Jovanotti nelle stanze del Quirinale in visita da Mattarella dopo la nomina a commendatore

Il rocker di Cortona dopo la nomina a commendatore della Repubblica ha visitato le stanze del Quirinale a Roma per ringraziare personalmente il presidente Sergio Mattarella

Mattarella e Jovanotti

Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti dopo la nomina a commendatore della Repubblica ha visitato le stanze del Quirinale a Roma per ringraziare personalmente il presidente Sergio Mattarella.

Sulle note di “Ragazzo Fortunato”, ha postato sui social le immagini che lo ritraggono in visita, insieme alla moglie Francesca e alla figlia Teresa. Tra le immagini che scorrono nelle stanze e nei corridoi, anche le foto con Mattarella.

Il video postato su Facebook è accompagnato da un lungo post in cui Jovanotti racconta: “Quando ho saputo di questa onorificenza mi sono commosso pensando soprattutto a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori, che quando ero un ragazzino erano più impauriti che entusiasti della mia passione per un lavoro che per loro era il contrario di un “lavoro”, e che io stesso mi stavo inventando, perché quel lavoro non aveva un nome. Quando andai ad aprire la mia partita IVA perchè iniziavo ad essere pagato per qualche serata nei locali scrissi “artista” e a proposito di commozione mi ricordo che mi emozionai a scrivere quella parola, giuro, lo ricordo, roba da matti. Mi sentivo all’inizio di una grande avventura tutta da inventare. Era esattamente quello che volevo essere, un artista, senza sapere bene come esserlo, tranne che per un richiamo forte verso l’espressione di forme musicali, visive, ritmiche, creando sequenze, organizzando i suoni e l’immagine, mettendo in scena un modo di essere e soprattutto scatenando energia, l’energia che sentivo traboccare da ogni cellula. Energia che sento traboccare anche adesso mentre scrivo queste parole, un’energia che scaturisce da una sorgente che non smette mai. Anche se a volte la perdo di vista poi la riscopro, so che lei è lì, viva e freschissima.

Essere nominato “commendatore della Repubblica” fa sorridere molti, e un po’ anche me, e capisco che faccia anche storcere qualche naso, mi sarei aspettato tutto nella vita ma non questo

Essere nominato “commendatore della Repubblica” fa sorridere molti, e un po’ anche me, e capisco che faccia anche storcere qualche naso, mi sarei aspettato tutto nella vita ma non questo, sebbene non era da escludere, in quanto per me lavoro, etica, senso del dovere, voglia di fare bene, sviluppo, ricerca, impegno, rispetto, innovazione, amore e passione siano una sola cosa. Attraverso il mio “lavoro” mi espongo e intercetto da una vita tante persone con i loro punti di vista più disparati, famiglie, momenti, passaggi, serate, scelte, idee, opinioni, a volte mi capita di sentirmi al centro di una rotatoria con il traffico che mi gira intorno, e in fondo é dove io stesso mi sono messo e mi va bene stare. Quindi grazie a tutti voi che avete gioito per questa nomina come se riguardasse un po’ anche voi. É così, lo confermo, riguarda anche voi, cari commendatori del ritmo e dell’energia, amici di tante avventure condivise. Grazie ancora!”.

Jovanotti Summer Party 2026 nel sud Italia

Da agosto partirà il Jova Summer Party 2026, che toccherà diverse zone al sud rimaste fuori dal giro del PalaJova 2025.

“Sarà un percorso dal sud a Roma” dice Jovanotti, dalla Sardegna (si parte il 7 agosto a Olbia) all’Abruzzo, passando per la Puglia, la Calabria, la Campania.

I luoghi sono stati immaginati, progettati a volte inventati in aree “a volte anche dismesse che speriamo possano continuare ad ospitare musica”, per allestire “una grande festa, pop” in cui porterò anche tanti amici”.

Gli spostamenti tra una tappa e l’altra per Lorenzo e per chi si unirà a lui (le sorprese non mancheranno) saranno in bici.

È il Jovagiro la versione contemporanea e sostenibile del leggendario Cantagiro degli anni ’60, “che mi ha sempre affascinato, allora il mezzo supercool era la decappottabile, oggi è la bicicletta”.

Tutte le date del tour di Jovanotti

Olbia: 7 agosto (Arena Sound Park)
Montesilvano: 12 agosto (Music Arena)
Barletta: 17 agosto (Music Arena)
Catanzaro: 22 agosto (Calabria Music Arena)
Palermo: 29 e 30 agosto (Ippodromo La Favorita)
Napoli: 5 settembre (Ippodromo di Agnano)
Roma: 12 settembre (Circo Massimo)

