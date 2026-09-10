Maltempo: oltre 63mila fulmini caduti in Toscana. Allagamenti all’Elba, Grosseto e Livorno

Un fulmine

Oltre 63.000 fulmini si sono registrati in Toscana nelle ultime 12 ore e Grosseto sono caduti 115 millimetri di pioggia. Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano al primo livello di guardia stabili.

Il vasto sistema temporalesco che ha interessato parte della regione, dove è in corso un’allerta arancione fino alle ore 18, nella notte è transitato fuori regione ed è possibile una nuova intensificazione con l’attivazione di nuovi temporali tra la tarda mattinata ed il pomeriggio, con la formazione di temporali isolati localmente intensi, in particolare nelle zone interne della Toscana.

200 interventi di Protezione Civile e Vigili del Fuoco.

Sono oltre 200 gli interventi in corso da parte del sistema regionale di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Le principali criticità riguardano allagamenti localizzati nel Grossetano e anche a Cecina, alberi caduti e alcune frane sulle strade, con interventi per il ripristino della viabilità. A Reggello, a causa di infiltrazioni d’acqua in un edificio, è stata disposta un’evacuazione precauzionale, con la situazione in corso di risoluzione.

Nel corso dell’evento alcune persone sono state soccorse all’interno di sottopassi. La Regione raccomanda quindi la massima prudenza e ricorda di non attraversare mai un sottopasso allagato: anche pochi centimetri d’acqua possono essere sufficienti a bloccare un veicolo e mettere in pericolo chi si trova a bordo.

“Il sistema regionale è operativo e continueremo a seguire costantemente l’evoluzione dell’allerta meteo nelle prossime ore. Fenomeni repentini e concentrati a macchia di leopardo, cumulati intensi in poco tempo, sono le caratteristiche delle allerte cui ci stiamo abituando anche in Toscana a causa dei cambiamenti climatici – dichiara il presidente Eugenio Giani – Un ringraziamento va a tutte le strutture del sistema regionale che sono al lavoro per garantire assistenza ai territori interessati. A tutti i cittadini rinnovo l’invito alla massima prudenza”.

“Alcuni soccorsi effettuati nei sottopassi ci ricordano quanto sia importante non sottovalutare mai il rischio durante un temporale intenso – dichiara il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika – Anche pochi centimetri d’acqua possono bloccare un veicolo: se un sottopasso è allagato non va attraversato. Nel rinnovare l’appello ai cittadini ad attenersi alle indicazioni di sicurezza e mantenere comportamenti responsabili, desidero ringraziare le donne e gli uomini della Protezione Civile, i volontari, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, gli enti locali, i tecnici e i gestori dei servizi essenziali impegnati sul territorio per il lavoro che stanno portando avanti. Sono possibili nuovi temporali nelle prossime ore, continuiamo a monitorare il territorio e manteniamo alta l’attenzione”.

Allagamenti e danni all’isola d’Elba

L’ondata di maltempo ha colpito duro anche all’isola d’Elba dove si segnalano disagi, allagamenti e smottamenti a Portoferraio e sulle strade provinciali. Intorno alle 12 di oggi una violentissima perturbazione in venti minuti ha messo in ginocchio Portoferraio, capoluogo elbano.

A finire allagati, parti del centro storico, poi le solite zone via Manganaro, via Carducci e la zona della Sghinghetta, e addirittura si è allagato il piazzale della Calata Italia nella zona del porto dove attraccano i traghetti. Il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, sta effettuando in queste ore un sopralluogo nel suo comune per capire l’effettiva entità dei danni. Segnalati smottamenti e cedimenti di terreno anche sulla provinciale che collega Procchio e Marciana, mentre il vento ha divelto un semaforo al bivio tra Porto Azzurro e Capoliveri.

“Interventi in corso del sistema di Protezione civile all’isola d’Elba per allagamenti localizzati a causa delle forti piogge. La cella temporalesca ha attraversato l’isola e si sta ora spostando verso le aree interne della Toscana” scrive su Fb il sottosegretario alla presidenza della Regione Bernard Dika.

A Grosseto allagamenti e alberi caduti

Allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall’acqua, nonché alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. E’ il bilancio del maltempo che nella notte ha colpito la provincia di Grosseto e in particolare il capoluogo maremmano, impegnando i vigili del fuoco. Al momento non si registrano feriti.

Dalla prima serata di ieri i vigili del fuoco hanno effettuato 30 interventi, mentre 15 sono attualmente in corso. Altri interventi anche nella zona di Arcidosso e Pitigliano, sempre in provincia di Grosseto, principalmente per alberi abbattuti e smottamenti.

Nubifragio anche nel Livornese

I vigili del fuoco del Comando di Livorno e del distaccamento di Cecina hanno effettuato diversi interventi nella scorsa notte a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto su Livorno, in particolare su Cecina. Alle operazioni hanno partecipato due squadre di cui una dal distaccamento e una dalla centrale. Gli interventi hanno riguardato perlopiù danni d’acqua e allagamenti di locali interrati. Sono ancora in corso alcuni interventi che, spiegano i vigili del fuoco, verranno risolti in mattinata.