Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Musica/

Santa Valvola Fest torna a Prato con quattro giorni di musica indipendente

Dall’11 al 13 settembre all’Orto Sonoro concerti, incontri e dj set a ingresso gratuito, con un’anteprima il 5 settembre. Sul palco artisti italiani e internazionali per una delle rassegne simbolo della scena underground toscana

/ Costanza Baldini
Santa Valvola Festival

Il Santa Valvola Fest da oltre 10 anni anima l’Orto Sonoro di via Spina a Prato ed è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili della scena musicale alternativa toscana.

Santa Valvola è un progetto collettivo completamente autoprodotto, che mette insieme musica, cultura underground e socialità.

Grazie al lavoro dei volontari, la rassegna continua a difendere con orgoglio la propria indipendenza, offrendo ogni anno un cartellone capace di far convivere nomi storici della musica alternativa, nuove realtà emergenti e progetti fuori dai circuiti più commerciali.

L’edizione 2026 prenderà il via con un’anteprima sabato 5 settembre.

Sul palco saliranno i leggendari Not Moving, storica formazione del rock italiano, insieme ai The Cogs e agli inglesi Big Boss Man, prima della festa finale affidata al dj set di Pippo Dj per il tradizionale Cencio’s Party.

Città Deserta

Santa Valvola Fest: il programma

Il Santa Vavola Fest entrerà nel vivo da venerdì 11 a domenica 13 settembre con tre giornate a ingresso libero che trasformeranno ancora una volta l’Orto Sonoro in un punto d’incontro per gli appassionati della musica indipendente.

La serata di venerdì 11 settembre sarà aperta dal ritorno dei Three Second Kiss, tra le band più rappresentative del post hardcore italiano, affiancati da Prolex & Zac Blue (vincitori dell’ultimo Rock Contest), Dick Complainers, Eleim e Il Giglio, progetto che riunisce Tony Accesi, The Fake Doc e Grungi. A chiudere la serata sarà il dj set della Spiteful Skillz Crew.

Sabato 12 settembre il festival allargherà ulteriormente i propri orizzonti con l’arrivo dal Messico dei Grito Exclamación!, affiancati da Città DesertaCosimo Querci, Acid Arno, Attempt To Somebody’s Life e UVA.

La giornata sarà arricchita anche dalla presentazione del libro Caregiver Motherfucker! di Lorenzo Clemente e Yuri Tuci, prima dell’Outsiders Dj Set curato da Dis0rder Dj.

Prolex & Zac Blue

L’ultima giornata, domenica 13 settembre, vedrà protagonisti gli Horror Vacui, una delle realtà italiane più conosciute della scena punk e dark internazionale, insieme a Fujiiro, Natura Surf, Refrain e Morgana.

In programma anche la presentazione del podcast Maledettamente Serio di Francesco Brizzi, seguita dal dj set conclusivo di Deniel D. Demented. Come da tradizione, l’ingresso sarà completamente gratuito.

Oltre ai concerti, il pubblico potrà vivere gli spazi dell’Orto Sonoro tra area verde, cocktail e beer bar, stand gastronomici con proposte anche vegetariane, banchi di dischi e merchandising.

L’anteprima del 5 settembre aprirà i cancelli alle 19 con concerti dalle 21, mentre nelle giornate dell’11, 12 e 13 settembre l’area del festival sarà accessibile dalle 18 e la musica inizierà dalle 19.

Anche quest’anno Santa Valvola Fest conferma così la propria identità: un festival libero, inclusivo e costruito dal basso, capace di trasformare per quattro giorni un angolo di Prato in un laboratorio di musica, condivisione e cultura indipendente.

Santa Valvola 2026

Informazioni sull’evento:

Tutti gli eventi nel calendario di

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Musica / Redazione

Rock Contest 2026, al via la 38ª edizione del concorso che scopre i nuovi talenti della musica

Aperte fino al 18 settembre le iscrizioni per artisti e band under 35. In palio finanziamenti, premi, occasioni live e il confronto con etichette, festival e protagonisti della scena indipendente

Musica / Costanza Baldini

Il Firenze Jazz approda nel Giardino delle Scuderie Reali, tra gli ospiti: Teho Teardo, Blixa Bargeld, Alborosie, Casino Royale

Dal 5 al 13 settembre un festival diffuso con un programma di contaminazione dei generi musicali tra jazz, hip hop, reggae, elettronica, rock, canzone d’autore e sperimentazione

Cultura / Costanza Baldini

Agosto in Toscana tutti gli eventi da non perdere tra concerti, mostre e feste medievali

Tanti eventi da non perdere nel mese di agosto tra festival, concerti, mostre, feste medievali e spettacoli teatrali che animano ogni angolo della Toscana

Musica

Camaiore, un mese di eventi e concerti

Musica

Alfio Antico il "dio del tamburo" custode di un suono millenario

Musica

Camaiore Estate, tutti gli eventi. Premio speciale per Carlo Conti

Musica

Al Firenze Jazz Festival un viaggio tra jazz, reggae, elettronica e nuove avanguardie sonore

Musica

Chiusi capitale della musica internazionale con il Lars Rock Fest 2026

Musica

Men/Go Music Fest 2026: Arezzo diventa la capitale della musica

I più popolari su intoscana

Innovazione / Redazione

A Pisa torna Internet Festival: la parola chiave del 2026 è saggezza

Attualità / Chiara Bianchini

Da Duplantis a Paltrinieri, il Fair Play Menarini compie trent’anni di grande sport

Ambiente / Redazione

Peccioli ritrova il suo Bosco dei Frati: bonificata la storica area verde

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.