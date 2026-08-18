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Codice giallo per il caldo a Firenze, ma è in arrivo una nuova perturbazione

Temperature in aumento fino a 36 gradi nella piana fiorentina, ma nella seconda parte della settimana è previsto un peggioramento con calo termico

/ Redazione
Estate nel centro storico di Firenze - © Laura Arnedo, Pexels

La Toscana si prepara a vivere una fase meteorologica a due facce: dopo una breve tregua, il caldo torna a farsi sentire prima di lasciare spazio a una nuova ondata di instabilità temporalesca, in linea con il peggioramento che colpirà l’intero Centro-Nord.

Le previsioni per la settimana

Nella giornata di mercoledì 19 agosto prevarrà il cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, con qualche nube bassa al mattino al nord e isolati rovesci pomeridiani sui rilievi. A Firenze scatta il codice giallo per le ondate di calore emanato dal Ministero della Salute: le temperature massime percepite nel capoluogo raggiungeranno i 35 gradi, con punte fino a 34-36 gradi nelle pianure interne.

La situazione atmosferica subirà un netto peggioramento sul finire della giornata di giovedì 20 agosto, per via dell’ingresso di una perturbazione destinata a colpire in modo marcato l’alta Toscana, la Liguria di Levante e il resto del Centro-Nord.

La giornata di venerdì 21 agosto vedrà il culmine del maltempo. Il Consorzio LaMMA prevede cieli nuvolosi con piogge e forti temporali in estensione dal nord-ovest al resto del territorio regionale. Ci sarà quindi una sensibile diminuzione delle temperature massime.

Sabato 22 agosto le condizioni andranno incontro a un parziale miglioramento con ampie schiarite, sebbene si manterrà una residua instabilità con rovesci sparsi e isolati temporali. I venti soffieranno deboli meridionali e i valori massimi torneranno gradualmente a salire verso punte di 30-32 gradi. Nel resto della penisola, mentre il Nord e il Centro affronteranno il maltempo di fine settimana, il Sud continuerà a registrare tempo soleggiato con le ultime punte fino a 40 gradi.

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