Toscana Tech on the road: 10 startup della regione in missione a San Francisco

‘Toscana Tech on the road’ 2026, 10 start up toscane in missione in USA fino al 2 ottobre

Durerà fino al prossimo 2 ottobre la missione a San Francisco della quarta edizione di ‘Toscana Tech on the road’, il progetto dedicato alla promozione dell’innovazione e all’internazionalizzazione delle imprese toscane. Sono 10 le startup innovative e PMI innovative toscane, selezionate per prendere parte al programma di incontri e attività che si tengono a ‘Casa Toscana’, l’hub finanziato dal Consiglio regionale per sostenere e promuovere le start-up e le iniziative imprenditoriali più innovative, inserito all’interno di Innovit – Italian Innovation and Culture Hub a San Francisco.

Della delegazione toscana faranno parte anche l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras, il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la presidente della seconda commissione del Consiglio regionale Brenda Barnini e il consigliere regionale Claudio Gemelli.

Toscana Tech on the road

Due gli obiettivi principali: sostenere le 10 startup innovative e PMI innovative toscane partecipanti, rappresentate da una delegazione di 16 imprenditrici, imprenditori e manager, favorendone l’incontro con investitori, aziende e protagonisti dell’ecosistema tecnologico della Silicon Valley, e rafforzare la collaborazione istituzionale tra Toscana e USA per accompagnare la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese innovative regionali. A questo proposito, uno degli appuntamenti centrali è stato il rinnovo, presso il Consolato Generale d’Italia a San Francisco, del Protocollo d’intesa in tema di supporto all’accelerazione e sviluppo delle PMI e startup innovative negli Stati Uniti per il biennio 2027-2028, approvato dalla Giunta regionale lo scorso luglio. Il Protocollo punta a consolidare e dare continuità alla collaborazione istituzionale e alle attività realizzate negli ultimi anni, rafforzando gli strumenti messi a disposizione delle imprese toscane interessate a sviluppare relazioni, opportunità e percorsi di crescita sul mercato statunitense.

“L’obiettivo – ha detto l’assessore Marras – è dare alle imprese toscane strumenti e relazioni per misurarsi con uno dei mercati più avanzati e competitivi a livello internazionale. Il Protocollo sottoscritto al Consolato d’Italia a San Francisco rafforza questo percorso e guarda già al 2027 e al 2028, dando continuità alle attività di supporto all’accelerazione e allo sviluppo negli Stati Uniti delle nostre startup e PMI innovative. Allo stesso tempo, la missione sarà un’occasione per approfondire le trasformazioni in corso nell’intelligenza artificiale e nelle nuove tecnologie e capire come tradurle in opportunità concrete per il sistema economico toscano ”.

Le dieci aziende selezionate – Clepio Biotech srl, Fuzzy Marketing srl, Sofable srl, Mea srl, ID Lab srl, Joppys srl, Aidia srl, Aurasensae srl, Colux srl, Boscovivo tartufi ica srl – avranno l’opportunità di presentare i propri progetti, prodotti e servizi a potenziali investitori e a rappresentanti di importanti realtà economiche, tecnologiche e accademiche dell’area. Sarà anche l’occasione per approfondire il confronto con alcune delle realtà più avanzate dell’ecosistema californiano dell’innovazione e per conoscere esperienze e tecnologie che possano trovare applicazione anche nel contesto toscano. Particolare attenzione sarà dedicata alle potenzialità dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti, sia per la crescita e la competitività delle imprese sia per l’innovazione della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini.

“La Toscana – ha aggiunto Antonio Mazzeo – deve avere l’ambizione di stare nei luoghi in cui si costruisce il futuro, non per inseguire modelli elaborati altrove, ma per portare una propria idea di innovazione. Accompagniamo dieci imprese toscane e mettiamo in relazione il nostro sistema produttivo e della ricerca con uno dei principali centri mondiali dello sviluppo tecnologico. Vogliamo aprire nuovi mercati, attrarre investimenti e costruire collaborazioni, ma la sfida che abbiamo davanti è ancora più grande. Di fronte all’intelligenza artificiale e alle trasformazioni che cambieranno il modo in cui lavoriamo, produciamo e viviamo, la Toscana può proporre un vero umanesimo digitale: utilizzare la tecnologia per aumentare le possibilità delle persone, creare lavoro di qualità, rendere le imprese più competitive e migliorare la vita delle nostre comunità. Abbiamo università, ricerca, competenze e un tessuto produttivo straordinario. Dobbiamo avere il coraggio di unirli dentro una visione comune e fare della Toscana uno dei luoghi europei in cui l’innovazione non viene semplicemente utilizzata, ma pensata, sviluppata e governata mettendo sempre la persona al centro ”.

Toscana Tech on the road

Soddisfatto l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci: “Siamo molto felici di ospitare l’importante progetto che lega la Regione Toscana agli Stati Uniti attraverso start-up che producono innovazione. È grazie a questi esempi virtuosi che contribuiamo a rafforzare il legame Italia-USA, mostrando il volto più innovativo del nostro Paese. Incastonato nella Silicon Valley, Innovit è per definizione la casa ufficiale dell’innovazione italiana negli USA. Proprio grazie alla sua posizione strategica, incoraggia l’effetto contaminazione di conoscenze da un’impresa all’altra, favorendo un continuo scambio di idee e esperienze. Sono certo che le start up che parteciperanno al progetto torneranno in Italia arricchite da un bagaglio di esperienze che le aiuteranno concretamente nel loro percorso di crescita e di successo . Ringrazio la Regione per aver promosso l’iniziativa. Con il Console a San Francisco, e tutto il Sistema Italia, siamo pronti a dare ogni possibile supporto” .