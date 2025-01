Università, la Toscana cresce nelle classifiche mondiali: bene l’ateneo fiorentino e la Normale

Scuola_Normale_Palazzo_Carovana_PISA

Atenei e scuole superiori toscane guadagnano posizioni nelle classifiche mondiali delle migliori università. È il caso dell’Ateneo fiorentino, definita tra le 250 migliori università al mondo in due settori disciplinari, Arts and Humanities e Law, secondo la rilevazione del World University Rankings By Subject 2025 In particolare, Giurisprudenza migliora la propria posizione rispetto alla graduatoria dello scorso anno: dal piazzamento 251-300 al 201-250. L’Ateneo si conferma tra le prime 400 istituzioni accademiche al mondo in LifeSciences, Physical Sciences, Social Sciences.

In Italia, Firenze è tra le prime 10 Università in 7 discipline (Arts and Humanities, Computer Science, Education, Law, Life Sciences, Physical Sciences e Social Sciences). In particolare, rispetto alla scorsa rilevazione, si registrano miglioramenti in 5 ambiti: Business and Economics, Computer Science, Education, Law e Social Sciences, resta invariato il posizionamento in Physical Sciences.

“E’ un risultato di grande prestigio che conferma l’autorevolezza riconosciuta all’ Ateneo per la qualità della ricerca svolta dai nostri docenti – commenta la rettrice Alessandra Petrucci –. E’ un traguardo maturato in un contesto ancora più competitivo che in passato in quanto la rilevazione ha preso in esame circa 2mila istituzioni accademiche, un centinaio in più dello scorso anno”.

I primati della Scuola Normale

La Scuola Normale Superiore si conferma prima in Italia nelle Scienze fisiche, matematiche e chimiche e seconda nelle Scienze sociali nelle classifiche per aree disciplinari di Times Higher Education.

Nelle Scienze fisiche (Physical Sciences), la Normale risulta prima nel nostro paese – a conferma dell’edizione 2022 e 2023 – e all’81° posto a livello mondiale (scalando 13 posizioni in un anno) su 1.447 università monitorate (la scorsa edizione erano meno, 1.370). Dominano questa classifica gli atenei statunitensi con ai primi tre posti California Institute of Technology, Harvard University e Stanford University.

La Normale è anche presente nel ranking di Scienze sociali (Social Sciences) grazie alla classe di Scienze politico-sociali di Firenze ed è seconda in Italia dietro Bologna, piazzamento che conferma quello dello scorso anno. Questo specifico ranking ha conteggiato 1.093 atenei (997 lo scorso anno) ed è presidiato ai vertici da Mit (Massachusetts Institute of Technology), Oxford e Stanford university (Scuola Normale tra 176esima e 200 posizione a livello mondiale).