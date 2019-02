Woody Allen in concerto a Firenze: il 30 giugno al Teatro del Maggio

È la seconda data italiana per Woody Allen & The Eddy Davis New Orleans Jazz Band: solo improvvisazione e brani di inizio secolo

Dopo l'annuncio della data al Teatro degli Arcimboldi di Milano (28 giugno), Woody Allen & The Eddy Davis New Orleans Jazz Band aggiungono una seconda data in Italia: alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze il 30 giugno prossimo. I biglietti della data di Firenze saranno in vendita a partire dalle ore 10 di domani, 28 febbraio, su ticketone.it

Lo show sarà come sempre totalmente improvvisato, non ci sarà alcuna scaletta programmata ma la selezione dei pezzi sarà tutta incentrata su brani di inizio secolo che prendono ispirazione da Sidney Bechet, George Lewis, Johnny Dodds, Jimmie Noone e Louis Armstrong.

Il progetto da 36 anni stupisce il pubblico con un mix inedito ispirato alle sonorità di New Orleans. Il primo tour risale al 1996, quando suonarono in Europa per 19 concerti in 21 giorni. Il documentario 'Wild Man Sings The Blues', girato da Katherine Bigelow, vincitrice di un Oscar, riprende in maniera precise Woody Allen in tour con la band.

27/02/2019