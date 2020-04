Internet veloce arriva in 75 comuni fino ad ora privi di connessione

L'assessore Vittorio Bugli ha dichiarato: 'l'Agcom ha risolto il contenzioso e sbloccato le connessioni'

Sono 75 i comuni toscani, e loro frazioni, in cui da ora si potrà navigare veloce su internet mentre fino ad adesso non si poteva usufruire della connessione. Lo rende noto la Regione Toscana spiegando che la scorsa settimana Agcom ha sbloccato 259 'armadi', ovvero dove arriva la fibra ottica, in 68 comuni in cui si era pronti a partire da tempo ma il contenzioso tra Stato e Tim impediva l'avvio del servizio.



Di questi, spiega una nota, almeno 212 in 66 comuni sono già attivati e i servizi sono 'vendibili' alla popolazione. In altri 10 comuni a sostenere il costo dell'infrastruttura in fibra ottica era stata la Regione, e in otto di questi funzionano già più di 150 armadi, due terzi del totale.



"In un momento come questo non si poteva tenere senza connessione veloce parti di territorio dove le infrastrutture erano pronte ma bloccate per un contenzioso mai risolto. Apprezzo la scelta di Tim che ha dato modo ad Agcom di sbloccare la situazione - sottolinea l'assessore all'innovazione della Toscana, Vittorio Bugli -. L'emergenza che stiamo vivendo ben ci fa capire quanto avere una connessione veloce ad internet sia importante per lavorare e dunque per la competitività dei territori, ma anche per essere connessi con il mondo: per studiare, per comunicare, per utilizzare i tanti e sempre più frequenti servizi on line, anche della pubblica amministrazione".



Bugli aggiunge di aver "scritto ai sindaci interessati per comunicare esattamente quali armadi e in quali frazioni sono in attivazione: anche al fine di verificare l'effettiva attivazione del servizio e comunicarla ai cittadini".

