Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Musica/

La Nuova Pippolese spegne 10 candeline: un concerto e un 45 giri per festeggiare il compleanno

L’uscita del disco sarà celebrata domenica 17 maggio alla Casa del Popolo di Settignano con “A cena dalla Pippolese!”, iniziativa organizzata insieme alla Scuola di Musica di Settignano. Alle 18 il concerto dell’orchestra, seguito alle 20 dalla cena di raccolta fondi destinata a sostenere la produzione del vinile.

/ Redazione
La Nuova Pippolese

La Nuova Pippolese, l’orchestra a plettro di musica popolare fiorentina fondata nel 2015 e diretta da Frank Cusumano, festeggia i suoi primi dieci anni e lo fa con un nuovo 45 giri per celebrare un progetto che intreccia memoria e contemporaneità.

Domenica 17 maggio esce il nuovo disco del collettivo che ha come obiettivo il recupero del repertorio della tradizione fiorentina attraverso arrangiamenti e riletture capaci di parlare anche al presente.

La pubblicazione arriva in un anno simbolico: il decennale dell’orchestra coincide infatti con i sessant’anni dalla scomparsa della storica Pippolese di San Lorenzo, travolta dall’alluvione del 1966.

Da qui la scelta del formato in vinile 7 pollici, omaggio a un supporto del passato oggi tornato attuale, proprio come la tradizione musicale che la Nuova Pippolese ha riportato in vita.

L’uscita del disco sarà celebrata domenica 17 maggio alla Casa del Popolo di Settignano con “A cena dalla Pippolese!”, iniziativa organizzata insieme alla Scuola di Musica di Settignano. Alle 18 il concerto dell’orchestra, seguito alle 20 dalla cena di raccolta fondi destinata a sostenere la produzione del vinile.

Un disco che celebra 10 anni di musica

Distribuito anche in digitale da Materiali Sonori, il disco contiene due brani che raccontano le due anime dell’ensemble: il recupero della canzone popolare e la sua reinterpretazione ironica e contemporanea.

Sul lato A trova spazio “I’ mi’ matrimonio”, brano di Luciano Ciaranfi interpretato da Luca Bracco, diventato virale sui social dopo la diffusione di un video delle prove.

Sul lato B c’è invece “La nostra Teresina”, rilettura collettiva della celebre “Teresina della Pippolese”, cantata da David Bargiacchi e Sandro Salvadori: una versione aggiornata alla Firenze degli anni Duemilaventi, con nuovi riferimenti ai locali, alle abitudini e ai personaggi della città contemporanea.

Il nuovo 45 giri accompagna inoltre la pubblicazione del primo libro di Francesco “Frank” Cusumano dedicato alla storia delle orchestre a plettro e del mandolino a Firenze, edito da UDOM.

La Nuova Pippolese

 

Informazioni sull’evento:

Tutti gli eventi nel calendario di

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Musica / Costanza Baldini

Imparare a suonare online è possibile! Nasce la "Pippolo Music School"

Nasce in Toscana la prima scuola di musica on line, dodici musicisti insegneranno a suonare 'a distanza' grazie a una piattaforma digitale

Musica / Costanza Baldini

Esce “Canzoni per Grilli e Rificolone”: il primo disco de La Nuova Pippolese

L'orchestrina di musica popolare diretta dal Maestro Frank Cusumano presenterà il suo primo disco sabato 26 marzo al Circolo Rondinella del Torrino di Firenze alle ore 19:30

Musica / Costanza Baldini

La Nuova Pippolese: una nuova ‘casa' per la canzone popolare fiorentina

Un manipolo di baldi giovani ha fatto rinascere una delle orchestre di chitarre e mandolini che suonavano alle fiere all'inizio del '900

Musica

Opel Firenze Rocks 2026: tutte le novità di un festival sempre più internazionale

Musica

La vita tra "Cielo e sfacelo" di Andrea Mastropietro in arte L'Albero

Musica

L’Estate Fiesolana accende il Teatro Romano: musica, teatro, danza e incontri sotto le stelle

Musica

Toscana Produzione Musica celebra i primi 5 anni con un programma di 100 concerti per il 2026

Musica

Il ritorno dei Bad Apple Sons con l'album "Relate, Relief"

Musica

Mistici e carnali: l'esordio degli Esera con l'album "Levia Gravia"

I più popolari su intoscana

Ambiente / Costanza Baldini

Rinnovata l’intesa tra l’Arcipelago Toscano e la Guardia di Finanza: più controlli e tutela del mare fino al 2029

Made in Toscana / Redazione

Tutela Igp ai prodotti artigianali e industriali: dalla Regione bando da 500mila euro

Ambiente / Giulia Rafanelli

Erosione e clima, la sfida delle coste: il progetto Interreg Italia-Francia accende il confronto tra istituzioni e ricerca

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.