Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Musica/

Nova! Il festival di Novaradio arriva all’Exfila con Zoe, Alex Fernet, Viola Valery e TOMO

Il 24 gennaio nel pomeriggio la diretta con le trasmissioni della radio, la sera un talk per parlare di diritto all’abitare, i concerti live di Zoe e Alex Fernet e i dj set di Viola Valery e TOMO

/ Redazione
Zoe

Grande festa sabato 24 gennaio all’Exfila per Novaradio l’emittente di Arci Firenze che da 34 anni offre ai suoi ascoltatori, musica, informazione, approfondimenti e divertimento.

La giornata parte dal pomeriggio con la diretta radiofonica che vedrà alternarsi al microfono i volontari e le volontarie di Novaradio, ovvero le oltre 30 voci che ogni settimana compongono il palinsesto della radio comunitaria dell’Arci di Firenze.

Alle 21:15 si terrà il talk “Città in affitto” Firenze e le altre, tra turistificazione e diritto all’abitare. Un incontro coordinato dai giornalisti della redazione di Novaradio, Martina Agnoletti e Riccardo Pinzauti, che vedrà la partecipazione di vari ospiti.

Saranno presenti Maurizio Franco, giornalista del collettivo Gessi White di IrpiMedia che presenterà il libro “Città in affitto, un requiem per il diritto all’abitare”, edito da Laterza; Giulio Gori, giornalista del Corriere Fiorentino che negli ultimi anni ha dedicato grande attenzione agli effetti dell’overtourism a Firenze e Asia Neri e Francesco Caneschi di Superterrestre aps, associazione di designer, urban practitioner e architettə che si occupano di mediazione urbana.

Dalle 22:30 spazio alla musica live con il palco dell’exfila che ospiterà in apertura il concerto di Zoe, fresca vincitrice del Premio Ciampi 2025 e seconda classificata al Rock Contest di Controradio; dopo sarà la volta del live di Alex Fernet, tra gli artisti emergenti più interessanti degli ultimi due anni secondo Rolling Stones, che arriva a Firenze poco dopo l’uscita del suo secondo LP “Modern Night”, per Bronson Recordings/La Zona d’Ombra.

La serata proseguirà quindi con due dj che si alterneranno in consolle: Valery con una selezione che spazierà tra perle del passato e underground presente, muovendosi tra elettronica e post punk.

A seguire gran finale affidato a TOMO, dj e produttore di Firenze, attivo nella scena underground locale dal 2014, co-fondatore del collettivo DE RIO, che chiuderò la serata con il suo set che fonde techno, minimalismo ritmico e trame percussive organiche.

L’ingresso alla serata è libero con tessera Arci. L’evento sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di Novaradio.

NOVA

Informazioni sull’evento:

Tutti gli eventi nel calendario di

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Musica / Redazione

Balázs Kocsár e il violoncellista Alexey Stadler per la prima produzione ORT del 2026

Mercoledì 28 gennaio al Teatro Verdi di Firenze l’Orchestra della Toscana affida a Balázs Kocsár e al violoncellista Alexey Stadler un programma che vede una prima assoluta di Catenaccio, l’eleganza “rococò” di Čajkovskij e la brillantezza sinfonica di Mozart

Musica / Redazione

Marco Masini pubblica "Perfetto imperfetto": un nuovo disco che segna un cambiamento importante

A marzo uscirà il tredicesimo album in studio per il cantautore toscano che segna un profondo cambiamento. Marco Masini sarà in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze il 4 novembre, mentre a febbraio parteciperà al Festival di Sanremo in coppia con Fedez

Musica / Costanza Baldini

“Radiance Opposition": il ritorno dei Julie’s Haircut tra psichedelia e metamorfosi

I Julie's Haircut saranno in concerto sabato 24 gennaio al Glue Alternative Concept Space di Firenze. Parliamo di "Radiance Opposition" con Luca Giovanardi, chitarrista della band

Musica

La Bandabardò festeggia 25 anni di "Se mi rilasso collasso" con un nuovo tour e la ristampa in vinile

Musica

Il Rock Contest torna al Tenax e incorona i Prolex & Zac Blue

Musica

Premio Ciampi 2025: nuove voci che tengono viva una musica necessaria

Musica

La rinascita di Piero Pelù dopo l'acufene nel documentario "Rumore dentro"

Musica

Omar Pedrini porta a Lucca il suo Viaggio Senza Vento tra musica, amicizia e fumetto

Musica

Rock Contest 2025: torna il concorso dedicato ai nuovi talenti della musica italiana

I più popolari su intoscana

Viaggi / Raffaella Galamini

Viaggio d’autunno sul Monte Amiata tra funghi, castagne e olio di Seggiano

Innovazione / Giulia Rafanelli

Peccioli, un ascensore panoramico nel campanile ottocentesco

Salute / Redazione

Rare Diseases Award: premiato il percorso di inclusione per bambini con difficoltà cognitive dell’Associazione Cri du Chat di Firenze

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.