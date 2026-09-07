Sfida allo scatto più bello dei palazzi storici della Toscana con Wiki Loves Monuments

Pisa – Chiesa di Santa Maria della Spina_Di Pardi Marco – CC BY-SA 4.0

Ville e palazzi storici della Toscana protagonisti dell’undicesima edizione di Wiki Loves Monuments Toscana, il concorso fotografico organizzato ogni anno dai volontari di Wikimedia Italia. L’iniziativa coinvolge fotografi professionisti e amatoriali con l’obiettivo di documentare il patrimonio e la bellezza del territorio su Wikimedia Commons, Wikipedia e i progetti associati.

Quest’anno, al centro degli scatti ci sono le dimore simbolo della storia culturale, artistica, civile e politica della regione. Tesori di un parimonio non solo architettonico, ma che racchiudono memorie e tradizioni locali. Il progetto, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, ha il patrocinio dell’Anci -Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Come partecipare

Il concorso si svolge, in contemporanea in tutto il mondo, dal 1° al 30 settembre. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: basterà caricare le proprie foto tramite la web-app .

Una mappa immersiva consentirà di visualizzare tutti i monumenti protagonisti del concorso a livello locale e nazionale, oltre al numero di foto già presenti su Wikimedia Commons per ogni edificio. L’app si basa sulle mappe libere di OpenStreetMap e rielabora dati di Wikidata e Wikimedia Commons.

Il regolamento completo è consultabile sul sito di Wikimedia Italia e tutte le informazioni sul concorso internazionale sono disponibili sul sito . La giuria selezionerà le 10 immagini vincitrici del concorso regionale.

Un archivio con migliaia di scatti della Toscana

Nelle sue dieci passate edizioni, in Toscana, il concorso ha raccolto oltre 47.600 scatti, registrando la partecipazione di 626 fotografi.

A livello globale, il concorso ha permesso di documentare milioni di monumenti grazie a oltre 3,6 milioni di immagini caricate da quasi 120.000 partecipanti in tutto il mondo. Solo nel 2025 sono state inviate oltre 233.500 immagini da circa 4.000 fotografi nell’ambito di 56 concorsi nazionali.