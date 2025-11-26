Museo Galileo, in viaggio nella storia della scienza moderna attraverso quattro autori di oggi

La storia della cartografia al Museo Galileo Galilei

In viaggio nella storia della scienza moderna attraverso quattro autori di oggi. A 100 anni dalla fondazione il Museo Galileo ospita un ciclo di incontri con gli autori con quattro presentazioni di libri presso la Biblioteca del Museo fiorentino (piazza dei Giudici 1), organizzate in collaborazione con la SISS – Società Italiana di Storia della Scienza. Tutte le presentazioni sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (per informazioni: info@museogalileo.it).

Giovedì 27 novembre Paolo Galluzzi (presidente emerito del Museo Galileo e storico della scienza di fama internazionale) e Giovanni Cavagnini (Università di Roma Tor Vergata) dialogano con l’autore Massimo Bucciantini per presentare il suo Alla conquista di Galileo. Da Napoleone a Giovanni Paolo II, storia di una contesa (Laterza, 2025).

Un libro che parla di miti, di politica e di storia d’Italia, attraverso la lente di Galileo, in una storia appassionante che oltrepassa ogni steccato disciplinare. Qui il Galileo processato e condannato dall’Inquisizione diventa personaggio, attore di una storia globale: citoyen français e républicain, patriota e martire dell’Italia risorgimentale, ‘genio italico’, fiore all’occhiello – insieme a Leonardo da Vinci – dell’Italia nazionalista e fascista . Per divenire, infine, uomo e scienziato sinceramente pio e devotamente cattolico.

Venerdì 28 novembre sarà il momento di 1925-2025. Museo Galileo: cento anni di storia della scienza (Edizioni Museo Galileo, 2025); in dialogo con il curatore Giovanni Di Pasquale ci sarà Jürgen Renn, direttore del Max Planck Institute of Geoanthropology di Jena.

Il volume celebra il centenario della fondazione dell’Istituto di Storia delle Scienze, oggi Museo Galileo, attraverso una raccolta di saggi che restituiscono, con rigore critico e varietà di prospettive, la complessità della sua storia e il ruolo che ha svolto nel panorama culturale italiano e internazionale. Particolare attenzione è riservata ai protagonisti e alle istituzioni che hanno contribuito a delineare l’identità dell’Istituto.

Martedì 2 dicembre, è la volta dell’incontro con Michele Camerota e il suo Galileo. Alle origini della scienza moderna (Hoepli, 2025); dialogano con l’autore Saverio Ricci (Università della Tuscia) e Oreste Trabucco (Università di Bergamo). Galileo non fu soltanto il padre fondatore della scienza moderna: fu l’artefice di una rivoluzione del sapere che ha inaugurato un innovativo modo di guardare alla natura.

Le sue scoperte in ambito astronomico e fisico cambiarono radicalmente la nostra comprensione dell’universo e concorsero, al tempo stesso, ad affermare un nuovo modello di scienza, una nuova sensibilità epistemologica e culturale. Il libro ripercorre l’itinerario biografico e intellettuale di Galileo, ricostruendone i vari momenti della vita ed esaminandone le opere, con particolare attenzione ai contesti in cui furono composte e alla ricezione tra i contemporanei.

Infine, venerdì 19 dicembre sarà la volta di Marco Beretta, autore di Mezzo secolo di storia della scienza al Museo Galileo: Andrea Corsini e Maria Luisa Righini Bonelli (Mimesis, 2025); dialoga con l’autore Maria Conforti (Sapienza Università di Roma).

Il libro ricostruisce la storia dei primi cinquant’anni dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza, oggi Museo Galileo, attraverso le vite dei suoi primi direttori: Andrea Corsini, che nel 1930 trasformò un “magazzino di ferramenta” in un’istituzione culturale di rilevanza mondiale, e Maria Luisa Righini Bonelli, prima italiana a ricevere la prestigiosa Sarton Medal, che ne fece uno dei principali centri internazionali per lo studio degli strumenti scientifici. Basato su documenti d’archivio in gran parte inediti, il volume illustra mezzo secolo di battaglie per salvare, catalogare e valorizzare le collezioni medicea e lorenese.