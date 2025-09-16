Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

Dagli Usa alla Colombia il sostegno internazionale per Pietrasanta Capitale dell’arte contemporanea 2027

La Piccola Atene della Versilia è in lizza per il titolo con il progetto “Essere arte. O dell’umanità dell’arte”

/ Ilaria Giannini
Girolamo Ciulla, L’acqua di Afrodite, Pietrasanta - © Comune di Pietrasanta

Arrivano dagli Stati Uniti, dalla Francia e dalla Colombia le nuove attestazioni di sostegno per la candidatura di Pietrasanta a Capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2027.

La candidatura della Piccola Atene della Versila

La Piccola Atene della Versilia, che è stata scelta come base per vivere e lavorare da artisti internazionali come Fernando Botero, Jeff Koons e Igor Mitoraj, è in lizza per il titolo insieme ad altre cinque sette città italiane (Alba, Chioggia, Foligno e Spoleto, Termoli, Varese e Gallerate) con il suo progetto “Essere arte. O dell’umanità dell’arte”.

Il vincitore, che sarà proclamato entro fino ottobre, riceverà dal Ministero della Cultura un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di candidatura: per tutto il 2027, l’arte contemporanea, gli eventi culturali e le attività illustrate nel dossier selezionato saranno al centro della scena, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale del territorio e a promuovere la crescita e l’inclusione sociale.

Centauro di Igor Mitoraj a Pietrasanta

Il sostegno da tutto il mondo per Pietrasanta

“Sono a Pietrasanta da 27 anni – ha detto l’artista di origini texane Rachel Lee Hovnaniane penso che questo sia il luogo più incredibile per un artista per lavorare. Tutti, qui, hanno passione per l’arte: sono entusiasti, curiosi, fanno domande, tengono molto alle opere che vedono in città. È il posto migliore perché possiamo fidarci di tutti, degli artigiani, dei galleristi, degli amministratori: è una città che, semplicemente, si unisce nell’arte”.

L’addio a Botero a Pietrasanta

L'artista colombiano riposa qui

“A nome dell’Ambasciata di Colombia in Italia – ha scritto l’ambasciatrice Ligia Margarita Quessep Bitar, nella lettera indirizzata al sindaco di Pietrasanta  – ho il piacere di esprimere il nostro convinto sostegno alla candidatura di Pietrasanta a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027. La città di Pietrasanta rappresenta da sempre un punto di riferimento internazionale per la creazione artistica, l’eccellenza artigianale e la vitalità culturale. Le sue fonderie, i laboratori del marmo, i musei, le gallerie e la popolazione costituiscono un ecosistema unico, capace di attrarre generazioni di artisti provenienti da ogni parte del mondo. La Colombia sente un legame speciale con questa tradizione grazie al rapporto profondo che unì il Maestro Fernando Botero a Pietrasanta, città che lo accolse e che egli stesso rese luogo privilegiato di creazione e riflessione artistica. Per queste ragioni l’Ambasciata di Colombia in Italia ritiene che Pietrasanta possieda tutte le qualità necessarie per meritare questo prestigioso riconoscimento”.

“Quando ho saputo che Pietrasanta si era candidata a Capitale italiana dell’arte contemporanea – è il messaggio di Richard Galy, sindaco di Mougins con cui la Piccola Atene ha rinnovato di recente il patto di amicizia che ha proprio nello scambio artistico uno dei suoi capisaldi – ho voluto registrare questo video per far sentire il nostro supporto e per testimoniare questa grande dinamicità culturale che la caratterizza. Per la presenza di tanti artisti ma anche grazie alla struttura di questa città che le permette di presentare alla popolazione e ai visitatori tantissime esposizioni. In quest’epoca molto complessa, a livello universale, l’arte porta con sé uno spirito positivo e di pace: per questo ci auguriamo di cuore che la città di Pietrasanta possa ottenere questo riconoscimento”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Redazione

Colle Val d'Elsa in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028: presentato il dossier

Un nuovo progetto per la città, con la direzione artistica di Giordano Bruno Guerri: "È una sfida difficile, ma Colle sta lavorando molto bene, è partita per tempo e sta operando con determinazione, sagacia e anche con fantasia"

Cultura / Elisabetta Vagaggini

Julia Ducournau, regista premiata a Cannes, presenta a Firenze "Alpha"

Dopo la Palma d'Oro a Cannes, per il film "Titane", la regista francese, nel suo terzo lungometraggio, prosegue nel segno dell'horror corporale. L'evento si tiene a La Compagnia di Firenze, giovedì 18 settembre, alle ore 19.30

Cultura / Costanza Baldini

A Firenze "Il tesoro nascosto" la prima grande retrospettiva dell'artista croato Slavko Kopač

Fino al 13 novembre l'Accademia delle Arti del Disegno ospiterà la mostra “Slavko Kopač. Il tesoro nascosto. Arte informale, surrealismo, art brut”, dedicata a uno dei più grandi artisti croati

Cultura

Il Museo de' Medici di Firenze diventa più grande: aperto un nuovo percorso di visita

Cultura

Al Museo Sant'Orsola di Firenze l'arte nasce dal cemento con le installazioni di 13 giovani artisti

Cultura

Il Politeama pratese compie 100 anni e festeggia con la "Tosca"

Cultura

Enrico Berlinguer tra storia e attualità: una grande mostra a Firenze

Cultura

Dai diari alla memoria collettiva: il Premio Pieve Saverio Tutino racconta 100 anni di storia

Cultura

Consiglio Regionale: oltre 11 milioni e 687 mila euro per restauro e innovazione del patrimonio

I più popolari su intoscana

Salute / Redazione

La Toscana promulga la prima legge in Italia per prevenire le morti cardiache improvvise nei giovani

Cultura / Redazione

Un viaggio immersivo con la realtà virtuale alla scoperta della Cupola del Brunelleschi

Made in Toscana / Redazione

Giovani contadini fanno impresa recuperando terreni incolti: 400 nuove realtà grazie al bando regionale

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.