Torna Libernauta il concorso per far riscoprire agli adolescenti il piacere della lettura

LIBERNAUTA XXV foto di Edoardo Battistini 4

Torna Libernauta il progetto nato nel 2000 per promuovere la lettura tra i 14 e i 19 anni e festeggia 25 anni di attività con una nuova stagione di incontri, laboratori e letture condivise.

Dalla prima edizione a oggi hanno partecipato circa 19.000 ragazze e ragazzi, coinvolgendo ogni anno oltre 30 scuole e più di 40 biblioteche dell’area metropolitana fiorentina e del Mugello.

L’iniziativa continua a rinnovarsi, sperimentando linguaggi e strumenti capaci di avvicinare i giovani alla lettura anche al di fuori del contesto scolastico.

Libernauta è promosso dai Comuni di Scandicci e Firenze, insieme ai Sistemi Documentari Integrati SDIAF e SDIMM, con il patrocinio di Ministero dell’Istruzione, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e AIB Toscana.

Il comitato di Libernauta 2025/2026 riunisce esperti di lettura e promozione culturale: tra loro Matteo Biagi, Ilaria Tagliaferri, Benedetta Manoelli, Barbara Salotti, Erika Pallini, Valentina Lumini e Zeudi Giovannini, insieme a docenti delle scuole superiori del territorio.

Come si partecipa a Libernauta?

Per iscriversi occorre rivolgersi alla propria biblioteca di riferimento e ritirare il kit di benvenuto.

Ogni partecipante dovrà recensire almeno due libri, in palio tantissimi premi tra buoni acquisto per librerie, biglietti per cinema, teatro, mostre, concerti e la pubblicazione della recensione migliore sulla rivista LIBER.

I gruppi, composti da massimo cinque membri, dovranno presentare una recensione crossmediale; i vincitori parteciperanno al festival Più libri più liberi di Roma, un’occasione per incontrare autori e confrontarsi con altri giovani lettori.

Le recensioni potranno essere realizzate anche in forma multimediale (video, fumetti, podcast) e saranno accompagnate da laboratori di recensione crossmediale nei mesi di febbraio e marzo 2026.

Per celebrare il venticinquesimo anniversario, i tempi del concorso vengono ampliati: i giovani avranno tempo fino al 30 settembre 2026 per leggere e recensire i libri, con la premiazione prevista in ottobre.

A chiudere la stagione, un Silent Reading Party aperto a tutti i partecipanti, un momento simbolico di lettura collettiva e “disconnessa” con i libri di tutte le 25 edizioni.

In parallelo, insegnanti e bibliotecari potranno partecipare a un percorso formativo sulla biografia di genere e sulle tecniche di promozione della lettura Young Adult.

I “Magnifici 15” per questa edizione di Libernauta

Aamand Kristina, IL DITO CONTRO

Camelozampa, 2024, 288 p. 17,90 euro – Alta leggibilità

Bocchinfuso A., M. Soldaini, L. Tosti, IL LORO GRIDO È LA MIA VOCE. POESIE DA GAZA

Fazi Editore, 2025, 156 p. 12 euro

Capizzi Lia, L’IMPORTANTE È PARTECIPARE : LE OLIMPIADI SONO PIENE DI STORIE E DI COSE DA SAPERE MEGLIO, INTANTO CHE GUARDIAMO LE GARE

Iperborea : il Post, 2024, 312 p. 19 euro

Celi Lia, LOVE ME, CORVIN!

Feltrinelli, 2024, 240 p. 16 euro

Chazerand Émilie, LA FORMICA ROSSA

La nuova frontiera, 2024, 288 p. 16,06 euro

Esposito La Rossa Rosario, LA CAMORRA SPIEGATA AGLI SCUGNIZZI

Marotta e Cafiero, 2024, 170 p. 16 euro

Florindi Flavia, LA LIBERTÀ È UNA COSA SERIA

edizioni Piuma, 2024, 256 p. 18 euro

Grossi Roberto, LA GRANDE RIMOZIONE

Coconino Cult, 2024, 208 p. 20 euro

Kkoch-nim Lee, LA RAGAZZA DA ODIARE

La Nuova Frontiera, 2025, 192 p. 16 euro

Lombezzi Giulia, L’ESTATE CHE HO UCCISO MIO NONNO

Bollati Boringhieri, 2025, 320 p. 17 euro

Palleschi Ilaria, CONFORME

Bao Publishing, 2023, 152 p. 23 euro

Ruta Angelo, …E ORA VOLA

Carthusia, 2023, 36 p. 21,90 euro

Scianna Giorgio, SENZA DIRLO A NESSUNO

Einaudi, 2024, 240 p. 17,50 euro – MLOL Audiolibro

Vareille Marie, SE PUNTI ALLA LUNA

Terre di Mezzo, 2023, 288 p. 15 euro

Wiener Magali, ROSSA È LA NOTTE

EDT Giralangolo , 2024, 296 p. 15 euro

LIBERNAUTA XXV foto di Edoardo Battistini