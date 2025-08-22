Il portale ufficiale della Toscana

Nella zona di Empolese, Valdarno e Valdelsa arriva il “Siil” Servizio integrato inclusione e lavoro

Presto la firma del protocollo d’intesa per l’équipe unica sociale-lavoro per l’inclusione delle persone fragili creata dalla Regione Toscana

/ Redazione
centro impiego empoli

Arriva anche nella zona Empolese, Valdarno e Valdelsa il Siil Servizio integrato inclusione e lavoro, l’équipe unica sociale-lavoro per l’inclusione delle persone fragili creata dalla Regione Toscana.

Lunedì prossimo 25 agosto, Francesca Giannì, presidente della Società della Salute “Empolese Valdarno Valdelsa” e Sindaca di Castelfiorentino, Monica Becattelli e Stefania Dini, dirigenti territoriali di Arti (Agenzia regionale toscana per l’impiego), rispettivamente per le province di Firenze e Prato e per quelle per Pisa e Massa Carrara, sottoscriveranno il protocollo di intesa che renderà più stabile il Servizio Integrato Inclusione e Lavoro.

La firma è in programma presso l’aula conferenze del Centro dell’impiego di Empoli in via delle Fiascaie 1, al termine di un incontro (11.30 – 13) a cui parteciperanno, tra gli altri, l’assessora al lavoro e alla formazione professionale Alessandra Nardini e l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli (in collegamento).

