Pallavolo, due centrali toscani convocati da Fefè De Giorgi per la VNL

Pardo Mati e Andrea Truocchio

Il Commissario Tecnico della Nazionale maschile di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, ha ufficializzato la lista dei trenta azzurri che prenderanno parte alla Volleyball Nations League 2026. Tra i convocati scelti per difendere il percorso dell’Italia, reduce dall’argento nell’ultima edizione del torneo e campioni mondiali in carica, figurano anche due centrali toscani: il grossetano Pardo Mati e il pesciatino Andrea Truocchio.

La chiamata nel gruppo allargato della Nazionale maggiore rappresenta un riconoscimento importante per il movimento pallavolistico regionale, che vede due dei suoi principali esponenti inseriti in un reparto competitiva e di alto livello.

Pardo Mati, nato a Grosseto nel 2006, si presenta a questo appuntamento dopo una stagione in Superlega con la maglia di Modena, dove è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nelle rotazioni della squadra. Il suo percorso con le nazionali giovanili lo ha già visto protagonista nel 2022 con la vittoria dell’Europeo Under 18, in cui è stato premiato come miglior centrale, e nel 2025 con la medaglia d’argento ai Mondiali Under 21. Nell’ultimo campionato il giovane centrale toscano ha messo a referto ventiquattro presenze, distinguendosi per un’efficacia in attacco superiore al sessanta per cento e per un buon contributo al servizio.

Andrea Truocchio, classe 2000 originario di Pescia, arriva alla convocazione forte di una maturazione graduale e costante. Cresciuto nel settore giovanile di Modena, ha accumulato esperienza in Serie A2 con le maglie di Siena, Castellana Grotte e Santa Croce, prima di stabilirsi stabilmente nella massima serie con Padova, dove ha appena concluso la sua terza stagione. Truocchio era già entrato nel giro della Nazionale nel 2025, anno in cui ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi mondiali universitari.

Il programma della Nazionale prevede una prima fase di preparazione in Italia alla fine di maggio, con tre test match ravvicinati. Gli azzurri affronteranno la Turchia il 28 maggio a Cavalese, per poi spostarsi a Verona il 30 maggio contro il Belgio e chiudere il ciclo il 31 maggio a Bergamo nuovamente contro la selezione turca.

Il cammino ufficiale nella Volleyball Nations League inizierà invece dal 10 al 15 giugno a Ottawa, in Canada, dove l’Italia sfiderà nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. La seconda settimana di gare si disputerà a Lubiana, in Slovenia, dal 24 al 28 giugno, con i confronti agonistici contro Bulgaria, Ucraina, Brasile e i padroni di casa sloveni. La fase intercontinentale si concluderà nel Kansai, in Giappone, dal 15 al 19 luglio, dove gli azzurri incroceranno Giappone, Belgio, Argentina e Cuba. Le finali del torneo, a cui accederanno le migliori formazioni della classifica generale, sono in programma a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto.