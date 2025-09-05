Il borgo più scozzese d’Italia in festa: l’atteso festival folk a Barga tra balli, cornamuse e sapori tipici

Festa scozzese a Barga - © Comune di Barga

Nel borgo più scozzese di Italia inizia il Barga Scottish Festival 2025, in programma dalla sera di venerdì 5 settembre fino a domenica 7 settembre. L’apertura sarà al teatro dei Differenti, la mattina di venerdì, con il convegno annuale dei Toscani nel Mondo.

Alle 17,30 il via ufficiale vero e proprio con il corteo che da piazza Pascoli raggiungerà il centro storico aperto da “The Isle of Skye Youth Pipe Band” ed a seguire uno spettacolo itinerante per le vie dell’antico castello.

Concerto gratuito in programma alle 21, sempre al Teatro dei Differenti, organizzato dall’Associazione Lucchesi nel mondo. Un repertorio che unisce Puccini, Verdi, folk scozzese ed Ennio Morricone. Presente anche una delegazione di Glasgow guidata dal Lord Provost Jacqueline MacLaren.

Sabato 6 sarà protagonista la musica tradizionale scozzese con Oscar McLellan. Finale in bellezza alle 21,30 in Piazza San felice con “Barga Ceilidh Dance” con il duo Lionhead e il “Circolo di Lucca”.