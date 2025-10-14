Il Rock Contest è pronto a partire: ecco i 30 progetti musicali in gara scelti tra più di 600

Rock Contest

Ruggiscono i motori per il Rock Contest il più importante e riconosciuto concorso musicale nazionale dedicato agli artisti emergenti ideato e organizzato da Controradio.

Sono stati annunciati i 30 progetti musicali selezionati tra oltre 600 iscrizioni, provengono da tutta l’Italia, dal Salento al Trentino Alto Adige.

Le 30 proposte daranno vita a un caleidoscopio sonoro estremamente variegato tra post-punk, hip hop, dream pop, garage, elettronica, psichedelia moderna, alternative folk, jangle pop, indie rock, sperimentazione e nuovo cantautorato.

I progetti che hanno superato la prima fase del contest proveranno ad aggiudicarsi un importante finanziamento per la propria carriera o uno dei premi messi in palio, oltre che avere l’opportunità di una visibilità importante, di farsi conoscere e suonare dal vivo davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, mostrare il valore della propria musica e ampliare la propria rete di contatti con discografici, tour manager, direttori artistici di etichette e festival nazionali, fino ai più importanti artisti della scena musicale italiana.

I progetti in gara possono essere scoperti attraverso foto, brani e brevi biografie sulla pagina dedicata: https://www.rockcontest.it/edizione-2025/

Le fasi di selezione

Il 28 ottobre inizieranno le fasi di selezione che avranno luogo, come segue, al Combo Social Club e al Glue Alternative Concept Space di Firenze che ospiterà poi le semifinali.

Martedì 28 Ottobre – Murr-Ma, Fry Days, Frank DD & The Sisterz, Santavittoria, RXNN, Prolex & Zac Blue @ Combo Social Club

Giovedì 30 Ottobre – END/or/FINE, Narcadian, The Orange Cave, MAYFLOW, Elemento Umano, Acanto @ Combo Social Club

Giovedì 6 Novembre – Selli, 1 44 98, RENTAL0012, Mad Medulla, DreamLog, Lf_ladlefurnace @ Combo Social Club

Giovedì 13 Novembre – Lumen, Sundog, Stillopia, Succinto, Seneca Effect, Zoe @ Glue Alternative Concept Space

Giovedì 20 Novembre – Superluna, Loosing Money, Cosmedia, Vicky LeRoy, uva, Problemidifase @ Glue Alternative Concept Space

Semifinali:

Venerdì 28 Novembre – Glue Alternative Concept Space

Venerdì 5 Dicembre – Glue Alternative Concept Space

La serata finale, inizialmente prevista per il 13 dicembre al Viper Theatre, a seguito dell’incendio che ha danneggiato il locale, si terrà invece il 14 dicembre in una location che sarà annunciata nei prossimi giorni.

Ecco le 30 formazioni in gara al Rock Contest 2025

1 44 9 8 da Torino

Acanto da Pistoia

Cosmedia da Benevento

Dreamlog da Firenze

Elemento Umano da Lamporecchio (Pistoia)

END/or/FINE da Emilia Romagna e Salento

Frank Dd & The Sisterz da Prato

Fry Days da Verona

LF_ladlefurnace da Piombino (Livorno)

Loosing Money da Udine

Lumen da Torino, Martina Franca e Milano

Mad Medulla da Trento

MAYFLOW dalle Marche

Murr-ma da Livorno e Bologna

Narcadian da Pennabilli (Rimini)

Prolex & Zac Blue da Lucca

Problemidifase da Verona e Bologna

RENTAL0012 da Trieste

RXNN da Napoli

SantaVittoria da Cuneo

Seneca Effect da Morbegno (Sondrio)

Selli da Torino

Stillopia da Genova

Succinto da Chioggia (Venezia)

Sundog da Cecina (Livorno)

Superluna da Milano e Bari

The Orange Cave da Milano

Uva da Massa-Carrara

Vicky LeRoy da Poggibonsi (Siena)

Zoe da Pontedera (Pisa)

Rock Contest 2025