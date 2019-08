Estate nell'Arcipelago Toscano: trekking, escursioni e laboratori

Per tutto agosto tanti eventi speciali in programma, dall'escursione al Monte Capanne ai corsi di educazione ambientale per i bambini

Trekking, escursioni guidate ma anche conferenze e laboratori per i bambini: sono tantissimi gli eventi speciali organizzati nel Parco dell'Arcipelago Toscano per tutto agosto per scoprire le meraviglie delle isole toscane.

Lunedì 19 e lunedì 26 agosto si tiene un'escursione alla scoperta del Monte Capanne, per ammirare il panorama dell'isola d'Elba e gustare un aperitivo al tramonto. La salita è con la cabinovia, mentre il rientro è a piedi tra la macchia mediterranea. Sabato 24 agosto è in programma una conferenza alle 18 al Mausoleo Tonietti a Rio nell'Elba, ma anche un'osservazione guidata delle stelle a Aia di Cacio, sulla strada della Falconaia.

Da non perdere anche martedì 27 agosto alle 17 la visita guidata al Forte Inglese a Portoferraio da cui si può godere di una bellissima vista su parte della città e sull'intero golfo.

Tanti i laboratori gratuiti di educazione ambientale condotti da Guide Parco per bambini dai 6 agli 11 anni, che vengono organizzati su diverse spiagge nei giorni di mercoledì e venerdì (16 agosto: Patresi e Nisportino; 21 agosto: Campo all'Aia; 23 agosto: Chiessi e Naregno; 28 agosto: Seccheto; 30 agosto: Sant'Andrea e la Pianotta).

Ogni mercoledì dalle 18 alle 20 a Marciana si tiene l'escursione guidata "Il Borgo in Dolce Medioevo", con visita al paese e degustazione di marmellate.

Alla Casa del Parco a Rio Elba tutti i giovedì pomeriggio dalle 17 in programma laboratori gratuiti di botanica, geologia, biologia e archeologia sperimentale, mentre ogni venerdì pomeriggio dalle 17 si tiene un'escursione guidata con visita del Museo Archeologico di Rio Elba o del Museo Minerario di Rio Marina, oppure dell'Orto dei Semplici.

16/08/2019