18.

Giovedì 4 dicembre

Ore 17.30 – Biblioteca Ragionieri

Conferenza: Radio e potere: un connubio efficace.

Con Riccardo Chiari, Roberto D’Amore, Umberto Alunni.

Con ascolti e video d’epoca.

Venerdì 5 dicembre

Ore 18 – Biblioteca Ragionieri

Presentazione del libro Le relazioni fra Italia e Albania 1910–1940 di Niccolò Lucarelli.

Dialogano Paolo Caselli e Ugo Barlozzetti.

Sabato 6 dicembre

Ore 18.30 – Biblioteca Ragionieri

Reading teatrale Milite ignoto quindicidiciotto

Di e con Mario Perrotta.

Prenotazione obbligatoria (bit.ly/GDSmilite).

Giovedì 11 dicembre

Ore 17.30 – Palazzo Comunale di Calenzano

Conferenza: Colonialismo e insediamento: il caso della Palestina.

Relatrice: Luisa Morgantini.

Modera Manfredi Lo Sauro.

Nicola Labanca