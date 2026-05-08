La Nuova Pippolese spegne 10 candeline: un concerto e un 45 giri per festeggiare il compleanno

La Nuova Pippolese

La Nuova Pippolese, l’orchestra a plettro di musica popolare fiorentina fondata nel 2015 e diretta da Frank Cusumano, festeggia i suoi primi dieci anni e lo fa con un nuovo 45 giri per celebrare un progetto che intreccia memoria e contemporaneità.

Domenica 17 maggio esce il nuovo disco del collettivo che ha come obiettivo il recupero del repertorio della tradizione fiorentina attraverso arrangiamenti e riletture capaci di parlare anche al presente.

La pubblicazione arriva in un anno simbolico: il decennale dell’orchestra coincide infatti con i sessant’anni dalla scomparsa della storica Pippolese di San Lorenzo, travolta dall’alluvione del 1966.

Da qui la scelta del formato in vinile 7 pollici, omaggio a un supporto del passato oggi tornato attuale, proprio come la tradizione musicale che la Nuova Pippolese ha riportato in vita.

L’uscita del disco sarà celebrata domenica 17 maggio alla Casa del Popolo di Settignano con “A cena dalla Pippolese!”, iniziativa organizzata insieme alla Scuola di Musica di Settignano. Alle 18 il concerto dell’orchestra, seguito alle 20 dalla cena di raccolta fondi destinata a sostenere la produzione del vinile.

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Un disco che celebra 10 anni di musica

Distribuito anche in digitale da Materiali Sonori, il disco contiene due brani che raccontano le due anime dell’ensemble: il recupero della canzone popolare e la sua reinterpretazione ironica e contemporanea.

Sul lato A trova spazio “I’ mi’ matrimonio”, brano di Luciano Ciaranfi interpretato da Luca Bracco, diventato virale sui social dopo la diffusione di un video delle prove.

Sul lato B c’è invece “La nostra Teresina”, rilettura collettiva della celebre “Teresina della Pippolese”, cantata da David Bargiacchi e Sandro Salvadori: una versione aggiornata alla Firenze degli anni Duemilaventi, con nuovi riferimenti ai locali, alle abitudini e ai personaggi della città contemporanea.

Il nuovo 45 giri accompagna inoltre la pubblicazione del primo libro di Francesco “Frank” Cusumano dedicato alla storia delle orchestre a plettro e del mandolino a Firenze, edito da UDOM.

La Nuova Pippolese