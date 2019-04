LuisaViaRoma compie 90 anni, sfilata speciale a Firenze

Il 13 giugno uno show multibrand con la top model Carine Roitfeld e il cantante Lenny Kravitz

Doppio compleanno per LuisaViaRoma di Firenze, che compie 90 anni e festeggia i primi 20 del suo sito e-commerce. Per celebrarlo organizzata una sfilata speciale a Firenze con Carine Roitfeld, che nell'occasione inaugura Cr Runway, format di défilé da lei stessa creato. Lo show, multibrand, si terrà il 13 giugno al tramonto al piazzale Michelangelo: in tutto saranno 90 uscite di capi uomo e donna delle collezioni autunno-inverno 2019, scelti da Roitfeld ispirandosi a look anni Novanta: sfileranno insieme abiti di Prada, Miu Miu, Giorgio Armani, Burberry, Givenchy, Max Mara, Marc Jacobs, Moncler, Off-White, Simone Rocha, Laquan Smith, Richard Quinn e Yamamoto.



Previsto anche un tributo a Lagerfeld. Ci sarà anche performance musicale di Lenny Kravitz. Lo show sarà diretto da Piergiorgio del Moro che per l'occasione riunirà alcune modelle simbolo degli anni '90. In tutto sono 5.000 gli invitati - attesi ospiti da tutti il mondo e celebrità (450 le camere d'albergo già riservate).



Ci sarà anche un contest che consentirà a 800 persone (con un accompagnatore) di assistere allo show: i biglietti saranno messi in palio sul sito di LuisaViaRoma tra aprile e maggio. La sfilata sarà inoltre trasmessa in diretta su alcuni maxischermi installati nel centro della città. Ci sarà anche un libro per raccontare la storia di LuisaViaRoma.



Tutto ebbe inizio nella capitale francese negli anni '20, quando Luisa Jaquin aprì una boutique di cappelli in paglia: la figlia Olga sposò poi Lido Panconesi e con lui aprì nel 1929 una boutique a Firenze. Andrea Panconesi, nipote di Luisa e attuale proprietario, iniziò a lavorare come buyer nel 1968, poi le prime intuizioni: a Parigi scoprì il designer giapponese Kenzo e fu il primo in Europa a presentare la sua collezione. Poi la creazione del magazine Westuff, le vetrine digitali e il lancio dell'e-commerce nel 1999. A seguire l'idea di Firenze4Ever con i 40 fashion blogger più noti al mondo, il lancio delle collaborazioni Lvr Editions e la beneficenza con eventi in collaborazione con Unicef Italia e la Naked Heart Foundation.

06/04/2019