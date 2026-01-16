Il gesto di solidarietà di Jovanotti: 2 quintali di cibo per i gatti randagi della Valdichiana

Jovanotti - © Facebook Lorenzo Jovanotti

Un gesto di generosità verso gli animali e chi se ne prende cura è arrivato in questo inizio anno da parte di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che ha sostenuto l’associazione Casa Mauu di Arezzo con una maxi donazione di circa due quintali di cibo destinato ai gatti randagi seguiti dai volontari in Valdichiana.

Un aiuto concreto per Casa Mauu

Crocchette e scatolette, arrivate in numerosi scatoloni, sono state ritirate a Castiglion Fiorentino presso lo studio del veterinario Alberto Brandi, che ha fatto da punto di riferimento logistico e da tramite tra l’associazione e Jovanotti. Un aiuto concreto, immediatamente utilizzabile, che consentirà di garantire migliaia di pasti ai gatti di strada accuditi da Casa Mauu, che è impegnata in tutta la provincia di Arezzo nella salvaguardia e recupero dei gatti in difficoltà e nel percorso verso l’adozione dei mici.

L’associazione ha voluto ringraziare pubblicamente Jovanotti per la sua donazione con un post su Facebook. “Oggi è stata una splendida giornata. Grazie per la donazione a Lorenzo Jovanotti Cherubini, da sempre sensibile agli animali e grazie al mitico veterinario castiglionese Brandi Alberto che ci ha fatto da base ed eco alla nostra richiesta d’aiuto, oggi ci sono state consegnate diverse confezioni di cibo per i mici. Un regalo importante per noi in questo momento che ci aiuterà a far fronte alle molte richieste di aiuto per i gatti di nessuno” hanno scritto i volontari di Casa Mauu.

L’intervento di Jovanotti per i mici randagi della Valdichiana non è casuale. L’artista vive da anni a Cortona, ha costruito un legame profondo con il territorio aretino e in passato ha già sostenuto rifugi e associazioni in difficoltà.