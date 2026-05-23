Marco Gelli, 74 anni e il record di presenze alla 100 Km del Passatore: la Regione premia il maratoneta

Marco Gelli – 100 km Passatore

L’uomo dei record della 100 Km del Passatore si chiama Marco Gelli, ha 74 anni e vive a Bagno a Ripoli: ha corso 50 delle 51 edizioni, compresa l’ultramaratona partita sabato 23 maggio da piazza Duomo a Firenze. La Regione Toscana ha scelto così di premiarlo consegnandogli, per mano del presidente Eugenio Giani, una targa celebrativa e il crest della Regione. Insieme a Giani anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti.

“Marco Gelli – ha detto il presidente Giani – ha portato a termine tutte le edizioni alle quali ha finora partecipato, percorrendo tutti i 100 Km che separano Firenze da Faenza, un autentico sportivo appassionato”. “Un riconoscimento – aggiunge il sindaco Pignotti – ad una storia unica di passione, dedizione e fedeltà ai valori più sani dello sport. Oltre ad essere un podista da record, Marco è una persona sempre molto presente nella vita della comunità, generoso, partecipe, attento alla collettività. Un esempio per tanti appassionati di sport e in generale per le nuove generazioni”.

Un esempio per i giovani

Accanto alla competizione “100 Km del Passatore”, Marco Gelli nel corso della sua carriera sportiva ha partecipato anche alla Quattro giorni di Nimega in Olanda, alla Pistoia-Abetone e a molteplici maratone come quelle del Chianti e del Mugello.

“All’inizio è stata una scommessa con me stesso, non avevo mai fatto corse lunghe – afferma commosso Marco Gelli – Terminato il primo Passatore, è sbocciata una passione che dopo mezzo secolo continua. Si è formato un gruppo con cui di edizione in edizione ci ritroviamo. Non mi rendo ancora conto di questa piccola grande impresa. Tante ragazze e ragazzi all’inizio della corsa, sapendo la mia storia, mi chiedono suggerimenti e consigli. Spero possa essere un messaggio utile per loro. Serve tanta testa, non bastano i muscoli e le gambe. Questo vale per il Passatore e per tutto ciò che si fa ogni giorno”.

La 100 km del Passatore

La storica ultramaratona collega il capoluogo toscano a Faenza, . Evento atteso e partecipato come confermano i numeri di questa edizione.

L’organizzazione ha raggiunto il tetto massimo di 3.500 iscritti. La carovana dei podisti è composta da 2.886 uomini e 614 donne, con una fortissima componente di debuttanti: sono infatti oltre 1.500 gli atleti che si cimenteranno per la prima volta in questa impresa.

La geografia dei partecipanti vede un equilibrio quasi perfetto tra le due regioni protagoniste, con 454 toscani e 458 romagnoli, a cui si aggiungono 143 corridori provenienti da 40 diverse nazioni.