“Planetario” a San Casciano in Val di Pesa un festival per riscoprire il cielo attraverso l’arte e la danza

Planetario

Nel cuore del Chianti prende vita “Planetario” un programma di appuntamenti con artisti della danza e delle arti visive chiamati a confrontarsi con il paesaggio, includendo nelle loro opere il mondo rurale e urbano, il patrimonio storico e i progetti per il futuro.

Le opere e le performance si terranno all’interno delle mura e nel territorio che circonda il centro storico di San Casciano in Val di Pesa, coinvolgendo alcune località storiche come la Pia in Percussina, la fattoria La Loggia, la Villa del Cigliano -Tenuta Antinori.

Al centro del progetto che vede la direzione artistica di Pietro Gaglianò, c’è la figura umana, il corpo di chi osserva il cielo e la terra, percorrendoli entrambi e facendosi interprete di una coabitazione. I temi delle opere in calendario sono tutti collegati all’osservazione e all’ascolto come passo indispensabile per la costruzione di spazi comuni, del vivere insieme.

Il festival si sviluppa come un percorso che intreccia arte contemporanea, teatro, danza, letteratura e riflessione sul paesaggio, animando luoghi simbolici del territorio con una serie di appuntamenti distribuiti tra giugno e settembre.

“Per l’intera estate – ha detto il sindaco Roberto Ciappi – San Casciano si tradurrà in una sede deputata alla creazione di molteplici opportunità di conoscenza e confronto con l’atmosfera intima e universale del contesto rurale delle nostre colline. Il progetto Planetario nasce con l’idea di valorizzare e promuovere il territorio attraverso gli strumenti, le energie, le espressioni dell’arte contemporanea, elaborata per abitare alcuni degli spazi iconici del Chianti”.

“Con ‘Planetario’ – ha commentato l’assessora alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti – siamo di fronte ad un progetto che incarna una visione di cultura come pratica collettiva e rigenerativa, capace di abitare il territorio e di aprire nuovi spazi di senso. La Regione Toscana sostiene con convinzione questa iniziativa perché crede nell’arte contemporanea come linguaggio vivo, radicato nel paesaggio e nella comunità”.

Il programma nel dettaglio

Ad aprire il programma di Planetario, venerdì 19 giugno a La Pia in Percussina, sarà Silvia Cini con Estranee, inventario botanico collettivo, un progetto che invita il pubblico a osservare e rileggere il rapporto tra uomo e natura, seguito da un aperitivo su prenotazione.

Nella stessa giornata, al Museo Giuliano Ghelli, Concetta Modica porterà in scena Il viaggio di un sepalo di pomodoro per diventare stella. Ritratto di una notte: San Casciano, 27 luglio 1944, un racconto capace di intrecciare memoria, storia e suggestione poetica.

Il 30 giugno il festival farà tappa alla Fattoria La Loggia con un nuovo momento conviviale accompagnato da aperitivo, prima dell’incontro con Claudia Caldarano, protagonista di Offerta. La piaga del ballo, performance che esplora il corpo e il movimento come strumenti di indagine artistica e sociale.

Tra gli appuntamenti più attesi figura quello del 27 luglio all’Arena tra le Mura di San Casciano, dove la Compagnia di Virgilio Sieni presenterà Sonate Bach di fronte al dolore degli altri, una creazione coreografata e diretta dallo stesso Sieni, interpretata da Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Giulia Mureddu, Andrea Palumbo e Valentina Squarzoni, in un intenso dialogo tra danza, musica e riflessione sulla fragilità umana.

A chiudere il cartellone, il 13 settembre nella suggestiva cornice di Villa del Cigliano, sarà Francesco Carone con Astronomo (via dalla mia luce), ultimo appuntamento di un programma che attraversa linguaggi e discipline diverse, offrendo al pubblico occasioni di incontro, partecipazione e approfondimento culturale.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, con la sola eccezione degli aperitivi, per i quali è richiesta la prenotazione.

Virgilio Sieni _ SONATE BACH _ ph. orlando caponnetto