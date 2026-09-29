Il 10 ottobre torna “Palazzo Aperto”: arte, salute mentale e cultura nel cuore del Consiglio regionale

Consiglio regionale: il 10 ottobre torna Palazzo Aperto

Sabato 10 ottobre torna “Palazzo Aperto”, l’iniziativa ideata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana per trasformare le sedi dell’Assemblea legislativa in un palcoscenico di arte, cultura e partecipazione. I visitatori potranno esplorare gratuitamente palazzo del Pegaso e palazzo Bastogi attraverso tour guidati, mostre temporanee, concerti, degustazioni e spettacoli dal vivo, scoprendo da vicino anche i tesori custoditi nella Biblioteca della Toscana e nell’Archivio Storico.

A presentare tutti gli eventi in programma, la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi: “Palazzo Aperto nasce con un’idea semplice e importante: aprire le porte dei luoghi della politica significa rendere l’Istituzione più vicina, accessibile e riconoscibile come casa di tutti i cittadini. Il palazzo del Consiglio regionale è un luogo di grande valore storico e artistico, ma soprattutto è il luogo in cui si rappresentano i toscani, si discutono i problemi della nostra comunità e si assumono decisioni che riguardano la vita delle persone. Per questo vogliamo che sia conosciuto e vissuto da tutti”. “Quest’anno – prosegue la presidente -, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Palazzo Aperto assume un significato ancora più forte: un’occasione per parlare di un tema delicato e attuale, contribuendo a superare solitudini e pregiudizi e mettendo al centro le persone, le loro fragilità, ma anche i loro talenti e la loro creatività. In questo senso, la mostra Ritmi Infiniti (inaugurata a margine della presentazione del programma di Palazzo Aperto, ndr) con le opere degli artisti de La Tinaia e di Blu Cammello, rappresenta un messaggio particolarmente significativo. L’arte è un ponte, uno spazio di libertà capace di abbattere distanze e ricordarci che ogni persona va conosciuta e valorizzata nella sua complessità ”.

Parte centrale del programma è la mostra “Ritmi Infiniti“, inaugurata a margine della presentazione a palazzo Bastogi e visitabile fino al 28 ottobre 2026 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19). Curata da Riccardo Bargellini, la mostra propone un percorso tra sculture e dipinti provenienti da La Tinaia di Firenze e dal Blu Cammello/Brikke Brakke di Livorno. Le opere ripercorrono la storia della salute mentale dall’epoca di Basaglia a oggi, mettendo in luce l’evoluzione poetica di due centri divenuti punti di riferimento internazionali nell’ambito dell’Art Brut. La presentazione ufficiale dei lavori dei due collettivi si terrà alle 15:00 nel Salone delle Feste di Palazzo Bastogi. Alla conferenza stampa e all’inaugurazione hanno preso parte anche il medico psichiatra Daniele Busatta, il presidente de La Nuova Tinaia Francesco Nocentini e il referente del Centro Diurno di Blu Cammello Giuseppe Martucci.

Nato nel 2003 per la Festa della Toscana, il format di “Palazzo Aperto” torna a nuova vita dopo i recenti interventi di restauro e valorizzazione dei complessi di via Cavour e piazza dell’Unità. Tra le opzioni di visita figura l’Archivio Storico, che conserva la documentazione politica della Regione dal 1970 a oggi, collezioni speciali di manifesti, fotografie e audiovisivi, oltre al Fondo Oriana Fallaci con la mostra “Oriana. Donna, giornalista, scrittrice”, allestita a vent’anni dalla scomparsa della giornalista.

Infine, per la prima volta prende parte all’iniziativa la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo: al primo piano di Palazzo del Pegaso sarà allestita una postazione dove incontrare il personale, iscriversi ai servizi, consultare suggerimenti di lettura incentrati su salute mentale e benessere digitale, e scegliere un libro in dono dallo scaffale di “Libri liberi“.