Nova! Il festival di Novaradio arriva all’Exfila con Zoe, Alex Fernet, Viola Valery e TOMO

Grande festa sabato 24 gennaio all’Exfila per Novaradio l’emittente di Arci Firenze che da 34 anni offre ai suoi ascoltatori, musica, informazione, approfondimenti e divertimento.

La giornata parte dal pomeriggio con la diretta radiofonica che vedrà alternarsi al microfono i volontari e le volontarie di Novaradio, ovvero le oltre 30 voci che ogni settimana compongono il palinsesto della radio comunitaria dell’Arci di Firenze.

Alle 21:15 si terrà il talk “Città in affitto” Firenze e le altre, tra turistificazione e diritto all’abitare. Un incontro coordinato dai giornalisti della redazione di Novaradio, Martina Agnoletti e Riccardo Pinzauti, che vedrà la partecipazione di vari ospiti.

Saranno presenti Maurizio Franco, giornalista del collettivo Gessi White di IrpiMedia che presenterà il libro “Città in affitto, un requiem per il diritto all’abitare”, edito da Laterza; Giulio Gori, giornalista del Corriere Fiorentino che negli ultimi anni ha dedicato grande attenzione agli effetti dell’overtourism a Firenze e Asia Neri e Francesco Caneschi di Superterrestre aps, associazione di designer, urban practitioner e architettə che si occupano di mediazione urbana.

Dalle 22:30 spazio alla musica live con il palco dell’exfila che ospiterà in apertura il concerto di Zoe, fresca vincitrice del Premio Ciampi 2025 e seconda classificata al Rock Contest di Controradio; dopo sarà la volta del live di Alex Fernet, tra gli artisti emergenti più interessanti degli ultimi due anni secondo Rolling Stones, che arriva a Firenze poco dopo l’uscita del suo secondo LP “Modern Night”, per Bronson Recordings/La Zona d’Ombra.

La serata proseguirà quindi con due dj che si alterneranno in consolle: Valery con una selezione che spazierà tra perle del passato e underground presente, muovendosi tra elettronica e post punk.

A seguire gran finale affidato a TOMO, dj e produttore di Firenze, attivo nella scena underground locale dal 2014, co-fondatore del collettivo DE RIO, che chiuderò la serata con il suo set che fonde techno, minimalismo ritmico e trame percussive organiche.

L’ingresso alla serata è libero con tessera Arci. L’evento sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di Novaradio.

