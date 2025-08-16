Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

I 50 anni di “Amici miei”, capolavoro senza tempo: il film cult che svelò la Firenze più autentica

L’opera cinematografica di Germi e Monicelli uscì nelle sale il 15 agosto del 1975 e fu un successo incredibile. Indimenticabili zingarate, supercazzole e scherzi feroci consegnano la pellicola alla storia perché racconta di una umanità più che mai attuale, malinconica e cinica

/ Clara D'Acunto

Il funerale del Perozzi in Santo Spirito, gli schiaffi sul treno a Santa Maria Novella e poi la supercazzole al vigile di fronte al Bar Necchi in San Niccolò. Firenze si ritrovò nella sua immagine più autentica sul grande schermo quel 15 agosto del 1975, impressa nel capolavoro cinematografico di Mario Monicelli. “Amici miei” è sarcastico, dissacrante, malinconico, feroce. Si ride, ma di un riso amaro.

Uscì a Ferragosto, strano, ma fu un successo graduale e, a conti fatti  al botteghino superò anche “Lo Squalo” di Spielberg. Dopo un’anteprima a Taormina accolta tiepidamente dalla critica, nel luglio di quell’anno, la commissione di censura lo vietò ai minori di 14 anni. Un divieto che spinse nelle sale tantissimi curiosi e fu un successo incredibile.

Ugo Tognazzi in Amici Miei

Oggi, dopo mezzo secolo, è un pilastro del cinema d’autore, studiato, citato e ha cambiato anche il nostro vocabolario. “Supercazzola” e “zingarata” sono entrate nel lessico comune e nella Treccani.

L’idea fu di Pietro Germi, che però a causa della malattia abbandonò il set. Chiese a Mario Monicelli di completarlo e consegnarlo alla storia e così fu. La leggenda narra che Germi, al momento di lasciare la troupe, disse salutando: “Amici miei, ci vedremo, io me ne vado”, da qui il titolo.

Il cast e i rifiuti eccellenti

Per scrivere il film, Germi si ispirò a una storia vera degli anni ’30, ambientata a Castiglioncello: cinque giovani che passavano il tempo a fare scherzi. Erano Mazzingo Donati, immunologo fiorentino, Ernesto Nelli, architetto, Giorgio Menicanti, nobile, Silvano Nelli, giornalista, e Cesarino Ricci, collaboratore di Silvano.

Ad interpretare questo gruppo di toscanacci fu un cast stellare e per nulla toscano. Ugo Tognazzi è il conte Mascetti, Philippe Noiret è il giornalista de La Nazione il Perozzi, Aldolfo Celi è il professor Sassaroli, Gastone Moschin è il Melandri (l’amante più sfortunato) e Duilio Del Prete il Necchi, gestore del bar. Da ricordare anche il Righi (interpretato da Bertrand Blier), l’ingenuo pensionato che si ritrova vittima di una delle più feroci zingarate.

A contribuire ad alimentare il mito del film furono anche i no eccellenti. Prima quello di Mastroianni che rifiutò il ruolo del conte Mascetti e poi quello di Raimondo Vianello che declinò perché non voleva perdere nemmeno una partita della nazionale impegnata nei mondiali di calcio.

Zingarate e supercazzole

“Amici miei” inizia in una Firenze all’alba, quando il giornalista Perozzi finisce il turno a La Nazione e si incrocia con le anime della notte, baristi e prostitute. Non vuole dormire, si ribella alla sua vita anonima e prevedibile, criticata, e chiama a raccolta per una zingarata memorabile tutti i suoi amici: Necchi, Mascetti, Melandri, a cui si aggiunge anche il professor Sassaroli. Da qui è un crescendo di “supercazzole” senza soluzione di continuità, che si intreccia con le brutture della vita reale a cui i cinque sfuggono vagabondando nella Toscana negli anni ’70.

Anche la morte diventa una “supercazzola” che si dissacra con una risata, per onorare la vita che si è scelto. Malinconia e cinismo uniscono la genialità di Germi e Monicelli che si concretizza in un capolavoro di umanità, senza tempo, che parla ancora di noi.

Ugo Tognazzi in Amici Miei

Amici miei ha avuto altri due atti. Il secondo fu diretto sette anni dopo sempre da Monicelli, con Renzo Montagnani (doppiatore di Philippe Noiret) al posto di Del Prete. Per terzo e ultimo episodio si passò invece alla regia di Nanni Loy.

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Redazione

La Regione Toscana punta sulla cultura: investimenti e progetti per il settore

Il presidente Giani fa il punto. Nel 2025 finanziati interventi con risorse regionali per oltre 32 milioni di euro, ai quali devono aggiungersi i finanziamenti del Fondo sociale europeo per oltre 22 milioni e i 46 milioni dal Pnrr

Cultura / Chiara Bianchini

A Capalbio le dodici altalene di Francesco Arena tra gioco e pensiero

A Terre di Sacra l’opera site-specific “La dodicesima altalena” per Hypermaremma, un invito a sperimentare orizzonti instabili nel paesaggio maremmano

Cultura / Chiara Bianchini

A Cetona gli Etruschi diventano fumetto: in mostra eroi e tavole illustrate

Fino al 31 dicembre al Museo Civico di Cetona un’esposizione unica racconta la civiltà etrusca attraverso albi e graphic novel, da Topolino a Martin Mystère, nell’ambito di Valdichiana 2025 e del “Progetto Etruschi 85/25

Cultura

Consiglio Regionale: oltre 11 milioni e 687 mila euro per restauro e innovazione del patrimonio

Cultura

Custodire la storia, costruire il futuro: i restauri del Consiglio Regionale nell'XI Legislatura

Cultura

"Toscana Cine News", focus sulla produzione cinematografica, con Giovanni Veronesi e Matteo Cichero

Cultura

"Toscana Cine News", incontro con Andrea Muzzi

Cultura

"Festa del Cinema di Mare", Castiglione della Pescaia città della cultura

Cultura

Boccaccio, Pasolini e performance che incantano: Mercantia 2025 in scena

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

Badia a Passignano, restaurato il ciclo di affreschi dedicato alla vita di San Benedetto

Attualità / Redazione

Toscana diffusa, incentivi per acquistare case in montagna: al via il nuovo bando

Made in Toscana / Redazione

Gli ecografi più innovativi prodotti in Toscana: Esaote trasferisce la produzione dalla Cina a Firenze e Cortona

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.