Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Storie/

Marco Gelli, 74 anni e il record di presenze alla 100 Km del Passatore: la Regione premia il maratoneta

L’atleta di Bagno a Ripoli ha corso 50 delle 51 edizioni, compresa l’ultramaratona partita sabato 23 maggio da piazza Duomo a Firenze. Il presidente Eugenio Giani gli ha consegnato una targa celebrativa

/ Redazione
Marco Gelli – 100 km Passatore

L’uomo dei record della 100 Km del Passatore si chiama Marco Gelli, ha 74 anni e vive a Bagno a Ripoli: ha corso 50 delle 51 edizioni, compresa l’ultramaratona partita sabato 23 maggio da piazza Duomo a Firenze. La Regione Toscana ha scelto così di premiarlo consegnandogli, per mano del presidente Eugenio Giani, una targa celebrativa e il crest della Regione. Insieme a Giani anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti.

“Marco Gelli – ha detto il presidente Giani – ha portato a termine tutte le edizioni alle quali ha finora partecipato, percorrendo tutti i 100 Km che separano Firenze da Faenza, un autentico sportivo appassionato”. “Un riconoscimento – aggiunge il sindaco Pignotti – ad una storia unica di passione, dedizione e fedeltà ai valori più sani dello sport. Oltre ad essere un podista da record, Marco è una persona sempre molto presente nella vita della comunità, generoso, partecipe, attento alla collettività. Un esempio per tanti appassionati di sport e in generale per le nuove generazioni”.

Un esempio per i giovani

Accanto alla competizione “100 Km del Passatore”, Marco Gelli nel corso della sua carriera sportiva ha partecipato anche alla Quattro giorni di Nimega in Olanda, alla Pistoia-Abetone e a molteplici maratone come quelle del Chianti e del Mugello.

“All’inizio è stata una scommessa con me stesso, non avevo mai fatto corse lunghe – afferma commosso Marco Gelli – Terminato il primo Passatore, è sbocciata una passione che dopo mezzo secolo continua. Si è formato un gruppo con cui di edizione in edizione ci ritroviamo. Non mi rendo ancora conto di questa piccola grande impresa. Tante ragazze e ragazzi all’inizio della corsa, sapendo la mia storia, mi chiedono suggerimenti e consigli. Spero possa essere un messaggio utile per loro. Serve tanta testa, non bastano i muscoli e le gambe. Questo vale per il Passatore e per tutto ciò che si fa ogni giorno”.

La 100 km del Passatore

La storica ultramaratona collega il capoluogo toscano a Faenza, . Evento atteso e partecipato come confermano i numeri di questa edizione.

L’organizzazione ha raggiunto il tetto massimo di 3.500 iscritti. La carovana dei podisti è composta da 2.886 uomini e 614 donne, con una fortissima componente di debuttanti: sono infatti oltre 1.500 gli atleti che si cimenteranno per la prima volta in questa impresa.

La geografia dei partecipanti vede un equilibrio quasi perfetto tra le due regioni protagoniste, con 454 toscani e 458 romagnoli, a cui si aggiungono 143 corridori provenienti da 40 diverse nazioni.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Storie / Chiara Bianchini

Pallavolo, due centrali toscani convocati da Fefè De Giorgi per la VNL

Il CT della Nazionale ha inserito il grossetano Mati e il pesciatino Truocchio nella lista dei 30 azzurri per il torneo internazionale che partirà a giugno

Storie / Chiara Bianchini

Profeta lontano da casa: la favola di Francesco Farioli, il mister toscano che ha conquistato Porto

Il tecnico nato a Barga trionfa in Primeira Liga con i Dragoni. Dai dilettanti di Pisa e Pistoia alla storia del calcio europeo, sulle tracce di Trapattoni e Mourinho: "Porto ordine nel caos"

Storie / Redazione

Firenze racconta l'alluvione del '66: appello ai cittadini per condividere ricordi e storie

La call dell'Archivio di Stato e Fondazione CR Firenze per il sessantesimo anniversario. Tutti i materiali raccolti si trasformeranno in un’opera d’arte collettiva

Storie

Gianni De Magistris: l'uomo dei record

Storie

Camaiore, la storia di tre donne e il sapore del passato

Storie

Storie di Sport. Crishan Kalugamage: il lanciatore di Lucca che sfida i giganti del cricket

Storie

Le radici di Sal Da Vinci in Lunigiana. Il sindaco di Comano pronto a dargli la cittadinanza onoraria

Storie

Bibbiena custodisce l’Olivetti Elea 9003, il primo super computer a transistor prodotto in Italia

Storie

Storie di Sport. Linda Nwakalor: tra campionato, vittorie e uno sguardo al futuro

I più popolari su intoscana

Enogastronomia / Redazione

Vinitaly, Chianti e Morellino si raccontano ai buyer internazionali

Salute / Redazione

Prevenzione: l’Ispro apre un nuovo portale web interattivo sui corretti stili di vita

Attualità / Redazione

Bando esercizi di vicinato: altri 700mila euro per i negozi nei comuni della Toscana diffusa

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.