Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Salute/

Tumori al seno, nuove terapie in vista per superare la resistenza ai farmaci

Lo studio coordinato dall’Università di Firenze e pubblicato su Cancer Research apre la strada a innovativi trattamenti combinati

/ Redazione

Tumori al seno, uno studio coordinato dall’Università di Firenze e pubblicato su Cancer Research apre la strada a terapie combinate più efficaci per superare la progressiva resistenza ai farmaci. La ricerca, pubblicata su Cancer Research, rivista dell’American Association for Cancer Research (Aacr) ha individuato un potenziale punto debole nei tumori della mammella legati alle mutazioni del gene Esr1.

Si tratta di una condizione associata a forme più aggressive e resistenti alla terapia endocrina, mirata a contrastare quei tumori stimolati da ormoni femminili come gli estrogeni e che rappresenta uno dei trattamenti cardine del carcinoma mammario. Tuttavia, fino al 30% delle pazienti sottoposte a queste cure, sviluppa nel tempo resistenza ai farmaci.

Lo studio, intitolato “Esr1 Activating Mutations Confer Metabolic Vulnerabilities in Er+ Breast Cancer‘, ha rivelato come le mutazioni del gene Esr1, che produce proprio il recettore degli estrogeni, non solo rendano le cellule tumorali indipendenti dagli ormoni, ma provochino profondi cambiamenti nel loro metabolismo lipidico.

Una nuova strada per trattare i tumori al seno

“Le mutazioni rendono il recettore attivo in modo permanente, anche quando il farmaco o la terapia hanno bloccato gli ormoni: in pratica, il tumore continua a comportarsi come se fosse ‘alimentato dagli estrogeni anche in loro assenza – spiega Morandi -. Abbiamo osservato che queste cellule esprimono alti livelli dell’enzima Acsl4, un indicatore chiave di sensibilità alla ferroptosi, una particolare forma di morte cellulare causata dall’ossidazione dei lipidi”.

“La nostra ricerca – continua – ha dimostrato che stimolare la ferroptosi con farmaci mirati, insieme ai degradatori del recettore estrogenico (Serds), che è lo standard terapeutico per questo tipo di tumore, potenzia l’efficacia del trattamento nei modelli preclinici”. Per Morandi “questa scoperta potrebbe avere un impatto concreto nella gestione dei tumori al seno resistenti alle attuali terapie ormonali, perché offre un nuovo modo per selezionare i trattamenti più efficaci”.

“Un risultato che apre la strada a strategie combinate capaci di colpire selettivamente le cellule resistenti, trasformando una mutazione sfavorevole in un possibile punto di attacco” sottolinea Francesca Bonechi, dottoranda Unifi e prima firmataria dell’articolo.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Salute / Redazione

Train the Brain: da Cnr di Pisa arriva l'allenamento per il cervello che rallenta il declino cognitivo

Attività fisica, stimolazione cognitiva e relazioni sociali: è questa la ricetta del programma che aumenta le molecole antinfiammatorie riducendo lo sviluppo di patologie come l'Alzheimer

Salute / Redazione

A Sesto Fiorentino apre l'Atelier per i malati di Alzheimer

Promosso dalla cooperativa Nomos è uno spazio sicuro per i malati che offre anche sostegno psicologico e informazioni ai caregivers

Salute / Redazione

La Cicogna del Meyer compie 30 anni: 6.500 i neonati trasportati in sicurezza

L'ospedale pediatrico fiorentino ha festeggiato la lunga attività del suo Trasporto protetto neonatale chiamando a raccolta gli ex bambini che sono stati salvati dal servizio di emergenza

Salute

Ospedali più efficienti e tecnologici: la Toscana presenta un piano di investimenti da 210 milioni di euro

Salute

Sanità territoriale: in arrivo una nuova Casa di comunità Hub a San Giovanni Valdarno

Salute

112, il numero che fa la differenza: cinque anni di interventi in Toscana

Salute

A scuola di cardioprotezione, "Giovanisicuri" fa tappa all'Istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino

Salute

Una nuova sede per il Centro regionale accessibilità a Prato. Giani e Spinelli: "Rilanciare l'abbattimento delle barriere"

Salute

Al via all'ospedale Versilia le operazioni con il robot Da Vinci XI

I più popolari su intoscana

Viaggi / Chiara Bianchini

A bordo dei treni minerari per scoprire la Toscana underground

Musica / Costanza Baldini

La Toscana all’Ariston: Marco Masini e Enrico Nigiotti al Festival di Sanremo

Attualità / Redazione

In viaggio tra le Asl con l’assessora Monni, la sanità del futuro nel segno della partecipazione

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.