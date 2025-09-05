Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

Il borgo più scozzese d’Italia in festa: l’atteso festival folk a Barga tra balli, cornamuse e sapori tipici

Dal 5 al 7 settembre le strade del centro storico ospitano concerti e spettacoli tradizionali. Venerdì concerto gratuito al Teatro dei Differenti organizzato dall’Associazione Lucchesi nel mondo

/ Redazione
Festa scozzese a Barga - © Comune di Barga

Nel borgo più scozzese di Italia inizia il Barga Scottish Festival 2025, in programma dalla sera di venerdì 5 settembre fino a domenica 7 settembre. L’apertura sarà al teatro dei Differenti, la mattina di venerdì, con il convegno annuale dei Toscani nel Mondo.

Alle 17,30 il via ufficiale vero e proprio con il corteo che da piazza Pascoli raggiungerà il centro storico aperto da “The Isle of Skye Youth Pipe Band” ed a seguire uno spettacolo itinerante per le vie dell’antico castello.

Concerto gratuito in programma alle 21, sempre al Teatro dei Differenti, organizzato dall’Associazione Lucchesi nel mondo. Un repertorio che unisce Puccini, Verdi, folk scozzese ed Ennio Morricone. Presente anche una delegazione di Glasgow guidata dal Lord Provost Jacqueline MacLaren.

Sabato 6 sarà protagonista la musica tradizionale scozzese con Oscar McLellan. Finale in bellezza alle 21,30 in Piazza San felice con “Barga Ceilidh Dance” con il duo Lionhead e il “Circolo di Lucca”.

Domenica, alle 10 nel Parco Kennedy con la seconda edizione di “Barga Higland Games”, giochi tradizionali scozzesi a squadre. Poi ancora musica e balli tradizionali. Per tutti e tre i giorni sarà possibile gustare i prodotti tipici scozzesi, con menù a tema.

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Costanza Baldini

"Se queste parole potessero parlare": l'installazione di Francesco Petrone a Pieve Santo Stefano

Da un residenza persso l'Archivio Diaristico Nazionale a Pieve Santo Stefano è nata l'installazione di Francesco Petrone, una "porta" sul cui vetro si trovano scritte le frasi tratte dai diari custoditi nel museo

Cultura / Redazione

Opificio delle pietre dure, alla scoperta del commesso tra visite guidate e percorsi tattili

Tornano pure i musicisti del Conservatorio Cherubini: dal 9 ottobre fino al 13 novembre rassegna con sei appuntamenti

Cultura / Redazione

AVAMPOSTI Teatro Festival: presentata la stagione 2025/26 del Teatro delle Donne

Tre prime nazionali, tre anteprime e un cartellone che intreccia grandi nomi e nuove scritture, tra i protagonisti: Dacia Maraini, Manuela Kustermann, Elena Arvigo, Saverio La Ruina, Gabriele Giaffreda, Elena Miranda, Carola Stagnaro, Fulvio Cauteruccio

Cultura

Enrico Berlinguer tra storia e attualità: una grande mostra a Firenze

Cultura

Dai diari alla memoria collettiva: il Premio Pieve Saverio Tutino racconta 100 anni di storia

Cultura

Consiglio Regionale: oltre 11 milioni e 687 mila euro per restauro e innovazione del patrimonio

Cultura

Custodire la storia, costruire il futuro: i restauri del Consiglio Regionale nell'XI Legislatura

Cultura

"Toscana Cine News", focus sulla produzione cinematografica, con Giovanni Veronesi e Matteo Cichero

Cultura

"Toscana Cine News", incontro con Andrea Muzzi

I più popolari su intoscana

Salute / Redazione

Doppia donazione di organi all’ospedale Versilia a Lido di Camaiore salva la vita a nove persone

Cultura / Redazione

Il Volto Santo torna visibile dal 13 settembre: finito il lungo restauro che ha restituito l’originale splendore

Innovazione / Redazione

Le nuove tecnologie a servizio del patrimonio culturale con Chedar: il progetto dell’Università di Firenze all’Expo di Osaka

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.