I Širom dalla Slovenia a Firenze in viaggio alla scoperta delle musiche del mondo

Širom

Venerdì 16 febbraio nella Sala Vanni in piazza del Carmine a Firenze si inaugura la 32esima edizione della rassegna “Tradizione in Movimento”, organizzata da Musicus Concentus, con il concerto dei Širom.

Il trio sloveno dei Širom (parola slovena che significa “andare lontano”), formato da Iztok Koren, Samo Kutin e Ana Kravanj suonano un folk “immaginario” e “proveniente da un universo parallelo” come amano dire loro stessi.

La loro è una musica in costante mutamento che attinge dalle tradizioni di vari paesi e utilizza strumenti che il trio si è autocostruito come: viola, ocarina, mizmar, ribab, daf, balafon, guembri, banjo, ghironda, liuto, tambura brač, carillon.

A dispetto di tale ricchezza strumentale, il sound rimane minimalista con qualcosa di sciamanico che si muove tra oscurità e luce, mistero e rivelazione. Le loro performance sono magnetiche e coinvolgono gli ascoltatori in un’esperienza rituale, potente e immersiva.

I prossimi concerti della rassegna “Tradizione in Movimento” in Sala Vanni sono: Gnut il 17 febbraio (già sold out), Un giorno da Psychodonna con Rachele Bastreghi il 1° marzo, Alabaster Deplume l’8 marzo.

Širom – © Uros Abram

Ecco la nostra intervista ai Širom

Avete definito la vostra musica “Imaginary folk”, cosa significa?

Samo: “Imaginary Folk” suona in modo più libero rispetto al post rock/ethno/sperimentale, offrendo maggiore libertà all’immaginazione. Imaginary folk anche perché usiamo strumenti provenienti da varie parti del mondo, ma non suoniamo musica tradizionale, che di solito viene suonata con questi. L’idea che questa musica possa provenire da un universo parallelo è interessante.

I vostri dischi hanno dei titoli molto evocativi come “The Liquified Throne of Simplicity” oppure “A Universe That Roasts Blossoms for a Horse” ho come l’impressione che lo scopo della vostra musica sia trascinare l’ascoltatore in un altro mondo

Vogliamo che i titoli continuino in qualche modo la storia della musica, proprio come le copertine degli album. I primi ascoltatori della musica siamo noi, i musicisti, e il primo scopo della musica è quello di trascinarci in un altro mondo. Ma siamo molto onorati se la magia funziona su qualcun altro. Come ottenere la magia è un mistero, anche per noi.

Avete viaggiato moltissimo per ascoltare le musiche di tutto il mondo come India, Marocco, Iran, Mali, ma siete cresciuti con punk e rock’n roll, come si fondono tutte queste diverse influenze nella vostra musica?

Anche se sono passati quasi 20 anni dal mio viaggio in India, quei sei mesi hanno segnato il mio percorso musicale e la mia percezione della musica in generale. Qualche anno dopo sono atterrato in Mali e, nonostante il fatto che anche lì la musica sia intrisa di magia e di rituali, ho sbirciato in un universo completamente diverso. Sapendo di aver ascoltato solo una parte della scena musicale di entrambi i Paesi, potevo solo immaginare la ricchezza delle culture. In seguito, dopo aver viaggiato in Marocco e in Iran, ho registrato i musicisti che mi sono capitati a tiro. L’autopubblicazione delle registrazioni sul campo era destinata esclusivamente alla diffusione di musica che altrimenti non avrebbe raggiunto le orecchie del pubblico sloveno.

Ovviamente nella nostra musica ci sono anche molte altre influenze. Io e mio fratello gemello abbiamo iniziato a fare musica da autodidatti. Il desiderio di creare qualcosa di nuovo ha presto superato il punk e il rock’n’roll, ed è così che ci siamo trovati in acque sperimentali. Anche il coinvolgimento nella scena musicale di inizio millennio, l’organizzazione di festival e workshop e la collaborazione con altri appassionati sono stati importanti per noi.

Širom

Abbiamo passato diversi anni a suonare la ghironda per le strade di Lubiana, l’incontro con l’improvvisazione non idiomatica ci ha aperto porte completamente nuove, così abbiamo iniziato con la costruzione di strumenti musicali da soli e molto altro ancora. Quando abbiamo iniziato a creare, Ana e io suonavamo già nel duo Najoua, in cui usavamo esclusivamente kalimba, mentre Iztok creava nel gruppo post rock ŠKM Banda. Nel trio Širom abbiamo esplorato, tra le altre cose, un argomento completamente nuovo per noi: come i paesaggi sonori delle tre regioni da cui proveniamo influenzano la nostra improvvisazione musicale. In seguito abbiamo creato delle composizioni a partire dalle idee emerse in queste improvvisazioni.

Su YouTube c’è anche un documentario che racconta le vostre sperimentazioni

Sì, il documentario “Memoryscapes” parla proprio di questo progetto. Poiché abbiamo concordato fin dall’inizio che volevamo creare musica acustica che fosse il più originale possibile. Non sorprende che io non mi ricordi quasi nessuna musica esistente. Allo stesso tempo, il film contiene tutto ciò con cui siamo cresciuti, che ci ha interessato e che ci ha plasmato nel nostro viaggio musicale. Non possiamo evitarlo, né vogliamo evitarlo.

Come è nata l’idea di costruire i vostri strumenti musicali da soli?

Sono molto orgoglioso dei risonatori acustici costituiti da tamburi a cornice e molle, ma per il resto ho costruito strumenti piuttosto semplici come balafon, carillon, bassi a una corda. Ana ha fatto un’ottima kalimba e Iztok ha fatto il suo balafon. Penso che siamo più bravi a preparare gli strumenti musicali che a costruirli.

Qual è il potere più grande della musica?

Essere in grado di dire qualcosa che non riusciamo a esprimere a parole.