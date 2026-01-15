Il portale ufficiale della Toscana

Il distretto orafo di Arezzo vola: primo in Italia per export nel 2025

Secondo i dati di Mediobanca lo scorso anno le esportazioni orafe aretine sono arrivate a 3,6 miliardi di euro, rappresentando il 37,2% del totale nazionale

Maestro orafo al lavoro

Arezzo si conferma leader nel comparto orafo italiano. Nei primi nove mesi del 2025 le esportazioni dal distretto orafo aretino sono state al primo posto nella classifica nazionale dell’export orafo, per un valore di oltre 3,6 milioni di euro, pari al 37,2% del totale nazionale di 9,7 milioni.

La provincia toscana mantiene la leadership

Il primato è evidenzato dall’indagine sul settore orafo-argentiero-gioielliero in Italia realizzata dall’Area studi Mediobanca, che analizza i dati finanziari dei 101 maggiori player con un giro d’affari superiore ai 19 milioni di euro ciascuno.

Il settore orafo nell’Aretino è un’eccellenza che conta 1.200 imprese ed oltre 8mila lavoratori. Nonostante un decremento del 31,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, la provincia toscana mantiene saldamente la leadership, distanziando nettamente il secondo classificato Vicenza (export di 1,8 milioni di euro, 19,4% del totale) e il terzo, Alessandria (export di 1,6 milioni di euro, 16,8% del totale).

Aumentano le esportazioni verso Turchia, Emirati Arabi e Francia

Su questa performance sta incidendo significativamente il flusso verso la Turchia: dopo essere cresciuto del 523,3% nel corso dell’intero 2024, da gennaio a settembre 2025 cede il 52,7%, pur mantenendo un’incidenza pari al 41,2% sul totale export della provincia (circa 1,5 milioni di euro), corrispondente all’87% circa delle complessive vendite italiane destinate a questa nazione.

Le prime cinque destinazioni coprono il 75,5% dell’export aretino (circa 2.745 milioni). Le vendite aretine crescono del 10,7% verso gli Emirati Arabi, dell’8,0% verso la Francia, mentre calano del 16,1% verso gli Stati Uniti e del 4,8% verso Hong Kong.

In ambito toscano, Firenze, sesta nella classifica nazionale con 269,2 milioni di euro (2,8% del totale), chiude i primi nove mesi del 2025 con una dinamica negativa del 38,4%, sostanzialmente in linea con il calo di Arezzo in termini percentuali ma più marcata rispetto alla media nazionale del -14,5%. Nel panorama nazionale, le prime quattro province – Arezzo, Vicenza, Alessandria e Milano – coprono l’82,7% dell’export italiano di settore, pari a circa 8.083 milioni di euro.

