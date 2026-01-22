Il portale ufficiale della Toscana

Tramvia, via libera alla ripresa dei lavori in piazza Beccaria: “Prevale l’interesse generale”

Parere positivo della Commissione regionale per il Patrimonio culturale dopo il ritrovamento delle mura trecentesche. L’assessore Giorgio: “La tramvia è l’opera più importante per migliorare la vita dei fiorentini”

/ Redazione
Tramvia Piazza Beccaria - © Florence tv

lavori per la nuova linea della tramvia di Firenze verso Bagno a Ripoli possono ripartire anche nel cantiere di piazza Beccaria. La Commissione regionale per il Patrimonio culturale (Mic), presieduta dalla soprintendente Antonella Ranaldi, ha infatti espresso parere positivo alla ripresa delle attività, dopo lo stop temporaneo deciso in seguito al ritrovamento dei resti delle mura trecentesche della città, emersi durante gli scavi per i sottoservizi lo scorso dicembre.

Un ritrovamento importante, in ottimo stato di conservazione, che aveva portato alla sospensione dei lavori nel tratto interessato, per consentire le necessarie verifiche archeologiche e le valutazioni tecniche sulla compatibilità tra tutela del patrimonio storico e prosecuzione dell’opera.

A commentare la decisione è l’assessore comunale alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio, che parla di un risultato frutto di un confronto serio e costruttivo tra istituzioni. “Siamo contenti che nella decisione della Commissione regionale per il patrimonio culturale siano state ascoltate le nostre ragioni, supportate da relazioni e analisi tecniche. Non possiamo che essere soddisfatti di questa decisione che, nell’equilibrio tra tanti interessi diversi, tutti legittimi, ha fatto prevalere l’interesse generale e una visione del futuro della nostra città“.

Parole che si accompagnano a un ringraziamento diretto alla Soprintendenza: “Ringrazio la Soprintendenza di Firenze per l’attenzione e la collaborazione di questi mesi di cantieri, durante i quali insieme abbiamo già saputo affrontare e risolvere tante criticità mettendo sempre al centro l’interesse generale”.

La ripresa dei lavori in piazza Beccaria rappresenta un passaggio strategico per l’avanzamento della nuova linea verso Bagno a Ripoli, uno dei progetti infrastrutturali più rilevanti per il futuro della mobilità cittadina. “Firenze è al centro di una grande trasformazione – conclude Giorgio – la tramvia è l’opera più importante per migliorare la vita dei fiorentini. Adesso chiederemo alle ditte il massimo impegno per recuperare i ritardi accumulati e per realizzare l’opera nei tempi previsti”.

 

