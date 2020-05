Per la riapertura a Lido di Camaiore ombrelloni gratis per i mille clienti

Venerdì 29 maggio i balneari offrono alle prime mille persone una giornata gratuita in spiaggia, il consiglio è quello di telefonare e prenotare i posti

Ombrelloni gratis per i primi 1.000 clienti, e anche 500 posti auto gratuiti per un'intera giornata. L'Associazione balneari di Lido di Camaiore, in Versilia, in collaborazione con l'amministrazione comunale riapre la stagione con una specie di open day in programma venerdì 29 maggio.

Le spiagge lidesi si accingono a riaprire senza aumentare i prezzi, così assicurano i balneari. Anzi una intera giornata gratuita per venerdì di sdraio e ombrellone, così come il parcheggio. L’offerta sarà valida fino ad esaurimento degli ombrelloni gratuiti messi a disposizione dall’associazione: per poterne usufruire si consiglia di telefonare e prenotare.





"Siamo pronti a ripartire - dice il presidente dell'associazione balneari, Marco Daddio - è garantita la distanza prestabilita dalle disposizioni del Covid-19, quindi tutto è in sicurezza. È il nostro modo per convincere i clienti a testare le nostre strutture e la qualità dei servizi che sappiamo offrire".



All’iniziativa promossa dai balneari si associa anche il Comune di Camaiore: per la giornata del 29 maggio infatti non si pagherà neanche il parcheggio pubblico per gli oltre 500 stalli della marina.

“Dopo il flash mob di sabato scorso, ci avviamo a vivere il prossimo 29 maggio un altro momento simbolo della speranza di rilancio delle nostre categorie economiche, in vista di una stagione che non sarà “normale”. La particolarità di questa stagione non farà però mutare il nostro impegno nel garantire agli ospiti, spazi di relax e svago nel rigoroso rispetto delle norme di distanziamento sociale” sottolinea il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto.

28/05/2020