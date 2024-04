Parte da Firenze il tour italiano di Kristin Hersh, voce indimenticabile delle Throwing Muses

Kristin Hersh - © Pete Mellekas

Compositrice, chitarrista e cantante, leader e voce delle Throwing Muses e 50 Foot Wave e autrice di diversi dischi solisti e libri di di successo Kristin Hersh sarà in Italia per sei date a partire da venerdì 5 aprile al Circolo Il Progresso di Firenze.

Kristin Hersh è tornata di recente con “Clear Pond Road“, lavoro pubblicato da Fire Records lo scorso autunno. L’album costituisce uno spartiacque in una carriera traboccante di primati artistici, è un viaggio cinematografico, una serie di acquarelli di un autrice fieramente indipendente, arricchiti da strati di archi atonali, taglienti e sognanti.

“Clear Pond Road” fotografa perfettamente il momento di un’artista serena con sé stessa che ha realizzato un lavoro molto personale.

Kristin si trova attualmente in studio al lavoro sul prossimo album dei Throwing Muses, al tempo stesso si sta preparando per un tour solista di tre mesi che la porterà a suonare in Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Ecco la nostra intervista

Nel 2003 avevo 20 anni, entrai in un negozio e comprai per caso il disco “Throwing Muses”, un album che mi ha segnato per sempre! Hai trascorso più di 30 anni alla guida dei Throwing Muses, praticamente una vita! Cosa ci puoi dire di questi anni insieme?

Sto andando in studio con le Throwing Muses proprio adesso. Sono quasi 40 anni che suoniamo insieme! Ho fondato questa band a 12 anni, abbiamo iniziato a suonare nei club a 14 anni e abbiamo fatto il nostro primo disco quando eravamo ancora adolescenti. Ripensando a questi anni, credo di essere stata così affascinata da ogni canzone e da ogni salita e discesa delle nostre montagne russe che non ne ho alcuna impressione. Ogni progetto, ogni tour, ogni passaggio musicale è stato così diverso, così sorprendente. L’unica cosa che non è cambiata è quanto ridiamo (molto).

Penso che il futuro del songwriting sia il suo passato. Ho lottato duramente per sfuggire all’industria discografica aziendale e alle sue richieste di sessismo e di “prodotto” invece che di musica. In altre parole ho lasciato l’industria musicale per poter suonare musica

Parallelamente alle Throwing Muses hai portato avanti una carriera solista, cosa puoi dirci del tuo ultimo disco “Clear Pond Road”?

L’ho realizzato un paio di anni fa, dopo che io e mio figlio più piccolo abbiamo trovato un cartello stradale in un negozio di cianfrusaglie e siamo rimasti lì a leggerlo insieme, ancora e ancora: Clear Pond Road. Decidemmo che sembrava la direzione che avremmo voluto prendere. Che forse avremmo potuto calmare un po’ i nostri battiti cardiaci agitati. Così lo abbiamo comprato e lo abbiamo appeso in cucina e abbiamo aspirato a una purezza chiarificatrice, credo. Sembra una cosa così bella. Ahahaha. E quando questa raccolta di canzoni si è fatta conoscere, ho capito che anche se non avevo personalmente raggiunto un battito cardiaco senza increspature sulla sua superficie, le mie canzoni lo avevano fatto (e forse anche il ragazzo!) e che era giunto il momento di fare questo disco stranamente chiarificatore. Per coincidenza, segna il trentesimo anniversario del mio primo disco solista, Hips and Makers, e ne ricorda l’atmosfera. La mia tecnica di produzione questa volta è stata molto ampia: ho ottavizzato un baritono acustico per ottenere bassi profondi e poi ho inserito qualsiasi tono simile a una campana che riempisse la gamma alta, per poi staccare, modificare, cancellare, cancellare. Finché non sono rimaste solo le ossa, ma delle belle ossa. Un approccio di ritorno ai fondamenti.

A marzo è uscito anche il tuo libro “The Future of Songwriting”, non l’ho ancora letto, cosa puoi raccontarci di questo lavoro?

