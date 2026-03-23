La Normale di Pisa acquista i libri censurati dall’Accademia Navale degli Usa

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Un gesto simbolico “per continuare a tenere accesi i riflettori sulla situazione che scuole e accademie statunitensi stanno vivendo”, così la Scuola Normale di Pisa annuncia l’acquisizione di 38 copie dei libri censurati dalla Nimitz Library dell’Accademia Navale degli Stati Uniti, rimozione avvenuta un anno fa sulla base di un programma di indirizzo dell’amministrazione centrale volto a contrastare l’utilizzo di opere riguardanti diversità, equità e inclusione per la formazione degli allievi nelle scuole e accademie militari. Adesso questi libri saranno a disposizione nella sede fiorentina di Palazzo Vegni.

Il comitato scientifico della Biblioteca della Scuola Normale nei mesi scorsi, esaminando i 381 testi messi al bando dall’Accademia, ne ha scelti 38 da immettere nella propria sede fiorentina, quelli più attinenti alla scienza politica e alla sociologia, il focus di ricerca della Classe accademica di Scienze politico-sociali (più sotto l’elenco dei titoli).

Le opere sono collocate in un’apposita sezione della biblioteca e sono identificabili da un timbro apposto sul frontespizio di ciascun volume: “Testo rimosso dalla Biblioteca Nimitz dell’Accademia navale USA. Biblioteca SNS per la libertà accademica e di espressione” . La sede di Palazzo Vegni è frequentata giornalmente dagli allievi e dalle allieve, dai ricercatori e professori della Classe di Scienze politico-sociali, oltre che dalla comunità accademica in generale. Complessivamente la Biblioteca consta di un patrimonio librario di circa un milione di volumi, con più di 50mila frequenze annuali nel 2025.

A presentare i libri sono intervenuti il preside della Classe di Scienze politico-sociali, Guglielmo Meardi, la Direttrice del Centro Studi sui Movimenti Sociali, Donatella Della Porta, il presidente Comitato Scientifico della Biblioteca, Francesco Caglioti, con Marco Deseriis e Giuseppe Lipari sempre del Comitato, le ricercatrici Giada Bonu Rosenkranz e Angela Adami oltre che il responsabile della Biblioteca della Normale Enrico Martellini.

“Negli Stati Uniti d’America il divieto di adottare alcuni testi in scuole e università e la rimozione dei libri dalle biblioteche sono diventati pratiche comuni a diverse amministrazioni conservatrici, dal livello locale a quello federale – spiega Giuseppe Lipari – La notizia della rimozione dei libri della Nimitz Library è stata scandalosa e la sua diffusione avrebbe portato a un limitato passo indietro con la reintroduzione di alcuni dei volumi, mentre una parte è rimasta all’indice. Sempre per evitare la diffusione di ‘ideologia gender o razziale’ a un docente di filosofia all’Università A&M in Texas è stato chiesto di rimuovere il Simposio di Platone dalle proprie lezioni, in Florida sono stati chiusi interi corsi universitari e sono stati rimossi libri dalle scuole, ed è stato limitato l’insegnamento dell’educazione sessuale e affettiva. Il fatto stesso che esista una lista di libri da sottoporre al controllo governativo, in biblioteche, scuole e università, rappresenta una grave violazione della libertà di espressione e della libertà accademica, che si trovano alla base della libera ricerca scientifica e della diffusione della conoscenza”.

Ecco libri che entrano a far parte del “fondo” Nimitz della Scuola Normale:

– A black man in Trumpland : why didn’t we riot? (Issac J. Bailey, 2020)

– The rage of innocence: how America criminalizes black youth (Kristin Henning, 2021)

– What’s your pronoun?: beyond he & she (Dennis Baron, 2021)

– Lies My Teacher Told Me: Everything Your American History Textbook Got Wrong (James Loewen. 2018)

– Measured lies: The bell curve examined (Joe L. Kincheloe – Editor -, Shirley R. Steinberg – Editor-, Aaron Gresson III – Editor -, 1997)

– Legacy of hate: a short history of ethnic, religious, and racial prejudice in America (Philip Perlmutter, 1999)

– Deliver us from evil: resisting racial and gender oppression (James Newton Poling, 1996)

– White too long : the legacy of white supremacy in American Christianity (Robert P. Jones, 2021)

– White evangelical racism : the politics of morality in America (Anthea Butler, 2021)

– Continuing perspectives on the Black Diaspora (Aubrey Bonnett – Editor -, Calvin B Holder – Editopr-, 2009)

– Half American : the epic story of African Americans fighting World War II at home and abroad (Matthew F. Delmont, 2022)

– Why I’m no longer talking to white people about race (Reni Eddo-Lodge, 2019)

– America, Amerikkka : elect nation and imperial violence (Rosemary Radford Ruether, 2007)

– Race in society : the enduring American dilemma (Margaret L. Andersen, 2017)

– White out: understanding white privilege and dominance in the modern age (Christopher S. Collins, Alexander Jun, 2017)

– On the fault line : race, class, and the American patriot movement (Carolyn Gallaher, 2002)

– Bind us apart : how enlightened Americans invented racial segregation (Nicholas Guyatt, 2016)

– Merge left : fusing race and class , winning elections, and saving America (Ian Haney López, 2019)

– Home-grown hate : gender and organized racism (Abby L. Ferber – Editor -, 2004)

– So you want to talk about race (Ijeoma Oluo, 2018)

– Whiteness and racialized ethnic groups in the United States : the politics of remembering (Sherrow O. Pinder, 2011)

– American swastika: inside the white power movement’s hidden spaces of hate (Pete Simi, Robert Futrell, Emily Wagner, 2024)

– The new white nationalism in America : its challenge to integration (Carol M. Swain, 2004)

– The religion of white supremacy in the United States (Eric Weed, 2019)

– Mark one or more civil rights in multiracial America (Kim M. Williams, 2008)

– American skin : pop culture, big business, and the end of white America (Leon E. Wynter, 2002)

– The Myth of the Model Minority: Asian Americans Facing Racism (Rosalind S. Chou, Joe R. Feagin, 2008)

– Jim Crow’s legacy : the lasting impact of segregation (Ruth Thompson-Miller, Joe R. Feagin, Leslie H. Picca, 2014)

– Racial stasis : the millennial generation and the stagnation of racial attitudes in American politics (Christopher D. DeSante, Candis Watts Smith, 2020)

– The harvest of American racism : the political meaning of violence in the summer of 1967 (Robert Shellow – Editor-, 2018)

– Winning while losing : civil rights, the conservative movement, and the presidencyfrom Nixon to Obama( Kenneth Osgood -Editor-, Derrick E. White -Editor)

– They can’t kill us all : Ferguson, Baltimore , and anew era in America’s racial justice movement (Wesley Lowery, 2016)

– From #BlackLivesMatter to Black liberation (Keeanga-Yamahtta Taylor, 2016)

– Muslim diaspora : gender, culture and identity (Haideh Moghissi – Editor -, 2009)

– Gay Berlin : birthplace of a modern identity (Robert Beachy, 2015)

– Transgender rights and politics : groups, issue framing, and policy adoption (Jami Kathleen Taylor -Editor-, Donald P. Haider-Markel, – Editor-, 2015)

– Examining identity in sports media (Heather Hundley – Editor -, Andrew C. Billings – Editor- , 2009)

– Policing Black bodies : how Black lives are surveilled and how to work for change (Angela J. Hattery, Earl Smith, 2017)