Cultura/

Torna Libernauta il concorso per far riscoprire agli adolescenti il piacere della lettura

C’è tempo fino al 30 settembre 2026 per partecipare al concorso che premia le recensioni dei ragazzi mettendo in palio buoni acquisto, biglietti per eventi culturali e la pubblicazione della miglior recensione sulla rivista Liber

/ Costanza Baldini
LIBERNAUTA XXV foto di Edoardo Battistini 4

Torna Libernauta il progetto nato nel 2000 per promuovere la lettura tra i 14 e i 19 anni e festeggia 25 anni di attività con una nuova stagione di incontri, laboratori e letture condivise.

Dalla prima edizione a oggi hanno partecipato circa 19.000 ragazze e ragazzi, coinvolgendo ogni anno oltre 30 scuole e più di 40 biblioteche dell’area metropolitana fiorentina e del Mugello.

L’iniziativa continua a rinnovarsi, sperimentando linguaggi e strumenti capaci di avvicinare i giovani alla lettura anche al di fuori del contesto scolastico.

Libernauta è promosso dai Comuni di Scandicci e Firenze, insieme ai Sistemi Documentari Integrati SDIAF e SDIMM, con il patrocinio di Ministero dell’Istruzione, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e AIB Toscana.

Il comitato di Libernauta 2025/2026 riunisce esperti di lettura e promozione culturale: tra loro Matteo Biagi, Ilaria Tagliaferri, Benedetta Manoelli, Barbara Salotti, Erika Pallini, Valentina Lumini e Zeudi Giovannini, insieme a docenti delle scuole superiori del territorio.

Come si partecipa a Libernauta?

Per iscriversi occorre rivolgersi alla propria biblioteca di riferimento e ritirare il kit di benvenuto.

Ogni partecipante dovrà recensire almeno due libri, in palio tantissimi premi tra buoni acquisto per librerie, biglietti per cinema, teatro, mostre, concerti e la pubblicazione della recensione migliore sulla rivista LIBER.

I gruppi, composti da massimo cinque membri, dovranno presentare una recensione crossmediale; i vincitori parteciperanno al festival Più libri più liberi di Roma, un’occasione per incontrare autori e confrontarsi con altri giovani lettori.

Le recensioni potranno essere realizzate anche in forma multimediale (video, fumetti, podcast) e saranno accompagnate da laboratori di recensione crossmediale nei mesi di febbraio e marzo 2026.

Per celebrare il venticinquesimo anniversario, i tempi del concorso vengono ampliati: i giovani avranno tempo fino al 30 settembre 2026 per leggere e recensire i libri, con la premiazione prevista in ottobre.

A chiudere la stagione, un Silent Reading Party aperto a tutti i partecipanti, un momento simbolico di lettura collettiva e “disconnessa” con i libri di tutte le 25 edizioni.

In parallelo, insegnanti e bibliotecari potranno partecipare a un percorso formativo sulla biografia di genere e sulle tecniche di promozione della lettura Young Adult.

LIBERNAUTA XXV foto di Edoardo Battistini

I “Magnifici 15” per questa edizione di Libernauta

Aamand Kristina, IL DITO CONTRO
Camelozampa, 2024, 288 p. 17,90 euro – Alta leggibilità
Bocchinfuso A., M. Soldaini, L. Tosti, IL LORO GRIDO È LA MIA VOCE. POESIE DA GAZA
Fazi Editore, 2025, 156 p. 12 euro
Capizzi Lia, L’IMPORTANTE È PARTECIPARE : LE OLIMPIADI SONO PIENE DI STORIE E DI COSE DA SAPERE MEGLIO, INTANTO CHE GUARDIAMO LE GARE
Iperborea : il Post, 2024, 312 p. 19 euro
Celi Lia, LOVE ME, CORVIN!
Feltrinelli, 2024, 240 p. 16 euro
Chazerand Émilie, LA FORMICA ROSSA
La nuova frontiera, 2024, 288 p. 16,06 euro
Esposito La Rossa Rosario, LA CAMORRA SPIEGATA AGLI SCUGNIZZI
Marotta e Cafiero, 2024, 170 p. 16 euro
Florindi Flavia, LA LIBERTÀ È UNA COSA SERIA
edizioni Piuma, 2024, 256 p. 18 euro
Grossi Roberto, LA GRANDE RIMOZIONE
Coconino Cult, 2024, 208 p. 20 euro
Kkoch-nim Lee, LA RAGAZZA DA ODIARE
La Nuova Frontiera, 2025, 192 p. 16 euro
Lombezzi Giulia, L’ESTATE CHE HO UCCISO MIO NONNO
Bollati Boringhieri, 2025, 320 p. 17 euro
Palleschi Ilaria, CONFORME
Bao Publishing, 2023, 152 p. 23 euro
Ruta Angelo, …E ORA VOLA
Carthusia, 2023, 36 p. 21,90 euro
Scianna Giorgio, SENZA DIRLO A NESSUNO
Einaudi, 2024, 240 p. 17,50 euro – MLOL Audiolibro
Vareille Marie, SE PUNTI ALLA LUNA
Terre di Mezzo, 2023, 288 p. 15 euro
Wiener Magali, ROSSA È LA NOTTE
EDT Giralangolo , 2024, 296 p. 15 euro

LIBERNAUTA XXV foto di Edoardo Battistini

