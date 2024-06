Lucca Comics & Games, primi annunci e novità a partire dal tema “The Butterfly Effect”

La più grande manifestazione dedicata a fumetto, videogames, cinema e cosplay (ma non solo…) scalda i motori e nella cornice della libreria Giunti Odeon di Firenze ha annunciato le prime novità della prossima edizione. Partiamo dalle date, Lucca Comics & Games si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre, il tema è un chiaro omaggio a Giacomo Puccini, di cui nel 2024 ricorre il centenario dalla morte. Con “The Butterfly Effect” Lucca celebra l’opera lirica di Puccini che è stato declinato in tre manifesti anch’essi dedicati a tre grandi donne narrate dal maestro. Il primo manifesto, presentato oggi a Firenze, è dedicato alla Tosca, a settembre in occasione degli ultimi annunci sarà mostrato quello dedicato alla Madama Butterfly, mentre l’ultimo vedrà la luce proprio all’inaugurazione di Lucca Comics & Games, il 30 ottobre, per la Turandot. Tutti i manifesti sono stati realizzati dal grande sensei giapponese Yoshitaka Amano, noto per il suo lavoro rivoluzionario nel campo dell’animazione, dei videogiochi e dell’arte contemporanea.

“Il centenario di Giacomo Puccini si pone in grande sintonia con Lucca Comics & Games – ha commentato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – il compositore che con le sue opere da Lucca ha parlato al mondo unendo musica, estetica, fantasia, richiama per analogia l’evento di Lucca Comics & Games che illustra attraverso le immagini, i giochi, i dialoghi dei fumetti il mondo contemporaneo in una sorta di nuovo Rinascimento. Parliamo di una manifestazione che riesce a staccare oltre 350mila biglietti e porta a Lucca in pochi giorni oltre un milione di persone e che è diventata un evento iconico, imponendosi prepotentemente nell’offerta turistica e culturale della Toscana. Il fatto che la presentiamo oggi alla Giunti Odeon è la prova dell’esistenza di questo circuito virtuoso Lucca Firenze”.

Primi annunci

Netflix sarà tra i protagonisti di questa edizione con un appuntamento imperdibile dedicata alla serie coreana di maggiore successo. Giovedì 31 ottobre, sarà presentata la seconda stagione di Squid Game alla presenza del creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun che saranno a Lucca per incontrare i fan. La serie sarà disponibile solo su Netflix entro la fine del 2024. Si concluderanno proprio nella città toscana i festeggiamenti del 25° anniversario di One Piece. Parteciperanno infatti a Lucca Comics & Games due grandi ospiti dal Giappone: Tatsuya Nagamine (regista degli ultimi anni di One Piece e precedentemente di tanti altri titoli TOEI, tra cui Dragon Ball Super: Broly) e Kenji Yokoyama (animatore storico dai primi episodi a oggi).

Per gli amanti di D&D, a Lucca per la prima volta sarà esposta la Koder Collection, con capolavori originali di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom, Todd Lockwood, in una mostra unica al mondo: “Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art”. Sarà curata da Jon Peterson, uno dei più importanti storici del gioco, autore fra l’altro di Dungeons and Dragons – Art & Arcana e della straordinaria raccolta di documenti rari The Making of Original Dungeons & Dragons 1970-1977, pubblicata recentemente da Wizards of the Coast, e da Jessica Lee Patterson, storica dell’arte che dal 2022 lavora alla catalogazione della collezione. La mostra sarà accolta nella Chiesa dei Servi.

L’amministrazione comunale di Lucca ha poi annunciato che intitolerà il sotterraneo del baluardo San Paolino a Gary Gygax e Dave Arneson, creatori di Dungeons & Dragons.

Lucca Comics & Games celebrerà anche i primi 40 anni del celebre gioco Tetris insieme a Alexey L. Pajitnov, creatore di Tetris, e Henk B. Rogers, co-fondatore della The Tetris Company, parleranno della storia del gioco, del suo impatto nella cultura pop e condivideranno con i partecipanti di festival i propri pensieri sulla direzione che il brand sta prendendo.

Nato come autore di romanzi comici, sotto lo pseudonimo di Jovial Bob Stine (il suo primo romanzo si intitola How to Be Funny, 1978), Robert Lawrence Stine è oggi sinonimo di “brividi”. L’autore della serie di romanzi per ragazze e ragazzi Piccoli Brividi, arriva per la prima volta in Italia per incontrare i suoi fan, dai giovani lettori fino ai più scafati che con le sue serie sono cresciuti.

Insomma è solo l’inizio di quella che si preannuncia una nuova importante edizione per la manifestazione lucchese che nei prossimi mesi proseguirà con gli annunci degli ospiti e degli eventi in programma. La vendita dei biglietti e abbonamenti si aprirà il 1° luglio, in modalità early bird.