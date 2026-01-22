Siete Presente: 495mila euro per il volontariato giovanile in Toscana

Promuovere il protagonismo giovanile nell’associazionismo toscano, per investire nel futuro del Terzo settore, valorizzando le nuove generazioni e favorendo il ricambio generazionale. È questo l’obiettivo del bando “Siete Presente – Giovani e associazionismo”, giunto alla quinta edizione, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e delle undici Fondazioni bancarie toscane: Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione CR Firenze, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Pisa, Fondazione Caript, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

Il bando finanzierà almeno 99 progetti

Alla nuova edizione del bando “Siete presente”, che finanzierà almeno 99 progetti, sono destinati 495mila euro, di cui 250mila euro messi a disposizione dalla Regione Toscana – Giovanisì e 215mila euro dalle Fondazioni bancarie, a cui si aggiungono 30mila euro di Unicoop Firenze che andranno a sostenere sei progetti dell’area pistoiese.

“l volontariato, il terzo settore, con le tante associazioni che operano nei territori sono una forza e una peculiarità insostituibile della nostra regione fin dai tempi antichi, un vero e proprio tratto distintivo dell’identità toscana – ha sottolineato il presidente della Regione Eugenio Giani – occorre che questo patrimonio non si disperda, ma che anzi venga portato avanti dalle nuove generazioni per costruire una Toscana del futuro più giusta e solidale. Questo bando nasce attraverso GiovaniSi per valorizzare le energie dei giovani e sostenere la cultura del dono. Crediamo che la loro azione nelle reti di solidarietà sia utile per la comunità, in uno scambio di esperienze e di valori essenziali per la formazione.”

Premiato il protagonismo dei giovani nel Terzo settore

Le proposte progettuali potranno riguardare tutte le aree di impegno del volontariato e dell’associazionismo e dovranno prevedere un reale protagonismo giovanile, dall’ideazione delle attività fino alla loro realizzazione. Il bando riconosce una particolare valorizzazione ai progetti che promuovono la partecipazione attiva e l’inclusione dei giovani nella vita politica, culturale e sociale delle comunità locali, favorendo processi di accoglienza e responsabilizzazione delle nuove generazioni.

“Mettersi in gioco con il volontariato è un’opportunità straordinaria – ha detto il sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika – probabilmente la migliore per smentire quello che troppo spesso si sente dire a proposito dei giovani: che non avrebbero voglia di impegnarsi. Per questo investire offrendo le giuste opportunità nel volontariato è un’azione che genera numerosi effetti positivi per la comunità: aiuta le associazioni nel lavoro importantissimo che svolgono, consente ai ragazzi di seguire le proprie passioni e mettere alla prova le proprie capacità, crea un ponte tra generazioni, educa alla solidarietà. Questo bando che portiamo avanti da alcuni anni con GiovaniSì rappresenta l’occasione per dire ancora una volta alle ragazze e ai ragazzi della Toscana che abbiamo bisogno del loro contributo adesso e sono contento finanziamenti e dei progetti.”

Il bando aperto fino al 23 febbraio

«Con “Siete presente” – ha aggiunto il presidente di Cesvot Luigi Paccosi – continuiamo a sostenere un’idea di volontariato capace di parlare il linguaggio delle nuove generazioni e di riconoscerne il ruolo non solo come destinatari, ma come protagonisti del cambiamento.”

Possono presentare progetti tutti gli enti iscritti al RUNTS con sede legale in Toscana, ad esclusione delle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e degli enti soci di Cesvot. Gli enti devono partecipare in forma aggregata, in gruppi composti da almeno due soggetti con sede legale nella stessa Delegazione territoriale di Cesvot, e potranno presentare le loro proposte dal 22 gennaio fino alle ore 13 di lunedi 23 febbraio compilando il formulario online disponibile sul sito del Cesvot.

“Attraverso il bando – ha dichiarato Luca Gori, coordinatore della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana – sono proposte ai giovani occasioni per mettere a frutto creatività, volontà di impegnarsi e capacità di innovazione a beneficio delle comunità dei nostri territori. Si tratta di un patrimonio di risorse che è indispensabile al mondo del terzo settore per guardare con fiducia al futuro, grazie a competenze, progettualità e azioni rinnovate.”