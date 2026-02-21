Il Dramma Popolare di San Miniato festeggia 80 anni e porta in scena San Francesco

La luna è azzurra, festival del teatro di figura a San Miniato - © Aurelio Cupelli

Il Dramma Popolare di San Miniato festeggia ottant’anni di rappresentazioni, successi, prime nazionali che hanno scritto pagine preziose della storia del teatro italiano.

È nato nel 1947, in una comunità provata dalla guerra, ma che sentiva il bisogno di rimettere al centro l’uomo e i valori che il Secondo conflitto mondiale aveva offuscato.

Quest’estate la Fondazione Istituto del Dramma popolare, presieduta da Marzio Gabbanini, porterà in scena San Francesco, e ha preparato anche un ampio programma collaterale per celebrare lo speciale ‘compleanno’.

Si comincia il 9 marzo a Palazzo Grifoni di San Miniato, con la presentazione del libro ‘A Penelope che prende la valigia’ di Cristina Manetti, nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata della donna.

L’11 marzo invece andrà in scena lo spettacolo ‘Storia di Grazia e di amicizia’, scritto e interpretato da Paola Contini, dedicato a Grazia Deledda nel centenario del premio Nobel.

Il 25 marzo all’auditorium Credit Agricole, nella Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, sarà proposto lo spettacolo per le scuole superiori ‘Quando Dante incontrò Francesco’, realizzato in collaborazione con la Fondazione Centro studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo.

Tra gli appuntamenti in cartellone, anche il concerto ‘Le ultime parole di Cristo sotto la Corce’ di Cesar Franck, il 28 marzo nella Chiesa della Trasfigurazione di San Miniato Basso, la presentazione, ad aprile, del progetto Dramma popolare digitale, che ha portato alla consultazione dell’archivio digitalizzato della Fondazione, finanziato con fondi Pnrr.

A maggio è invece in programma il convegno I Teatri del Sacro, iniziativa, spiega la Fondazione, che nasce dall’esperienza maturata da Federgat nel promuovere il dialogo tra arti performative, spiritualità e comunità.

A ottobre poi per ‘Archivi in dialogo’ presentazione del libro degli 80 manifesti della Festa del Teatro e nei fine settimana del 17 e 18 e 24 e 25 ottobre, presso la sede del Dramma Popolare, esposizione dei manifesti e delle lastre per incisioni, con apertura straordinaria al pubblico.