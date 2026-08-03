Rock Contest 2026, al via la 38ª edizione del concorso che scopre i nuovi talenti della musica

Rock Contest

Da quasi quarant’anni è uno delle più importanti contest dedicati alla musica emergente: torna il Rock Contest di Controradio, giunto alla sua 38ª edizione, il concorso nazionale che negli anni è diventato un vero osservatorio privilegiato sulle nuove tendenze della musica italiana, capace di intercettare linguaggi innovativi e valorizzare artisti destinati a lasciare il segno.

Sono aperte fino al 18 settembre le iscrizioni al bando sul sito ufficiale del concorso: gli artisti selezionati entreranno a far parte dei 30 progetti in gara e potranno concorrere ai premi messi in palio, con la possibilità di ottenere un sostegno concreto per la propria crescita artistica.

Nel corso della sua storia il contest, sotto la direzione artistica di Giuseppe Barone, ha visto alternarsi come giurati, ospiti e protagonisti alcuni tra i nomi più importanti della musica italiana, da Diodato a Brunori Sas, da Manuel Agnelli a Piero Pelù, fino a Cristina Donà, Motta e molti altri artisti della scena indipendente.

Ma soprattutto il Rock Contest è stato un trampolino per numerosi musicisti che proprio da Firenze hanno iniziato il loro percorso, tra cui: Lucio Corsi, Emma Nolde, Offlaga Disco Pax e molti altri protagonisti della musica alternativa italiana.

Negli anni precedenti anche membri di band come Subsonica, Scisma e Bandabardò hanno incrociato il percorso del contest. Tra gli ospiti speciali anche Patti Smith, protagonista di un incontro dedicato agli artisti, mentre Ligabue è stato testimonial dell’edizione 2015.

Chi può partecipare al Rock Contest?

Nonostante il nome storico, il Rock Contest è aperto a ogni genere musicale: dall’indie all’elettronica, dal folk al dream pop, dalla psichedelia al post-punk, fino a jazz, funk, urban, nuovo cantautorato, hyperpop, trap e world music.

Possono partecipare artisti under 35, singoli o band, senza vincoli discografici o editoriali, presentando tre brani originali attraverso il modulo online disponibile sul sito del concorso.

A valutare le proposte saranno anche alcune delle realtà più importanti della musica indipendente italiana, tra cui etichette come 42 Records, Woodworm Label, Carosello Records, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Black Candy Produzioni e diverse agenzie di booking.

Tra i primi giurati annunciati per l’edizione 2026 figurano Roberta Sammarelli, storica bassista dei Verdena oggi impegnata nel nuovo progetto Sì! Boom! Voilà, e Carlo Corbellini, anima dei Post Nebbia, tra le realtà più interessanti della nuova generazione indie italiana.

Accanto alla giuria musicale, anche le direzioni artistiche di alcuni importanti festival italiani – tra cui La Prima Estate, RiveRock, Artico Festival, LARS Rock Fest, OffTune Festival, WØM Fest e Santa Valvola Fest – saranno coinvolte nella selezione, offrendo ai 30 artisti scelti la possibilità di entrare nelle line up delle manifestazioni partner.

Il Rock Contest prenderà il via il 20 ottobre

Il percorso del Rock Contest 2026 prenderà il via il 20 ottobre a Firenze con cinque serate eliminatorie e due semifinali, arricchite dal voto del pubblico presente e online. La finale si terrà il 6 dicembre al Tenax, storico club fiorentino.

Numerosi i premi destinati ai vincitori: il primo classificato riceverà un contributo di 3.000 euro, il secondo avrà a disposizione cinque giornate di registrazione al Sam Recording Studio, mentre al terzo classificato sarà finanziato un progetto artistico del valore massimo di 1.500 euro.

Torna inoltre il Premio Ernesto De Pascale, dedicato alla memoria del giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest, assegnato alla migliore canzone in italiano con la possibilità di registrare il brano premiato presso il Sam Recording Studio.

Tutte le informazioni, il regolamento completo e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del concorso: www.rockcontest.it

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