“Stella Rossa Fest”: cinque giorni di musica, dibattiti e socialità alla SMS di Rifredi

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Torna dal 1° al 5 luglio negli spazi all’aperto della SMS di Rifredi la Stella Rossa Fest, il festival di Arci Firenze inserito nel cartellone dell’Estate Fiorentina 2026.

Giunta all’ottava edizione, la manifestazione animerà per cinque giorni il quartiere con concerti, talk, laboratori, attività per bambini, fumetti, mercatini e momenti di convivialità, grazie all’impegno di circa 200 volontari e volontarie.

Ad aprire il programma musicale saranno i Nobraino, protagonisti della serata inaugurale del 1° luglio.

Nei giorni successivi saliranno sul palco anche Studio Murena, Lazy Lazarus, Cassandra, /handlogic e, per il gran finale del 5 luglio, Flavio Giurato, in una data speciale realizzata in collaborazione con La Chute. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito.

Accanto alla musica, Stella Rossa conferma il suo spazio dedicato alla riflessione e al confronto, con incontri che affronteranno temi di stretta attualità: dalle teorie del complotto alla Palestina, dall’intelligenza artificiale al ruolo del fumetto nel racconto dei conflitti contemporanei.

Non mancherà inoltre il BLIFFest, il festival del fumetto indipendente organizzato da BLIFF!, con presentazioni, banchetti e laboratori.

Ampio spazio sarà riservato anche ai più piccoli grazie alla “Stellina Rossa”, con attività gratuite ogni pomeriggio, dai laboratori creativi ai giochi da tavolo, fino ai workshop dedicati al fumetto e agli scacchi.

A completare il programma ci saranno poetry slam, open mic, il mercatino di associazioni e collettivi e la tradizionale “Sagra dei Circoli Arci”, con piatti della tradizione toscana preparati dalle brigate dei circoli del territorio.

Stella Rossa Fest 2026