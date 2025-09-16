Dagli Usa alla Colombia il sostegno internazionale per Pietrasanta Capitale dell’arte contemporanea 2027

Girolamo Ciulla, L’acqua di Afrodite, Pietrasanta - © Comune di Pietrasanta

Arrivano dagli Stati Uniti, dalla Francia e dalla Colombia le nuove attestazioni di sostegno per la candidatura di Pietrasanta a Capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2027.

La candidatura della Piccola Atene della Versila

La Piccola Atene della Versilia, che è stata scelta come base per vivere e lavorare da artisti internazionali come Fernando Botero, Jeff Koons e Igor Mitoraj, è in lizza per il titolo insieme ad altre cinque sette città italiane (Alba, Chioggia, Foligno e Spoleto, Termoli, Varese e Gallerate) con il suo progetto “Essere arte. O dell’umanità dell’arte”.

Il vincitore, che sarà proclamato entro fino ottobre, riceverà dal Ministero della Cultura un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di candidatura: per tutto il 2027, l’arte contemporanea, gli eventi culturali e le attività illustrate nel dossier selezionato saranno al centro della scena, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale del territorio e a promuovere la crescita e l’inclusione sociale.

Il sostegno da tutto il mondo per Pietrasanta

“Sono a Pietrasanta da 27 anni – ha detto l’artista di origini texane Rachel Lee Hovnanian – e penso che questo sia il luogo più incredibile per un artista per lavorare. Tutti, qui, hanno passione per l’arte: sono entusiasti, curiosi, fanno domande, tengono molto alle opere che vedono in città. È il posto migliore perché possiamo fidarci di tutti, degli artigiani, dei galleristi, degli amministratori: è una città che, semplicemente, si unisce nell’arte”.

“A nome dell’Ambasciata di Colombia in Italia – ha scritto l’ambasciatrice Ligia Margarita Quessep Bitar, nella lettera indirizzata al sindaco di Pietrasanta – ho il piacere di esprimere il nostro convinto sostegno alla candidatura di Pietrasanta a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027. La città di Pietrasanta rappresenta da sempre un punto di riferimento internazionale per la creazione artistica, l’eccellenza artigianale e la vitalità culturale. Le sue fonderie, i laboratori del marmo, i musei, le gallerie e la popolazione costituiscono un ecosistema unico, capace di attrarre generazioni di artisti provenienti da ogni parte del mondo. La Colombia sente un legame speciale con questa tradizione grazie al rapporto profondo che unì il Maestro Fernando Botero a Pietrasanta, città che lo accolse e che egli stesso rese luogo privilegiato di creazione e riflessione artistica. Per queste ragioni l’Ambasciata di Colombia in Italia ritiene che Pietrasanta possieda tutte le qualità necessarie per meritare questo prestigioso riconoscimento”.

“Quando ho saputo che Pietrasanta si era candidata a Capitale italiana dell’arte contemporanea – è il messaggio di Richard Galy, sindaco di Mougins con cui la Piccola Atene ha rinnovato di recente il patto di amicizia che ha proprio nello scambio artistico uno dei suoi capisaldi – ho voluto registrare questo video per far sentire il nostro supporto e per testimoniare questa grande dinamicità culturale che la caratterizza. Per la presenza di tanti artisti ma anche grazie alla struttura di questa città che le permette di presentare alla popolazione e ai visitatori tantissime esposizioni. In quest’epoca molto complessa, a livello universale, l’arte porta con sé uno spirito positivo e di pace: per questo ci auguriamo di cuore che la città di Pietrasanta possa ottenere questo riconoscimento”.