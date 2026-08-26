Teatro della Toscana con Unicoop Firenze per abbonamenti ridotti e spettacoli gratis per gli under 30

Teatro della Pergola

La nuova stagione del Teatro della Toscana si apre all’insegna dell’accessibilità. Per il 2026/2027, anno di In Alt(r)o Mare, si rinnova e si amplia la collaborazione con Unicoop Firenze, storica sostenitrice delle attività teatrali, con un programma di agevolazioni pensato per avvicinare alla scena pubblici sempre più ampi.

Tra abbonamenti scontati, carnet a prezzo ridotto e spettacoli gratuiti per gli under 30, l’obiettivo è portare il teatro sempre più vicino alla comunità.

La prima occasione da segnare in calendario è quella dal 2 al 12 settembre, quando i Soci Unicoop Firenze potranno usufruire di uno sconto speciale sugli abbonamenti del Teatro della Pergola e del Nuovo Rifredi Scena Aperta. Una promozione valida soltanto per dieci giorni che consente di risparmiare fino a oltre il 25 per cento.

Alla Pergola l’abbonamento annuale a 14 spettacoli costerà 251 euro in platea anziché 307, 195 euro nei palchi invece di 251 e 167 euro in galleria anziché 223. Per chi sceglie l’abbonamento triennale, i prezzi saranno invece di 672 euro in platea, 504 nei palchi e 420 in galleria, rispetto ai rispettivi prezzi ordinari di 714, 546 e 462 euro.

La proposta comprende un cartellone particolarmente ricco, con titoli come Il berretto a sonagli, Oscar, Lo Zar, Le ultime lune, Ritorno a casa Gori, Orlando furioso, Franciscus, Stato contro Nolan, Amleto e I due gemelli veneziani. Per la sola stagione 2026/2027 si aggiunge anche Dracula.

Lo sconto riguarda anche il Nuovo Rifredi Scena Aperta, dove l’abbonamento a 10 spettacoli sarà proposto ai Soci Unicoop a 90 euro invece di 110. In cartellone, tra gli altri, L’analfabeta, Mistero buffo, Pinocchio, Guarda le luci amore mio, Abracadabra, Cenci, Gian Burrasca, Lidodissea, Racconti solo racconti e Cronache di poveri amanti.

Teatro Era

Non solo abbonamenti: i carnet

Per chi preferisce costruire la propria stagione scegliendo gli spettacoli uno per uno, la collaborazione prevede prezzi ridotti anche sui carnet, disponibili per tutta la stagione.

Alla Pergola il Pergola per 8 sarà acquistabile a partire dal primo settembre, mentre dal 14 settembre saranno disponibili ScegliPergola per 10 e ScegliPergola per 5, con riduzioni in platea, nei palchi e in galleria. Anche al Nuovo Rifredi sarà possibile scegliere cinque spettacoli con il carnet ScegliNuovoRifredi per 5, al costo di 75 euro anziché 80.

Per accedere alle promozioni è necessario presentare la carta Socio Unicoop Firenze alle biglietterie del Teatro della Pergola e del Nuovo Rifredi Scena Aperta. È previsto un abbonamento ridotto per ciascuna carta socio. Le agevolazioni si aggiungono agli sconti già previsti sui biglietti dei singoli spettacoli e ai vantaggi legati alla TT Young Card.

Ma uno degli aspetti più interessanti dell’accordo riguarda proprio il pubblico più giovane. I ragazzi fino a 30 anni non compiuti potranno infatti assistere gratuitamente a una selezione di spettacoli nei teatri della Toscana aderenti all’iniziativa. Per farlo sarà sufficiente prenotarsi attraverso la piattaforma Under30 di Unicoop Firenze e ritirare il biglietto gratuito direttamente a teatro la sera dello spettacolo.

L’iniziativa coinvolge Teatro della Pergola, Nuovo Rifredi Scena Aperta e Teatro Era di Pontedera, con l’obiettivo di rendere la frequentazione del teatro un’abitudine accessibile anche alle nuove generazioni.

Il messaggio della nuova stagione è chiaro: il teatro non deve essere un’esperienza riservata a pochi, ma uno spazio aperto e condiviso, dove la distanza tra palcoscenico e pubblico possa ridursi anche attraverso strumenti concreti come prezzi più accessibili e opportunità gratuite per i più giovani.

Tutte le informazioni sulle promozioni e sulle modalità di acquisto sono disponibili sul sito dedicato all’iniziativa: https://tinyurl.com/superscontocoop.

Nuovo Rifredi Scena Aperta