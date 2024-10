Scott McCloud in concerto al Circolo Il Progresso per presentare il nuovo disco “Make It Forever”

Scott McCloud

Per la rassegna Musica da Abitare arriva in concerto venerdì 25 ottobre al Circolo Il Progresso Scott McCloud, ex frontman delle band Girls Against Boys e Soulside che per l’occasione presenterà in anteprima il nuovo album Make It Forever in uscita a gennaio 2025 per God Unknown Records.

Nato il 24 marzo 1969 a Washington, McCloud ha giocato un ruolo fondamentale nella scena post-hardcore degli anni ’80 e ’90. Con Girls Against Boys, ha fuso elementi di punk, rock e industrial, creando un suono distintivo caratterizzato da doppie linee di basso e testi provocatori. Album come Venus Luxure No. 1 Baby (1993) e House of GVSB (1996) sono considerati pietre miliari del genere.

La voce di McCloud, profonda e magnetica, unita alla sua presenza scenica carismatica, ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica.

Negli ultimi anni, Scott McCloud ha continuato a esibirsi e a registrare, mantenendo viva la sua influenza nella scena musicale alternativa. Le sue performance live sono intense e coinvolgenti, offrendo un’esperienza unica ai fan. McCloud ha anche collaborato con vari artisti e partecipato a progetti di colonne sonore, ampliando il suo impatto artistico oltre il contesto della band.

Scott McCloud rimane una figura centrale nel panorama musicale post-hardcore e alternativo, ispirando nuove generazioni di musicisti con il suo approccio innovativo e la sua dedizione alla sperimentazione sonora.

Musica da Abitare è un progetto di Associazione Music Pool in occasione di Autunno Fiorentino 2024 in collaborazione con Arci Firenze e La Chute con il sostegno del comune di Firenze.

Ingresso 12/10 €

Abbonamento Musica da Abitare 34 €