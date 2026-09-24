La Regione Toscana protagonista a Internet Festival: innovazione e centralità delle persone

Internet Festival

Dall’umanesimo digitale nell’era dell’IA e la presentazione dell’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV alle connessioni con i luoghi, come le carceri, dove il digitale non arriva. Passando per la cybersecurity, digitalizzazione dei servizi pubblici, gestione dei dati urbani e tutela dei diritti di cittadine e cittadini nell’era digitale.

Sono alcuni dei temi principali con cui la Regione Toscana si conferma protagonista anche nell’edizione 2026 dell’Internet Festival di Pisa. Dall’8 all’11 ottobre prossimi, saranno tre i membri della giunta, oltre al presidente Giani, ad essere coinvolti negli appuntamenti di approfondimento e riflessione. Il ricco palinsesto di incontri, dibattiti e workshop vedrà la partecipazione attiva dell’assessora regionale all’istruzione e all’Internet Festival Alessandra Nardini, e gli assessori Alberto Lenzi (innovazione e transizione digitale) e Filippo Boni (infrastrutture, mobilità e governo del territorio), affiancati da esperte ed esperti, accademiche e accademici, rappresentanti delle istituzioni. Numerosi gli eventi che prevedono gli interventi di dirigenti, funzionarie e funzionari regionali.

Mentre per tutta la durata della manifestazione, alle Logge dei Banchi saranno attivi i desk di progetti e partner della Regione Toscana per incontrare cittadine e cittadini e fornire informazioni: i servizi digitali di Regione Toscana, a partire da quelli della sanità (a cura dell’Asl Nord Ovest); il Corecom Toscana, il consorzio METIS Toscana, i Punti Digitale Facile (PDF) e URP della Regione Toscana, l’Associazione Women4Cyber.

I principali appuntamenti con la Giunta Regionale

Si inizia giovedì 8 ottobre con focus strategici sulla gestione dei dati e sui servizi di prossimità. Tra gli eventi di rilievo, l’iniziativa di networking “INCONTRA L’IMPRESA CONNESSIONI – DOVE IL DIGITALE” presso la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest (ore 9.30-18), alla quale interverranno l’assessora Nardini e l’assessora del Comune di Pisa Frida Scarpa, e l’incontro “Urban Data Intelligence #4ALL” (ore 10-12, Aula Bianchi della Scuola Normale) con l’assessore Alberto Lenzi. Nel pomeriggio torna l’assessore Lenzi approfondirà i temi della “Nuova Legge regionale 15/2026 sull’uso responsabile dell’IA” (ore 14-16, Aula Bianchi della Scuola Normale), mentre l’assessore Filippo Boni parlerà dello sviluppo dell’esperienza toscana della facilitazione digitale durante l’incontro “La base informativa Territoriale per i PDF” (ore 16.30-17.30, Sala Stemmi della Scuola Normale).

Venerdì 9 ottobre sarà la volta della sicurezza informatica e del diritto applicato alle nuove tecnologie. L’Auditorium dell’Unione Industriale Pisana ospiterà per l’intera giornata il “Cybersecurity day 2026”, con la partecipazione dell’assessora Nardini, che successivamente interverrà assieme all’assessore Lenzi, presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna (ore 9.30-15.30), al primo degli appuntamenti di “SMARTLAW#1 GOVERNARE IL FUTURO TRA IA, IDENTITÀ E SOVRANITÀ” curato dalla giurista Fernanda Faini e dedicato alla riflessione sulla centralità di norme e regole per garantire un uso etico della tecnologia. Nardini poi assisterà all’evento di chiusura della giornata dedicato all’inclusione sociale di mondi troppo spesso dimenticati: la rappresentazione teatrale “LISISTRATA DA ARISTOFANE” presso la Casa Circondariale Don Bosco (ore 17-18)

Proseguendo nel programma che vede esponenti della giunta direttamente coinvolti, il weekend si aprirà sabato 10 ottobre (ore 10-11.30, Gipsoteca di Arte Antica) con il dibattito “TECNOLOGIE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, DIRITTI E DEMOCRAZIA”, che vedrà gli interventi di Nardini e Lenzi. Nel pomeriggio (ore 15.00-16.45, Area Benedettine), uno degli appuntamenti più attesi: la presentazione di “Magnifica humanitas, Lettera enciclica di Leone XIV”, un momento di riflessione di alto profilo con l’assessora Nardini, Fosca Giannotti, docente alla Normale, il Rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, l’Arcivescovo di Pisa Saverio Cannistrà.

Domenica 11 ottobre l’attenzione si sposterà sul rapporto tra democrazia e informazione. Presso la Sala Azzurra della Normale (ore 15-16.30) si terrà l’incontro “AI e democrazia” con il CORECOM e l’assessore Lenzi. A seguire, il CORECOM presenterà il keynote speech di Vera Gheno: “Vietare ed educare: la sfida del patentino digitale per le nuove generazioni”. Infine, la Gipsoteca di Arte Antica ospiterà l’evento “QUANTO VALE LA CONOSCENZA” CINQUE LEZIONI PER LA RICERCA DEL FUTURO (ore 18.30-19.30) con l’assessora Nardini.

Approfondimenti tecnici, workshop e cittadinanza digitale

Accanto agli appuntamenti istituzionali, la Regione Toscana promuove una fitta serie di workshop tecnici e incontri divulgativi rivolti a professioniste e professionisti, imprese, cittadine e cittadini:

Giovedì 8 ottobre si parlerà di “Digitalizzazione per l’oggi. Digitalizzazione per la storia” (ore 10-12, Sala Stemmi Scuola Normale) e di “Gestione Archivi correnti digitali” (ore 15-16, Aula Mancini Scuola Normale). Sempre l’8 ottobre (ore 11-13, Aula Mancini Scuola Normale) verranno presentati i “Nuovi servizi digitali di RT: STAR, GEA e me.toscana”.

Venerdì 9 ottobre spazio al monitoraggio dei progetti con “REG4IA-TER Stato avanzamento” (ore 9-13) e il relativo “Workshop” pomeridiano (ore 15-17) in Aula Bianchi della Scuola Normale. Si terrà inoltre il “Progetto CAMPUS Stakeholders Meeting” (ore 10-12, Aula Mancini Scuola Normale). Venerdì 9 ottobre (ore 14.30, Aula Mancini Scuola Normale) si discuterà di “Metodologia BIM, per lavori pubblici, EELL e professionisti”.

Sessioni dedicate alla base informativa territoriale per i PDF si terranno venerdì 9 per professioniste e professionisti (ore 10-11, Sala Contini Scuola Normale) e sabato 10 per cittadine e cittadini (ore 10-11, Logge dei Banchi). Sabato 10 e domenica 11 ottobre, presso le Logge dei Banchi, si terrà l’evento interattivo “Turing Hotel: Chi è umano e chi è macchina?”