T-Tour: a Internet Festival laboratori, workshop, installazioni e conferenze per studenti e docenti

Internet Festival

Quattro giorni di laboratori, workshop, installazioni e conferenze interattive all’insegna della saggezza come strumento per compiere scelte consapevoli, sostenibili e responsabili. È questa la nuova sfida dei T-Tour, cuore educativo di Internet Festival, in programma da giovedì 8 a domenica 11 ottobre, con una serie di appuntamenti online fino a dicembre. Un percorso di scoperta pensato per offrire a studenti e studentesse di ogni età strumenti concreti per orientarsi nell’universo della Rete e rendere l’incontro tra talento umano e tecnologie generative un’opportunità di crescita e libertà.

In sintonia con il tema saggezza, tante le proposte che puntano a stimolare la curiosità e il pensiero critico di una generazione alle prese con piccole grandi sfide quotidiane. A partire dal viaggio tra miti e racconti di culture lontane che, attraverso le suggestive immagini dell’albo illustrato Francesco. Il Cantico delle Creature, diventa l’occasione per scoprire come popoli diversi condividano lo stesso stupore di fronte alla natura e agli elementi che rendono possibile la vita. Un viaggio che, tra laboratori e workshop, prosegue nello spazio alla ricerca del suono dell’universo e dei segreti dell’aerodinamica, senza perdere di vista la creatività, quando si parla di mettere insieme pixel e parole. Esperienze che possono diventare lavori collettivi, come nel caso di L’albero della saggezza digitale, un laboratorio partecipativo dedicato alla cittadinanza digitale che si conclude con un podcast a più voci; oppure con i percorsi formativi proposti da ISILAB in cui la robotica educativa e il coding si trasformano in strumenti per progettare la sostenibilità e il bene comune.

Il programma ricchissimo dei T-Tour

Invito alla condivisione che ritorna anche in ll futuro che cura, il percorso immersivo proposto da Emergency per riflettere sulla cura come forma di responsabilità collettiva. Alla guerra sempre più spesso raccontata come una necessità o un destino inevitabile, l’installazione apre uno spazio di consapevolezza sulla pace come scelta concreta, con immagini, suoni e testimonianze che mettono al centro dignità, salute e diritti umani. Un’attenzione verso l’altro che diventa centrale anche in Cambiare la percezione giocando, laboratorio interattivo per scoprire come nasce ThehandYcapped Game, videogioco ispirato a Mario Kart i cui protagonisti sono in sedia a rotelle. All’ambiente, e in particolare all’impatto di Internet, social network e IA su di esso è dedicato il laboratorio Saggezza digitale. Impronta ecologica e futuri sostenibili; mentre il racconto del patrimonio culturale attraverso i linguaggi contemporanei della Rete, attività proposta da Net7 e Regione Toscana diventa l’occasione per mettersi alla prova come giovani influencer del proprio territorio.

Nell’anno del Bicentenario Collodiano non potevano mancare i laboratori creativi dedicati al burattino più famoso del mondo a cui si affiancheranno, in un viaggio nel tempo, le Conversazioni dal futuro con il robot Abel. E a proposito del rapporto uomo-macchina, da segnalare: CSI Robot, un’esperienza interattiva tra teatro, gioco di ruolo che trasforma i partecipanti in investigatori di incidenti robotici; e Code to Space, vera e propria challenge per aspiranti ingegneri in missione su Marte. E a proposito di sfide, quella più attesa è con Prompt-Gym. Le olimpiadi della saggezza digitale dove non vince chi sa di più, ma chi sa porre le domande migliori. Una contrapposizione che ritorna anche nell’incontro con Guido Sgardoli, autore di Haven’s End, dove a fronteggiarsi tra misteri e colpi di scena sono un mondo senza tecnologia e uno governato dall’IA.

