Santa Valvola Fest torna a Prato con quattro giorni di musica indipendente

Santa Valvola Festival

Il Santa Valvola Fest da oltre 10 anni anima l’Orto Sonoro di via Spina a Prato ed è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili della scena musicale alternativa toscana.

Santa Valvola è un progetto collettivo completamente autoprodotto, che mette insieme musica, cultura underground e socialità.

Grazie al lavoro dei volontari, la rassegna continua a difendere con orgoglio la propria indipendenza, offrendo ogni anno un cartellone capace di far convivere nomi storici della musica alternativa, nuove realtà emergenti e progetti fuori dai circuiti più commerciali.

L’edizione 2026 prenderà il via con un’anteprima sabato 5 settembre.

Sul palco saliranno i leggendari Not Moving, storica formazione del rock italiano, insieme ai The Cogs e agli inglesi Big Boss Man, prima della festa finale affidata al dj set di Pippo Dj per il tradizionale Cencio’s Party.

Città Deserta

Santa Valvola Fest: il programma

Il Santa Vavola Fest entrerà nel vivo da venerdì 11 a domenica 13 settembre con tre giornate a ingresso libero che trasformeranno ancora una volta l’Orto Sonoro in un punto d’incontro per gli appassionati della musica indipendente.

La serata di venerdì 11 settembre sarà aperta dal ritorno dei Three Second Kiss, tra le band più rappresentative del post hardcore italiano, affiancati da Prolex & Zac Blue (vincitori dell’ultimo Rock Contest), Dick Complainers, Eleim e Il Giglio, progetto che riunisce Tony Accesi, The Fake Doc e Grungi. A chiudere la serata sarà il dj set della Spiteful Skillz Crew.

Sabato 12 settembre il festival allargherà ulteriormente i propri orizzonti con l’arrivo dal Messico dei Grito Exclamación!, affiancati da Città Deserta, Cosimo Querci, Acid Arno, Attempt To Somebody’s Life e UVA.

La giornata sarà arricchita anche dalla presentazione del libro Caregiver Motherfucker! di Lorenzo Clemente e Yuri Tuci, prima dell’Outsiders Dj Set curato da Dis0rder Dj.

Prolex & Zac Blue

L’ultima giornata, domenica 13 settembre, vedrà protagonisti gli Horror Vacui, una delle realtà italiane più conosciute della scena punk e dark internazionale, insieme a Fujiiro, Natura Surf, Refrain e Morgana.

In programma anche la presentazione del podcast Maledettamente Serio di Francesco Brizzi, seguita dal dj set conclusivo di Deniel D. Demented. Come da tradizione, l’ingresso sarà completamente gratuito.

Oltre ai concerti, il pubblico potrà vivere gli spazi dell’Orto Sonoro tra area verde, cocktail e beer bar, stand gastronomici con proposte anche vegetariane, banchi di dischi e merchandising.

L’anteprima del 5 settembre aprirà i cancelli alle 19 con concerti dalle 21, mentre nelle giornate dell’11, 12 e 13 settembre l’area del festival sarà accessibile dalle 18 e la musica inizierà dalle 19.

Anche quest’anno Santa Valvola Fest conferma così la propria identità: un festival libero, inclusivo e costruito dal basso, capace di trasformare per quattro giorni un angolo di Prato in un laboratorio di musica, condivisione e cultura indipendente.

Santa Valvola 2026