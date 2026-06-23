Life Sciences: a Pisa nasce il nuovo laboratorio dell’Università e della Fondazione VITA

Inaugurazione del nuovo laboratorio di Università di Pisa e Fondazione VITA

È dedicato alla formazione altamente professionalizzante nel settore delle Life Sciences il nuovo laboratorio dell’Università di Pisa e della Fondazione VITA che è stato inaugurato ieri a Pisa. Il nuovo spazio, situato all’interno dell’Ateneo pisano, in via Cristoforo Colombo 35, si estende su una superficie di circa 135 mq e comprende un laboratorio chimico-biologico e un’area formativa da 30 postazioni, dotata di tecnologie innovative come sistemi IT, strumenti di robotica, automazione e realtà virtuale.

Lo spazio per gli studenti dell’Ateneo e degli ITS

Il progetto rappresenta un importante risultato della collaborazione tra Università e sistema ITS, orientata alla creazione di un’offerta formativa integrata, capace di rispondere alle esigenze di un settore in costante evoluzione come quello delle scienze della vita. Gli spazi saranno, infatti, condivisi dagli studenti dei corsi ITS e universitari, favorendo lo sviluppo di competenze specialistiche e l’interazione tra diversi percorsi formativi.

Il laboratorio è stato realizzato grazie a un duplice finanziamento pubblico derivante dal Programma Regionale (PR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 e da fondi del Pnrr.

“In questi anni, come Regione, abbiamo investito moltissimo sulla crescita e il consolidamento del sistema ITS toscano – ha sottolineato l’assessora regionale con delega all’Istruzione, ai rapporti con le istituzioni scolastiche e con gli ITS, Alessandra Nardini – convinti dell’importanza dei percorsi ITS nel favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di ragazze e ragazzi e nel rispondere al disallineamento esistente tra domanda e offerta di competenze, il cosiddetto skills mismatch. Per accrescere sempre di più la qualità di questi percorsi, gli investimenti nei laboratori e le sinergie con il mondo universitario sono preziosissime. Per questo stamani l’inaugurazione di questo nuovo laboratorio polifunzionale congiunto dedicato alla formazione altamente professionalizzante nel settore delle life sciences è così importante: si consolida la collaborazione tra Università di Pisa e Fondazione ITS Vita e la creazione di un’offerta formativa integrata. Sono davvero felice che questo risultato si sia raggiunto anche grazie a risorse FESR che, come Regione, abbiamo deciso di destinare proprio alla creazione e al potenziamento di laboratori“.

L’inaugurazione si inserisce in un più ampio programma di potenziamento delle infrastrutture laboratoriali di Fondazione VITA in Toscana, che ha già interessato le Università di Siena e Firenze e che sarà completato con l’apertura di nuovi spazi anche a Grosseto.

“Ringrazio la Fondazione Vita, la Regione Toscana e il Ministero dell’Istruzione e del Merito per aver reso possibile la realizzazione di questa struttura multidisciplinare e fortemente innovativa, nella quale i nostri giovani potranno formarsi anche grazie alla collaborazione con le istituzioni del territorio – commenta Marco Macchia, professore di Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa e delegato per i Rapporti con il Territorio – l’Università di Pisa è socia della Fondazione Vita fin dalla sua nascita, con l’obiettivo di favorire, nel territorio della Toscana Nord-Ovest, i percorsi formativi ITS, che rappresentano un importante valore aggiunto per creare sinergie tra il mondo del lavoro, in particolare le aziende operanti nel settore delle scienze della vita, le scuole e l’università. Tali percorsi contribuiscono inoltre a sostenere la formazione dei nostri giovani, anche nell’ottica di un eventuale proseguimento degli studi in ambito universitario.”