Nel T-Tour trova spazio anche la musica grazie a un gruppo di studenti o dottorandi dell’Università di Genova che proporranno un’introduzione all’IA attraverso esperimenti musicali. Cinema, fumetti e letteratura saranno invece al centro della conferenza Connessioni cosmiche, un’occasione per scoprire quanto l’immaginario dello spazio cosmico influenzi il modo di pensare e interpretare la realtà. Tema che ritorna in Human + IA, esperienza creativa sul futuro dell’immagine e i nuovi modelli di storytelling digitale. Alla disinformazione diffusa dalle piattaforme si propone di rispondere Fake Club Lab con un percorso di analisi in cui la saggezza diventa la capacità di riconoscere le emozioni che guidano le nostre reazioni e immaginare versioni alternative della realtà proposta dagli algoritmi. Ma ci sarà spazio anche per un originale Elogio della follia digitale, che punta a sovvertire i paradigmi accademici della cybersecurity.

Appuntamento di rilievo nel palinsesto T-Tour quello con Alice Lazzarotto, direttrice della Casa Circondariale Don Bosco di Pisa, protagonista di Dentro lo schermo, dietro le sbarre, in programma venerdì 9 ottobre (Cinema Arsenale, ore 11). Un incontro per riflettere sull’immaginario collettivo legato al mondo penitenziario, profondamente influenzato dai mass media e dai linguaggi dell’intrattenimento, un racconto che oscilla tra il sensazionalismo e una rappresentazione semplificata, quando non distorta, della realtà del carcere. L’incontro nasce proprio con l’obiettivo di colmare questo divario, mettendo a confronto gli stereotipi cinematografici e giornalistici con la complessa realtà del sistema carcerario italiano, caratterizzata da sovraffollamento, carenze strutturali, ma anche da storie di impegno, responsabilità e resilienza.

Da segnalare, infine, un originale Percorso Installazioni concepito come un itinerario guidato attraverso nove esperienze interattive dedicate alla ricerca e all’innovazione dove studenti e studentesse, affiancati da un team di sviluppatori, potranno sperimentare gli strumenti per la salute digitale, sfidare un sistema di IA nel gioco degli scacchi, osservare un robot quadrupede autonomo, comprendere il funzionamento dei sensori e degli algoritmi alla base della guida autonoma. Tra le esperienze del percorso, Fondazione PIN propone inoltre, nell’ambito del progetto europeo ARTEMIS, un’attività dedicata all’utilizzo dei visori e delle tecnologie immersive per la didattica e la ricerca. Le tecniche più innovative e creative in materia di data visualization saranno invece al centro del progetto europeo Data Conversations, presente a IF2026 con due installazioni, ospitate al Centro Congressi le Benedettine e alle Logge dei Banchi. Si tratta di lavori realizzati da 10 artisti e artiste under 35 provenienti da tutta Europa, protagonisti di una residenza artistica finalizzata a raccogliere le migliori idee di coinvolgimento del pubblico nella raccolta dati. I prototipi più riusciti verranno esposti nel 2027 all’Estonian National Museum, in Estonia.

Come partecipare ai T-Tour

Anche quest’anno i T-Tour riservano uno spazio alle proposte destinate ai docenti, con un focus particolare sull’IA generativa, come utilizzarla in modo creativo e consapevole nella didattica e nel lavoro quotidiano, e un percorso di approfondimento che prevede, sabato 10 ottobre, l’incontro con Edwin Maria Colella, autore di Analfabeta (ore 15.45); e a seguire quello con Antonio Prado, Danilo Smaldone e Costanza Galante, autori di Crescere con l’Intelligenza Artificiale (ore 17).

Oltre al Centro Congressi Le Benedettine, gli appuntamenti della sezione T-Tour si svolgeranno al Cinema Arsenale, alle Logge dei Banchi, e alla sede della Fondazione ISI.

Tutti gli eventi T-Tour sono gratuiti e liberamente accessibili fino ad esaurimento posti[/mark[, previa prenotazione delle attività online. Per informazioni e assistenza sulle prenotazioni si può scrivere a prenotattour@internetfestival.it .