Penso che il futuro del songwriting sia il suo passato. Ho lottato duramente per sfuggire all’industria discografica aziendale e alle sue richieste di sessismo e di “prodotto” invece che di musica. In altre prole ho lasciato l’industria musicale per poter suonare musica. La vera musica si trova nella vita delle persone: nelle camere da letto, nelle soffitte, nei bar, nelle cantine, nei cortili e nelle verande. La vanità dell’industria suona solo un tipo di fast food: Mc Donalds, eccetera, mentre la vera musica è come le mele sugli alberi. Chiunque non sia cosciente di sé può scrivere una vera canzone, ma sarebbe molto insolito trovare qualcuno nel mondo della musica che non sia cosciente di sé.

In America avete avuto il movimento #meetoo, che in Italia ci ha solo sfiorato. Secondo te sono cambiate le cose per le donne?

Sicuramente non abbiamo ancora risolto il problema della disuguaglianza. C’è sempre un’altra ondata di femminismo, dalle suffragette alla women’s lib, anche per me, nella speranza di riunire l’umanità in un insieme più sano. L’ideale sarebbe che le donne fossero considerate persone, ovviamente. Pagate allo stesso modo, trattate allo stesso modo, dotate di responsabilità e del rispetto che ne consegue. Ma dare la colpa agli “uomini” per il potere del patriarcato è sessista. Le persone che sostengono il privilegio maschile sono quelle che ne traggono vantaggio – “chicks and dicks” – non le persone che hanno molto da offrire indipendentemente dal loro genere.

Ci vuole molta forza per vivere come un essere umano onesto, intelligente e generoso, quando vengono premiate la superficialità, l’immagine, l’autoassoluzione e la vanità come prodotti. L’anima entra quando la vanità se ne va e viceversa. Abbiamo bisogno di anima

Qual è la sfida più grande per una donna oggi?

Essere forti nel presentarsi come esseri umani e non come prodotti. Un prodotto dovrebbe vendersi con il marketing, ma la propria umanità non può essere in vendita. È la differenza tra amore e like. La musica falsa presenta la stessa equazione: niente amore, solo like. E poi scompare. Se le donne continuano a giocare con questa falsa vittoria, non riusciremo mai a superarla culturalmente. Ci vuole molta forza per vivere come un essere umano onesto, intelligente e generoso, quando vengono premiate la superficialità, l’immagine, l’autoassoluzione e la vanità come prodotti. L’anima entra quando la vanità se ne va e viceversa. Abbiamo bisogno di anima.

Il tour è appena iniziato ma ho visto che ci sono tante date in Italia, come ti senti? Sei carica?

Hahaha… In realtà sono appena tornata a casa dopo 6 mesi di tour e ora sto per ripartire! Essendo una persona timida e riservata, trovo molto difficile andare in tour. Mi piacerebbe stare nel mio laboratorio-studio a fare i miei esperimenti musicali, ma questo lavoro non funziona così.

Il tour italiano inizia a Firenze, cosa suonerai al Circolo Il Progresso?

Scelgo le canzoni che mi sembrano più adatte alla stanza mentre sono seduta lì, persa in esse. Ne ho centinaia, ovviamente, e non le conosco tutte, ma alcune chiedono di essere suonate e io devo fare quello che dicono. Hahaha…

Che cos’è la musica per te?

Un’energia potente come un tempo. Un vero ascoltatore si unisce al musicista nello spazio della musica, mentre un “fan” si concentra solo sull’esecutore e sull’attenzione che attira. Preferisco che un vero ascoltatore compri i miei dischi e li ascolti un milione di volte, piuttosto che un milione di fan che li ascoltano solo una volta. Se quel vero ascoltatore adotta la mia musica come colonna sonora, allora ho fatto il mio lavoro. Allora è un onore regalare canzoni.

Il tour di Kristin Hersh in Italia

5 aprile – Arci Il Progresso – Firenze

6 aprile– Sala Polivalente Don Bosco – Marostica

7 aprile – Arci Bellezza – Milano

8 aprile – Chiesa Evangelica Metodista Di Roma – Roma

9 aprile – Chiesa dell’Annunziata (Out! Festival) – Pesaro

10 aprile – Giardini Luzzati Area Archeologica – Genova