Il Rock Contest è pronto a partire: ecco i 30 progetti musicali in gara scelti tra più di 600

Ruggiscono i motori per il Rock Contest il più importante e riconosciuto concorso musicale nazionale dedicato agli artisti emergenti ideato e organizzato da Controradio.
Sono stati annunciati i 30 progetti musicali selezionati tra oltre 600 iscrizioni, provengono da tutta l’Italia, dal Salento al Trentino Alto Adige.
Le 30 proposte daranno vita a un caleidoscopio sonoro estremamente variegato tra post-punk, hip hop, dream pop, garage, elettronica, psichedelia moderna, alternative folk, jangle pop, indie rock, sperimentazione e nuovo cantautorato.
I progetti che hanno superato la prima fase del contest proveranno ad aggiudicarsi un importante finanziamento per la propria carriera o uno dei premi messi in palio, oltre che avere l’opportunità di una visibilità importante, di farsi conoscere e suonare dal vivo davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, mostrare il valore della propria musica e ampliare la propria rete di contatti con discografici, tour manager, direttori artistici di etichette e festival nazionali, fino ai più importanti artisti della scena musicale italiana.
I progetti in gara possono essere scoperti attraverso foto, brani e brevi biografie sulla pagina dedicata: https://www.rockcontest.it/edizione-2025/
Le fasi di selezione
Il 28 ottobre inizieranno le fasi di selezione che avranno luogo, come segue, al Combo Social Club e al Glue Alternative Concept Space di Firenze che ospiterà poi le semifinali.
Martedì 28 Ottobre – Murr-Ma, Fry Days, Frank DD & The Sisterz, Santavittoria, RXNN, Prolex & Zac Blue @ Combo Social Club
Giovedì 30 Ottobre – END/or/FINE, Narcadian, The Orange Cave, MAYFLOW, Elemento Umano, Acanto @ Combo Social Club
Giovedì 6 Novembre – Selli, 1 44 98, RENTAL0012, Mad Medulla, DreamLog, Lf_ladlefurnace @ Combo Social Club
Giovedì 13 Novembre – Lumen, Sundog, Stillopia, Succinto, Seneca Effect, Zoe @ Glue Alternative Concept Space
Giovedì 20 Novembre – Superluna, Loosing Money, Cosmedia, Vicky LeRoy, uva, Problemidifase @ Glue Alternative Concept Space
Semifinali:
Venerdì 28 Novembre – Glue Alternative Concept Space
Venerdì 5 Dicembre – Glue Alternative Concept Space
La serata finale, inizialmente prevista per il 13 dicembre al Viper Theatre, a seguito dell’incendio che ha danneggiato il locale, si terrà invece il 14 dicembre in una location che sarà annunciata nei prossimi giorni.
Ecco le 30 formazioni in gara al Rock Contest 2025
1 44 9 8 da Torino
Acanto da Pistoia
Cosmedia da Benevento
Dreamlog da Firenze
Elemento Umano da Lamporecchio (Pistoia)
END/or/FINE da Emilia Romagna e Salento
Frank Dd & The Sisterz da Prato
Fry Days da Verona
LF_ladlefurnace da Piombino (Livorno)
Loosing Money da Udine
Lumen da Torino, Martina Franca e Milano
Mad Medulla da Trento
MAYFLOW dalle Marche
Murr-ma da Livorno e Bologna
Narcadian da Pennabilli (Rimini)
Prolex & Zac Blue da Lucca
Problemidifase da Verona e Bologna
RENTAL0012 da Trieste
RXNN da Napoli
SantaVittoria da Cuneo
Seneca Effect da Morbegno (Sondrio)
Selli da Torino
Stillopia da Genova
Succinto da Chioggia (Venezia)
Sundog da Cecina (Livorno)
Superluna da Milano e Bari
The Orange Cave da Milano
Uva da Massa-Carrara
Vicky LeRoy da Poggibonsi (Siena)
Zoe da Pontedera (Pisa)