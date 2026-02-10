In Toscana una residenza musicale gratuita per under 35: aperte le candidature

Follsonica @ Follonica Summer Festival 2017. Foto ©Masiar Pasquali - © Masiar Pasquali

Selezionare e accompagnare nuovi talenti lungo un percorso strutturato di crescita artistica e professionale: è questo l’obiettivo di SA.MU.R.A.I. – Salty Music Residenza Artistica Innovativa, il progetto gratuito di formazione e residenza musicale rivolto a giovani musicisti, cantanti e cantautori tra i 18 e i 35 anni residenti o domiciliati in Toscana. Le candidature sono aperte fino alle ore 12 del 24 febbraio 2026.

Il percorso prevede 50 giornate di attività formative e di convivenza nella cornice della Tenuta di Camugliano, a Ponsacco (Pisa), immerse nella campagna toscana. La residenza si articolerà in due periodi, da marzo a maggio e da settembre a novembre, e sarà affiancata da docenti e professionisti di primo piano del panorama musicale e discografico italiano.

Il coordinamento didattico è affidato a Matteo Zanobini, manager musicale e fondatore di Picicca Management, realtà indipendente riconosciuta a livello nazionale per la qualità dei progetti artistici e per il lavoro con artisti come Brunori SAS e Lucio Corsi. La residenza sarà pensata come uno spazio di lavoro, ricerca e confronto, dove i partecipanti potranno sviluppare i propri progetti artistici, rafforzare le competenze musicali e sperimentare dinamiche professionali legate alla produzione e alla performance dal vivo.

Accanto alla residenza, il progetto prevede anche il Fuori Residenza: dieci giornate di attività trasversali, tra cui un incontro con Dario Brunori e visite didattiche ai tour di Brunori SAS e Lucio Corsi, per entrare direttamente nel vivo del mestiere di musicista. Il percorso si concluderà a dicembre con un evento finale aperto al pubblico, un concerto al PARC di Firenze.

Il progetto è rivolto a giovani in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, disoccupati, inoccupati, inattivi o occupati che intendano avviare un’attività professionale nel settore musicale. La partecipazione è gratuita ed è prevista una borsa di residenza. Dopo la prima selezione online, i candidati scelti saranno invitati a una prova in presenza nei giorni 4 e 5 marzo 2026 all’ExWide di Pisa.

SA.MU.R.A.I. è finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021–2027 e rientra tra le Residenze Artistiche Musicali sostenute da Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

“Con il bando SA.MU.R.A.I. la Regione Toscana rafforza il proprio impegno a sostegno dei giovani talenti e delle residenze artistiche come luoghi fondamentali di crescita, sperimentazione e professionalizzazione – ha commentato Cristina Manetti, assessora regionale alla cultura e pari opportunità –. Investire nella formazione musicale significa offrire ai giovani strumenti concreti per trasformare la creatività in lavoro, valorizzando al tempo stesso il patrimonio culturale contemporaneo del territorio”.

Il progetto è promosso da Samurai RMT ATS, che riunisce Salty Music APS e Toscana Produzione Musica, realtà con una lunga esperienza nella progettazione culturale, nella formazione e nella musica dal vivo.

“SA.MU.R.A.I. nasce per sostenere i giovani musicisti unendo formazione artistica e preparazione professionale – spiega Andrea Fornai, presidente di Salty Music APS e direttore scientifico del progetto –. Abbiamo costruito un percorso che unisce visione artistica e realtà professionale, favorendo la nascita di progetti autentici e sostenibili nel mercato musicale!.

Sulla stessa linea anche Toscana Produzione Musica, che sottolinea il valore di una formazione immersiva basata sul passaggio diretto di esperienze tra professionisti e giovani talenti: un’occasione preziosa per rafforzare il sistema musicale regionale e le sue connessioni a livello nazionale e internazionale.

Tutte le informazioni e il bando completo sono disponibili sul sito samurai-rmt.it.